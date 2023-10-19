В Рудном на льду «Горняк Арены» прошли очередные матчи регулярного чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой, в которых местный «Горняк» принимал бронзового призера прошлогоднего чемпионата атырауский «Бейбарыс».

«Горняк» - «Бейбарыс». После вбрасывания арбитр невольно оказался в эпицентре борьбы за шайбу / Фото vk.com/gornyak_official

Рудненский клуб с 17 очками занимал седьмое место в турнирной таблице чемпионата и на два очка отставал от шедшего пятым «Бейбарыса», в составе которого в этом сезоне выступают экс-игроки «Горняка» Максим Кунишников и Евгений Степанов.

Уже на первых секундах первой встречи хозяева льда организовали штурм ворот гостей. Так, Оскар Юлбарисов переправлял шайбу в ворота после передачи от заднего борта Айдара Галимова, затем уже сам Галимов из выгоднейшего положения послал шайбу за спиной голкипера мимо пустых ворот. Практически тут же Юлбарисов броском справа с близкого расстояния не смог переиграть голкипера атыраусцев Дмитрия Зыкина.

Опасный момент у ворот «Бейбарыса» / Фото vk.com/gornyak_official

На 4-й минуте Захар Захаров у ворот гостей отобрал шайбу у соперника, переиграл двух игроков «Бейбарыса», но, оставшись с глазу на глаз с голкипером, переиграть его не смог. А на 6-й минуте одновременно с удалением в составе гостей, на скамейку штрафников за удар соперника клюшкой отправился и Захаров, а игра продолжилась в формате «четыре на четыре». Постепенно игра выровнялась, и за первый период соперники нанесли по воротам друг друга практически равное количество бросков, с той лишь разницей, что гости на 14-й минуте усилиями Эдуарда Гриня сумели-таки огорчить голкипера «Горняка» Владислава Нурека - 0:1.

Во втором периоде количество попыток забросить шайбу также было равным у команд, но счет не изменился. А, пожалуй, самым реальный момент для взятия ворот в этом игровом отрезке произошел, когда в составе «Горняка» один за одним были удалены за одно и то же нарушение - подножку - вначале Захаров, а затем Денис Скатов. Игравшие втроем против пятерых полевых игроков «Бейбарыса» хозяева на 33-й минуте сумели провести очень красивую быструю контратаку, но голкипер гостей сыграл в этом эпизоде выше всяких похвал, справившись с броском в упор Данилы Платонова.

С шайбой нападающий «Горняка» Оскар Юлбарисов / Фото vk.com/gornyak_official

В начале третьей двадцатиминутки команды вновь играли в формате «четыре на четыре», а на 42-й минуте, когда у «Горняка» еще продолжал отбывать наказание за задержку соперника клюшкой Скатов, нападающий хозяев Вячеслав Шарипов перехватил шайбу в своей зоне защиты и убежал на рандеву с голкипером гостей, но переиграть его в этом своеобразном буллите не смог.

Но на 45-й минуте при игре в равных составах «Горняку» удалось сравнять счет, а автором заброшенной шайбы стал Анатолий Шишов, которому ассистировали Иван Канашев и Захаров. А еще через две минуты хозяева, оставшиеся в очередной раз на льду вчетвером после удаления за подножку Александра Каткова, забросили-таки шайбу, играя в меньшинстве. После передачи Юлбарисова трехходовка Галимов - Сергей Лазарев - Галимов завершилась взятием ворот.

За минуту и 10 секунд до окончания основного времени гости заменили голкипера на шестого полевого игрока, но рудичане выстояли и одержали третью подряд волевую победу - 2:1 (0:1, 0:0, 2:0), доведя выигрышную серию до четырех матчей.

К воротам «Бейбарыса» прорывается автор двух заброшенных шайб Никита Ляпунов / Фото vk.com/gornyak_official

Сразу же после матча главный тренер "Горняка" Сергей НЕВСТРУЕВ отметил, что получилась трудовая победа:

- Складывается так, что мы третью игру подряд пропускаем первыми. Два периода не удавалось забить. Но все, кто был на льду, сражались, а болельщики очень здорово им помогали. Спасибо им за такую поддержку!

Больше половины игрового времени в повторном поединке хоккеистам ни одной из команд не удалось поразить ворота соперника. Хотя возможность такая была и у «Горняка», и у «Бейбарыса», особенно когда игра проходила в формате «три на пять». Первая такая ситуация возникла на 7-й минуте первого периода, когда к находившемуся на скамейке штрафников капитану «Горняка» Александру Куршуку, наказанному за толчок соперника на борт, присоединился Лазарев, толкнувший соперника клюшкой. Но в эти минуты рудничане надежно сыграли в обороне. А на седьмой минуте второго периода в течение 20 секунд были удалены уже два игрока команды гостей. И вновь обороняющаяся команда не допустила ошибок в защите.

Счет же был открыт на 35-й минуте, и впервые в четырех последних матчах в этом преуспели хоккеисты рудненского клуба, в составе которого Никита Ляпунов, получивший у своих ворот ответную передачу от Лазарева, прошел через все зоны и броском по центру вывел «Горняк» вперед.

В середине третьего периода Захаров, начав забег в центральной зоне с двумя игроками соперника за катившейся к воротам гостей шайбой, первым догнал ее и, выйдя один на один с голкипером «Бейбарыса», переиграл его - 2:0.

Менее чем через полторы минуты Ляпунов после передач Куршука и Владимира Кротова броском слева оформил дубль, поставив точку в матче - 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).

После пятой победы подряд «Горняк» поднялся на пятую строчку в турнирной таблице, набрав в 16-ти проведенных играх 20 очков.

Следующие матчи рудничане проведут в столице республики 21 и 22 октября против занимающего третье место «Номада», набравшего после 16-ти игр 22 очка и дважды минимально переигравшего «Горняк» на его льду с одинаковым счетом 2:1.