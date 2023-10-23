В минувшие выходные дни завершились игры пятого и шестого спаренных туров регулярного чемпионата Казахстана по футзалу сезона-2023/2024, в которых «Аят» принимал в Рудном на паркете «Аят Арены» столичный клуб «Астана».

Защитник «Аята» Абдирасул Абдуманапулы и надежно отыграл в обороне в матчах с «Астаной», и стал автором двух голов / Фото instagram.com/mfc_ayat_official

Рудничане после четырех туров возглавляли турнирную таблицу регулярного чемпионата, не потеряв на старте ни одного очка, а их очередной соперник находился ровно в середине, набрав после двух гостевых поражений на старте «Атырау» и двух домашних побед над «Ордабасы» вдвое меньше очков - 6. Зато в составе столичного клуба играет лучший бомбардир чемпионата по результатам четырех туров - Олжас Тайбасаров, на счету которого было уже четыре гола.

В первом поединке «Аят» совсем не гостеприимно поступил с гостями из столицы, забив уже в первом тайме в их ворота семь безответных мячей.

Игроки «Аята» поздравляют Леандерсона с забитым голом / Фото instagram.com/mfc_ayat_official

Однако при такой результативности счет был открыт достаточно поздно - лишь на 9-й минуте, когда после перехвата мяча у своих ворот Иван Марахов совершил забег практически на всю длину площадки и, выбежав один на один с вратарем «Астаны», переиграл его ударом низом в правый угол ворот. Почти ту же после подачи Лукао при розыгрыше штрафного удара на правом краю Антон Рындин со второй попытки послал мяч в сетку ворот. Через полминуты отличился Лукас Розенски, принявший мяч в штрафной зоне гостей, получив передачу справа от Жеже, и после обработки забивший свой четвертый гол в этом сезоне. Затем в течение трех минут хет-трик оформил Жеже, дважды при этом убегая в отрыв, доведший свой бомбардирский счет в чемпионате до шести голов. А на 16-й минуте Лукас Розенски ударом от левой стойки ворот после передачи справа в касание Жеже в пределах штрафной зоны оформил дубль и подвел итог тайму - 7:0.

В начале второго тайма Розенски ударом справа с острого угла оформил второй хет-трик в матче. А к середине второй половины встречи капитан «Аята» Азат Валиуллин прямым ударом со штрафного и Леандерсон ударом с дальней дистанции по пустым воротам довели счет до 10:0. И только после этого «Астане», игравшей к этому моменту с пятью полевыми игроками, удалось отквитать один мяч, а автором гола стал Ахмед Борханов. На 33-й минуте Жеже оформил покер, а через три минуты защитник «Астаны» и капитан столичного клуба Евгений Кошкин во второй раз огорчил вратаря «Аята» Багдаулета Умирзахова, установив окончательный счет в матче - 11:2 в пользу лидера чемпионата.

Капитан «Аята» Азат Валиуллин / Фото instagram.com/mfc_ayat_official

После встречи капитан «Аята» Азат ВАЛИУЛЛИН отметил, что игроки выполнили тренерскую установку:

- Команда хорошо сыграла в обороне и реализовала свои моменты. Во втором тайме после семи забитых мячей было чуть-чуть проще играть, немного расслабились. Спасибо болельщикам, что поддерживают нас. Будем стараться радовать их победами и дальше.

Во втором поединке события стали развиваться значительно быстрее, счет был открыт уже на 40-й секунде после удара Рындина слева с линии штрафной зоны. Через три минуты точным ударом с этой же точки отметился Абдирасул Абдуманапулы. А еще через две минуты Абдуманапулы после паса пяткой Розенски оформил дубль ударом также с линии штрафной зоны, но теперь с правого фланга.

Следующий гол зрителям пришлось ждать десять минут, а его автором стал универсал «Астаны» Дмитрий Матицын, реализовавший дабл-пенальти после перебора «Аятом» командных фолов. Со счетом 3:1 в пользу хозяев паркета и завершился первый тайм.

Через пять минут после начала второго тайма наконец-то отличился и лучший бомбардир «Астаны» Тайбасаров, сокративший отставание своей команды до минимума. Однако с интервалом в минуту сначала Леандерсон после прохода по центру со своей половины поля, а затем Леандриньо после передачи Валиуллина вновь сделали счет комфортным для хозяев - 5:2. На последней минуте встречи Леандриньо ударом от своей зоны защиты по пустым воротам игравшей с заменившим вратаря пятым полевым игроком «Астаны» оформил дубль, поставив таким образом точку в матче - 6:2.

Главный тренер «Аята» Василий СМОЛИН так прокомментировал прошедшие матчи:

- Игры получились хорошими. Первая встреча, как может показаться по счету, не была для нас легкой. Первые полтайма прошли в очень упорной борьбе, и лишь после того, как мы забили первый гол, удалось создать задел в счете. Во второй игре мы быстро открыли счет и развили успех, но «Астана» - хорошая команда, и сумела сократить счет до минимума, после чего было уже тяжелее довести матч до победы.

После шести туров «Аят» с максимумом набранных очков продолжает лидировать в чемпионате. Следующие игры в рамках регулярного чемпионата рудненский клуб проведет 3 и 4 ноября на выезде против МФК «Семей».

А с 25 по 28 октября «Аят» проведет в Хорватии три матча группового этапа основного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футзалу с командами «Спортинг» (Португалия), ХИТ (Украина) и «Олмиссум» (Хорватия).