Еще десятью наградами пополнилась копилка паралимпийской сборной Казахстана после третьего соревновательного дня проходящих в китайском городе Ханчжоу IV летних Азиатских Пара игр. В четырех видах программы казахстанские пара атлеты были близки к завоеванию золотых медалей, но, к сожалению, довольствовались «серебром».

У чемпионки республиканских Паралимпийских игр Айсулу Мукашбековой (в центре) есть еще один шанс подняться на пьедестал IV летних Азиатских Пара игр / Фото instagram.com/invasport_kst

За награды Пара игр боролась трехкратная чемпионка VI летних Паралимпийских игр РК, мастер спорта РК из Костаная Айсулу Мукашбекова (тренеры Абылай Шунаев и Василий Кнышев), представляющая Казахстан в соревнованиях по пара пулевой стрельбе. Выступление в дисциплине стрельба из пневматической винтовки стоя с дистанции 10 м в смешанной группе (R4 mix) стало для нее уже вторым стартом на проходящих Пара играх. К сожалению, как и в стрельбе из пневматического пистолета, ей не удалось через квалификационные соревнования попасть в восьмерку финалистов. Набрав 614,7 очков, она показала 15-й результат, уступив восьмому месту 11 очков.

Казахстанцы выступили в трех финальных поединках в турнире по пара дзюдо. Соревновавшаяся в весовой категории свыше 70 кг (класс J2) Зарина Райфова уступила китаянке Ван Хон Ю. В финале весовой категории до 90 кг (класс J2) Жанбота Аманжол проиграл двукратному чемпиону Азиатских Пара игр 2018 года и чемпиону мира этого же года Ли Чон Мину из Южной Кореи. А в весовой категории свыше 90 кг (класс J1) Ерлан Утепов уступил Ганбату Дашцерену из Монголии.

Десятую серебряную медаль для Казахстана завоевал двукратный чемпион мира (2014 и 2017 гг.) и серебряный призер чемпионата мира 2015 года Нышан Омирали, не сумевший победить в финальном бою в весовой категории свыше 80 кг (класс K44) чемпиона мира 2021 года Хамеда Хагшенаса из Ирана.

Бронзовые медали завоевали пара дзюдоисты Ерлан Конкиев и Талгат Ажгалиев, оба выступавшие в весовой категории свыше 90 кг (класс J2), а также Галымжан Смагулулы (до 90 кг, класс J2).

Бронзовая медаль и на счету представителей пара таеквондо Нурлана Домбаева (до 80 кг, класс K44) и Алишера Гариполлаева (свыше 80 кг, класс K44).

Еще одна «бронза» была завоевана в соревнованиях пара пловцов в комплексной эстафете 4х50 м, в которой за смешанную команду выступали Зульфия Габидуллина, Сиязбек Далиев, Наталья Звягинцева и Айсултан Кулкаев.

Таким образом на счету казахстанских спортсменов после трех дней Азиатских Пара игр 31 медаль, в том числе 5 золотых, 10 серебряных и 16 бронзовых.

Костанайским пара атлетам предстоит выступить в Ханчжоу еще в двух дисциплинах. В пятницу, 27 октября, Айсулу Мукашбекова примет участие в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки лежа с 10 м в смешанной группе (R4 mix), а занявшая восьмое место в толкании ядра с личным рекордом Светлана Иржанова будет соревноваться в метании диска.