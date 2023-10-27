В четвертый соревновательный день проходящих в Ханчжоу (Китай) IV летних Азиатских Пара игр копилка паралимпийской сборной Казахстана пополнилась семью медалями, в том числе двумя золотого достоинства.

Сборная Казахстана по пара дзюдо завоевала на IV летнрих Азиатских Пара играх 14 медалей - 3 золотые, 4 серебряные и 7 бронзовых, одна из которых на счету Динары Куджуловой из Костаная / Фото предоставлено спортклубом инвалидов

Шестое «золото» было завоевано в соревнованиях по легкой атлетике. В дисциплине толкание ядра в классе F36 Казахстан представляли сразу два спортсмена. С результатом 15 м 74 см Дастан Мукашбеков стал чемпионом, а Иван Залезняк занял третье место - 12,39.

В соревнованиях по пара плаванию с рекордом Азиатских Пара игр, превышающим и рекорд Азии, проплыл 100 м на спине (класс S10) Диас Кенжебек - 1 мин. 5.42 сек. и стал обладателем золотой медали.

Серебряная медалистка в соревнованиях по пара пауэрлифтингу летней Паралимпиады-2016 в бразильском Рио-де-Жанейро и серебряный призер Азиатских Пара игр-2018 в Джакарте (Индонезия) Раушан Койшибаева завоевала еще одну серебряную медаль и на этих Пара играх, выступая в весовой категории до 73 кг и выжав штангу весом 119 кг.

Третье место в пара велоспорте завоевали в индивидуальной гонке с раздельным стартом в классе B (спортсмены с нарушением зрения) Кенжегул Сейтжан и ехавший вместе с ним впереди напарник по тандему зрячий велосипедист Антон Лаврентьев.

Обладателями бронзовых медалей стали шахматисты Алимжан Аяпов и Серик Солтанов, занявшие третье место в мужских командных соревнованиях, а также серебряный призер Азиатских Пара игр 2018 года пара пауэрлифтер Рахметжан Хамаев, показавший в Ханчжоу третий результат весовой категории до 88 кг - 203 кг.

После четырех соревновательных дней паралимпийская сборная Казахстана занимает десятое место в медальном зачете. На ее счету 38 наград, в том числе 7 золотых, 11 серебряных и 20 бронзовых.

А уверенно лидируют в медальном зачете хозяева Пара игр спортсмены Китая, на счету которых 393 медали (167 золотых, 128 серебряных, 108 бронзовых). Второе и третье места занимают команды Ирана - 96 (32, 36, 28) и Японии - 104 (30, 33, 41).

В этот день в Ханчжоу не выступали пара атлеты из Костанайской области, а сегодня мы ждем хороших результатов от Айсулу Мукашбековой, которая примет участие в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки лежа с 10 м в смешанной группе (R4 mix), и от Светланы Иржановой, которая выступит в соревнованиях по метанию диска.