Турниры, посвященные 80-летию Ивана Козьмы, провели по инициативе городского спортивного комитета и при поддержке городского Совета ветеранов в областной научной библиотеке им. Л. Н. Толстого.

Место проведения соревнований украсила созданная Иваном Григорьевичем уникальная серия фотографий, посвященных истории шашек Костанайской области, а также его художественные фото. Сергей Биркле к юбилею подготовил добротно выпущенные брошюры юбиляра, среди которых и самая красочная: «50 лет за шашечной доской».

Фото Ксении РЕБИК

Хотя, пожалуй, 50 лет – это преуменьшение. Автор этой статьи знаком с юбиляром с самого начала 1970-х. Мы познакомились в городском парке, где играли в шашки, шахматы, теннис, волейбол…. Козьма и в свои восемьдесят бодр и крепок, и демонстрирует такие физические упражнения, которые под силу не всякому тридцатилетнему. Кстати, в шашках, он (не считая Юрия Бондаренко) единственный среди ветеранов последних десятилетий, кто занимал призовые места на республиканских соревнованиях.

Во время чествования были и цветы, и чай, и поздравление от представителя городского спорткомитета. Главным же событием стали два одновременно проведенных турнира по шашкам. Первый - среди мужчин и женщин до 65 лет. Второй – среди сеньоров, тех, кому за 65. Всего было сыграно более тридцати партий с регламентом по десять минут каждому на одну игру.

В «младшей группе», в составе которой были успешные участники майского чемпионата мира в Турции, удивительную стабильность, причем при разных составах игроков, снова продемонстрировал Касим Сатубалдин, оторвавшийся от ставшего вторым Вячеслава Тупицына на 2,5 очка. Третий (абсолютный) результат показала чемпионка чемпионата мира по стоклеткам среди незрячих Людмила Тупицина, играющая «только руками». Она же стала первой среди женщин.. Результат поразителен, если учесть очень жесткий регламент. Интересную и азартную игру продемонстрировал и Абай Доскенов, который, несмотря на недавнюю серьезную болезнь, оказался в этой же группе третьим среди мужчин.

Во второй, более старшей группе победил Юрий Бондаренко, набравший 16 очков из 18-ти. Вторым стал опытный Айдархан Бигалиев, буквально разгромивший всех шедших за ним конкурентов. Третьим - 79-летний Василий Каленский, устапивший Бигалиеву в личной встрече и отставший от него лишь на пол-очка. Четвертое и пятое место поделили Отарий Квиквиния и юбиляр, продемонстрировавший достойную игру.

Хотелось бы заметить: несмотря на почти повторяющиеся списки победителей и призеров, любой турнир по шахматам и шашкам таит в себе сюрпризы. Ведь здесь, особенно в быстрой игре, каждый ход – это хождение по канату над ареной, что наглядно показал и турнир сеньоров. На равных сыгравший с победителем Бигалиев вполне мог стать первым, но из-за одного ошибочного хода в равной позиции уступил опытному представителю КОС Жаксыбаю Есенжулову.

Все участники турниров получили памятные свидетельства о событии.

Фото предоставлены отделом спорта