Костанайский "Тобол" принимал на своем поле актауский "Каспий" в матче 25-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ). Встреча завершилась ничейным исходом, передает корреспондент Vesti.kz.

©ФК "Тобол"

Первый гол на 25-й минуте игры записал на свой счет сербский легионер хозяев Игор Иванович. На 69-й минуте "Тобол" остался в меньшинстве после удаления полузащитника Самата Жарынбетова. И на 91-й минуте хавбек гостей Данияр Усенов сравнял счет, принеся актаусцам ничью.

Благодаря этому результату у костанайцев 31 балл. Пока они располагаются на седьмом месте. Что касается их соперников, то "Каспий" уже вылетел из КПЛ. Этот матч для них никакой роли не играл, и они замыкают турнирную таблицу.