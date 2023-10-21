"Тобол" упустил победу над главным аутсайдером КПЛ в матче с удалением
Vesti.kz
21 октября 2023, 20:13 | Спорт
Костанайский "Тобол" принимал на своем поле актауский "Каспий" в матче 25-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ). Встреча завершилась ничейным исходом, передает корреспондент Vesti.kz.
©ФК "Тобол"
Первый гол на 25-й минуте игры записал на свой счет сербский легионер хозяев Игор Иванович. На 69-й минуте "Тобол" остался в меньшинстве после удаления полузащитника Самата Жарынбетова. И на 91-й минуте хавбек гостей Данияр Усенов сравнял счет, принеся актаусцам ничью.
Благодаря этому результату у костанайцев 31 балл. Пока они располагаются на седьмом месте. Что касается их соперников, то "Каспий" уже вылетел из КПЛ. Этот матч для них никакой роли не играл, и они замыкают турнирную таблицу.
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