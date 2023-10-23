В китайском городе Ханчжоу на олимпийском стадионе «Большой лотос» состоялось торжественное открытие IV Азиатских Пара игр, в которых будут разыграны 564 комплекта медалей в соревнованиях по 22 видам спорта и за которые будут бороться более 4000 спортсменов из 43 стран континента.

Золотая медалистка в командных соревнованиях и бронзовый призер в своей весовой категории чемпионата Азии по пара дзюдо Динара Куджулова со своим тренером Иваном Сорокиным / Фото invasport_kst

Казахстан на этом мультиспортивном мероприятии для спортсменов с ограниченными возможностями из стран Азии, проводимом один раз в 4 года, будет представлять 131 атлет.

Эмблема IV летних Азиатских Пара игр

Казахстанские пара атлеты выступят в соревнованиях по 14 видах спорта, среди которых бочча, волейболу сидя, пара академическая гребля, пара велоспорт, пара дзюдо, пара каноэ, пара легкая атлетика, пара настольный теннис, пара пауэрлифтинг, пара плавание, пара пулевая стрельба, пара стрельба из лука, пара таеквондо и шахматы. Всего казахстанские паралимпийцы поборются за 485 комплектов медалей.

На состоявшейся в Алматы официальной церемонии проводов национальной паралимпийской сборной Казахстана на Азиатские Пара игры министр туризма и спорта РК Ермек МАРЖИКПАЕВ сказал:

- Азиатские Пара игры впервые прошли в 2010 году в Китае, и с тех пор наши спортсмены активно и неизменно участвуют в этих соревнованиях, проявляя свое мастерство и настоящий дух борьбы с лучшими атлетами Азии. Путь к этим Играм был полон усердия и невероятного труда. От лица государства оказывалась всесторонняя поддержка. Только в этом году наши паралимпийцы принимали участие в более чем 40 важных спортивных соревнованиях и провели более 30 учебно-тренировочных сборов как внутри страны, так и за ее пределами. Сейчас, уважаемые спортсмены, настал час продемонстрировать ваше мастерство и дух настоящих борцов перед всем мировым сообществом. Верьте в себя, как мы верим в вас! Желаем вам успехов, легких стартов и новых!

На Азиатских Пара играх в составе паралимпийской сборной Казахстана выступят и восемь спортсменов из Костанайской области, что является рекордом для нашего региона. Костанайские пара атлеты примут участие в соревнованиях по пяти видам спорта: пара дзюдо, пара легкой атлетике, пара пауэрлифтинг, пара пулевой стрельбе и пара таеквондо.

В соревнованиях по пара дзюдо выступит кандидат в мастера спорта Динара Куджулова (1983 г.р.), тренирующаяся под руководством Ивана Сорокина. На Играх она будет представлять Казахстан в классе J1 в весовой категории до 70 кг. Начав спортивный год с победы в Кубке Казахстана, который прошел в феврале в Шымкенте, Динара Куджулова продолжила его успешным выступлением на прошедшем в конце апреля в Астане чемпионате Азии по пара дзюдо, где она стала бронзовым призером в личных соревнованиях. А в командных соревнованиях среди мужчин и женщин она помогла завоевать сборной Казахстана «золото», одержав победу при счете 2:2. На ее счету также и рекорд чемпионата континента - самая быстрая победа («иппон»), на которую ей потребовалось всего 4 секунды.

Для серебряного призера в толкании ядра Открытого чемпионата Индии по пара легкой атлетике Алексея Лукутина летние Азиатские Пара игры станут третьими в его карьере / Фото instagram.com/invasport_kst

Два спортсмена представят Костанайскую область в соревнованиях по пара легкой атлетике - мастера спорта РК Светлана Иржанова (1975 г.р.) из Денисовского района и Алексей Лукутин (1981 г.р.) из Лисаковска, тренирующиеся под руководством Павла Сидорчука и Анатолия Пискового.

Двукратная чемпионка VI летних Паралимпийских игр Республики Казахстан в толкании ядра и метании диска Светлана Иржанова / Фото vk.com/invasportkostanay

Иржанова выступит в Ханчжоу в двух дисциплинах - в толкании ядра и метании диска в классе F-11, а Лукутин, который уже выступал на Азиатских Пара играх в 2014 году в Ханчжоу (Южная Корея) и в 2018 году в Джакарте (Индонезия), представит Казахстан в соревнованиях по толканию ядра (класс F-40). В этом году Светлана Иржанова стала бронзовым призером в метании копья Открытого чемпионата Эмирата Шарджа (ОАЭ) по пара легкой атлетике, а Алексей Лукутин завоевал серебряную медаль в толкании ядра на Открытом чемпионате Индии.

Мастер спорта международного класса по пара пауэрлифтингу Турсынай Кабыл на чемпионате мира-2023 в Дубае (ОАЭ) / Фото instagram.com/invasport_kst

Воспитанницы заслуженного тренера РК Дмитрия Царенко, мастера спорта международного класса Анара Аханова (1996 г.р.) и Турсынай Кабыл (2000 г.р.) будут представлять Казахстан в соревнованиях по пара пауэрлифтингу в весовых категориях до 50 кг и до 41 кг соответственно.

Призер VI летних Паралимпийских игр Республики Казахстан мастер спорта международного класса по пара пауэрлифтингу Анара Аханова / Фото instagram.com/invasport_kst

Также две спортсменки представят Костанайскую область в соревнованиях по пара пулевой стрельбе. Участница XVI летней Паралимпиаде-2020 в Токио (Япония) мастер спорта РК Айсулу Мукашбекова (1991 г.р.) выступит в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 м (P-2 pistol), стрельбе из пневматической винтовки стоя с 10 м (R4 mix) и стрельбе из пневматической винтовки лежа с 10 м (R5 mix). А кандидат в мастера спорта Ангелина Тюрикова (2001 г.р.) будет соревноваться в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м (P-2 pistol). Спортсменки, тренирующиеся под руководством Абылая Шунаева и Василия Кнышева, в этом году заняли соответственно первые два места на прошедшем в Алматы Кубке РК в стрельбе из пневматического пистолета.

Милана Красавцева (справа) на верхней ступеньке пьедестала республиканских соревнований по пара таеквондо и ее тренер Ахтам Одилов / Фото instagram.com/invasport_kst

Кандидат в мастера спорта из Рудного Милана Красавцева (2005 г.р.), тренирующаяся под руководством Ахтама Одилова, будет защищать честь Казахстана в соревнованиях по пара таеквондо в весовой категории до 47 кг.

Чемпионка Казахстана и серебряный призер квалификационного турнира в Объединенных Арабских Эмиратах в этом году стала победительницей Кубка РК в своей весовой категории.

Победительница Кубка РК Айсулу Мукашбекова (справа) в стрельбе из пневматического пистолета и серебряный призер Кубка РК в этой же дисциплине Ангелина Тюрикова / Фото vk.com/invasportkostanay

Из числа участников Азиатских Пара игр семь костанайских спортсменов достойно представили нашу область в этом году на VI летних Паралимпийских играх Республики Казахстан. Трехкратными чемпионами республиканской паралимпиады стали Алексей Лукутин, завоевавший первые места в толкании ядра и метании диска и копья, и Айсулу Мукашбекова, показавшая лучшие результаты в стрельбе из пневматического пистолета в дисциплинах Р-2 и Р-6, и стрельбе из пневматической винтовки в дисциплине R-11. Две золотые медали на счету Светланы Иржановой - в толкании ядра и метании диска. С рекордом Казахстана в весовой категории до 41 кг завершила соревнования по пара пауэрлифтингу Турсынай Кабыл, выжав штангу весом 88 кг. Также чемпионками в своих весовых категориях стали пара дзюдоистка Динара Куджулова и пара таеквондистка Милана Красавцева. Серебряным призером в жиме штанги лежа стала Анара Аханова.

Финальный бой проводит чемпионка VI летних Паралимпийских игр Республики Казахстан по пара таеквондо Милана Красавцева (слева) / Фото instagram.com/invasport_kst

Первыми из костанайских пара атлетов в борьбу за награды Азиатских Пара игр вступят уже сегодня, 23 октября, Милана Красавцева, Турсынай Кабыл и Светлана Иржанова, которая выступит в соревнованиях по толканию ядра.

Участница XVI летней Паралимпиады-2020 в Токио (Япония) Айсулу Мукашбекова (слева) на Кубке РК в Астане / Фото vk.com/invasportkostanay

На следующий день на татами выйдет Динара Куджулова, в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета выступят Айсулу Мукашбекова и Ангелина Тюрикова, в соревнованиях по жиму штанги примет участие Анара Аханова, а в соревнованиях по толканию ядра - Алексей Лукутин.

В среду, 25 октября, Айсулу Мукашбекова поборется за награды Пара игр в стрельбе пневматической винтовки стоя с дистанции 10 м (R4 mix). А в пятницу, 27 октября, костанайские спортсмены завершат свои выступления в Ханчжоу участием еще в двух видах программы Азиатских Пара игр. Светлана Иржанова будет соревноваться в метании диска, а Айсулу Мукашбекова - в стрельбе из пневматической винтовки лежа с 10 м (R4 mix).

Завершатся IV летние Азиатских Пара игры 28 октября.

Призерам Пара игр в Казахстане и их тренерам предусмотрены денежные вознаграждения в том же размере, что и призерам Азиатских игр. Так, чемпионы Азиатских Пара игр, получат по 10 тыс. долларов, а тренеры, подготовившие обладателей золотых медалей, - по 5 тыс. долларов. Серебряные и бронзовые призеры получат соответственно по 5 тыс. долларов и 3 тыс. долларов, а их тренеры - по 3 тыс. и 2 тыс. долларов соответственно.