Национальная сборная Казахстана по футболу провела на выезде матчи группового этапа отборочного раунда чемпионате Европы 2024 года с командами Дании и Финляндии.

Ситуация в группе «H» после шести туров сложилась таким образом, что в ней не было явного лидера и на две путевки в финальную часть Евро-2024 претендовали фактически четыре команды - сборные Дании и Словении, набравшие по 13 очков, и сборные Финляндии и Казахстана, отстававшие на одно очко. При этом 12 очков для казахстанской сборной - это рекорд в отборочных циклах на чемпионат Европы и мира.

В первом круге казахстанские футболисты сенсационно обыграли дома датчан на «Астана Арене» со счетом 3:2, уступая по ходу матча 0:2. И это поражение у сборной Дании пока единственное в текущем отборочном цикле.

Дания - Казахстан. Багдат Каиров и Бактиер Зайнутдинов против Йонаса Винна / Фото kazfootball.kz

Главный тренер сборной Казахстана российский специалист Магомед Адиев в стартовом составе против полуфиналистов прошлого чемпионата Европы выпустил на поле стадиона «Паркен» столицы Дании города Копенгагена голкипера «Шахтера» Игоря Шацкого, защитников Тимура Досмагамбетова («Астана»), Нуралы Алипа («Зенит» Санкт-Петербург, Россия), Александра Марочкина («Астана»), Марата Быстрова («Ахмат» Грозный, Россия) и Багдата Каирова («Тобол»), полузащитников Абзала Бейсебекова («Астана»), Бактиера Зайнутдинова («Бешикташ», Турция), Максима Самородова («Актобе») и Рамазана Оразова («Копер», Словения), а также нападающего Абата Аймбетова («Астана»).

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев дает последние указания на предыгровой тренировке со сборной Финляндии / Фото kff.kz

Первые минуты матча прошли в невысоком темпе. А на 8-й минуте хозяева создали первый опасный момент после потери мяча казахстанскими футболистами на своей половине поля. Однако после удара полузащитника сборной Дании Роберта Скова от левого угла штрафной площади из-под ноги Каирова мяч пролетел рядом с дальней штангой. Через четыре минуты после розыгрыша первого углового удара у ворот сборной Казахстана Каиров заблокировал удар Каспера Дольберга с дуги штрафной площади. В ответной контратаке Самородов после длинной передачи с левого края штрафной площади пробил с острого угла в сетку с внешней стороны ворот.

Не хватило точности и дальнему удару на 16-й минуте защитника датчан Андреаса Кристенсена, сместившегося к центру с левого фланга. А на 23-й минуте этот же защитник заработал первую в матче желтую карточку, грубо врезавшись на фланге в Быстрова. А еще через четыре минуты гости заработали опасный штрафной удар, после того как рвавшегося в штрафную площадь Аймбетова на ее дуге сбил защитник Симон Кьер, также удостоившийся желтой карточки. Но Зайнутдинов со стандарта, перебросив «стенку», не попал в створ ворот.

На исходе часа игры полузащитник хозяев Йонас Винн после опасной передачи в штрафную обработал мяч и пробил по воротам, но Алип заблокировал удар. Однако на 36-й минуте Винн при розыгрыше штрафного удара и навеса Кристиана Эриксена на правый край вратарской площадки получил мяч после скидки головой Йоахима Андерсена и с разворота вторым касанием точно пробил в левый угол ворот - 1:0.

А в добавленную к первому тайму минут датчане провели быструю контратаку после перехвата мяча, нападающий хозяев Расмус Хейлунн ворвался справа в штрафную площадь и сделал прострел низом на оставшегося без опеки Скова, который с линии вратарской площадки пробил по центру ворот - 2:0.

После перерыва вместо Досмагамбетова и Аймбетова на поле вышли соответственно Ян Вороговский («Астана») и Асхат Тагыберген («Ордабасы»). Однако уже через три минуты после возобновления игры интрига в матче исчезла, после того как Эриксен со своей половины поля сделал передачу на ход Скову, который убежал от Быстрова и из пределов штрафной площади и пробил низом мимо выскочившего навстречу Шацкого, оформив дубль.

Но казахстанские футболисты не опустили руки, и на 58-й минуте Тагыберген сделал длинную передачу на ход Каирову по правому флангу, тот от лицевой выполнил прострел на Вороговского, который ударом с лета беспрепятственно с линии вратарской поразил ворота - 3:1.

На 62-й минуте Бейсебекова заменил Исламбек Куат («Астана»), а еще через четыре минуты Вороговский с левого фланга сделал навесную подачу на линию вратарской площадки на которую откликнулся Каирова, но защитник «Тобола» в падении пробил головой в считанных сантиметрах от левой штанги. Через некоторое время датчанам удалось сбить атакующий пыл гостей, и на 72-й минуте вышедший на замену нападающий Юссуф Поульсен едва не выбежал один на один с голкипером, но Быстров в подкате выбил мяч у него из-под ног. Через три минуты Зайнутдинова заменил Аслан Дарабаев («Астана»), а на 80-й минуте на поле вышел полузащитник «Тобола» Ислам Чесноков, заменивший Самородова.

До конца матча у хозяев опасно пробил из пределов штрафной площади Хейлунн, но мяч пролетел над перекладиной, а у гостей на 90-й минуте удар с дальней дистанции нанес по воротам Тагыберген, но голкипер сборной Дании Каспер Шмейхель перевел мяч из-под перекладины на угловой.

После матча главный тренер сборной Казахстана Магомед АДИЕВ сказал:

- Считаю, что первый тайм временами нам удавался, но в большой степени действовали немного скованно. Соперник выглядел более классно. Хотя у нас было несколько моментов с выходами к воротам соперника, где мы были близки к голу. Во втором тайме, думаю, более лучше мы выглядели. Пропала наша скованность, которая была в первом тайме. Эпизодами мы выглядели неплохо, забили гол, могли еще, но не получилось. У нас был определённый план на игру. Мы впервые вышли с тремя атакующими игроками, понимая, что наш соперник - одна из самых атакующих команд. Дания классно играет на стандартах. Счет 0:1 был бы более хорошим результатом для нас после первого тайма. Гол Дании «в раздевалку» ударил по нашей уверенности. Нам надо было быстрее свой гол забить, чтобы вернуться в игру. Именно на этом противоходе мы и получили третий гол в свои ворота. В раздевалке я сказал: «Ничего не потеряно, пока не потеряно все». Поэтому готовимся к игре с Финляндией, мы должны быть достойны, конкурентоспособны. Все эти атрибуты мы должны взять с собой в Хельсинки. Играть, а потом уже считать эти очки.

После того, как финские футболисты разгромно проиграли в гостях команде Словении (0:3), победа в очном матче восьмого тура группового этапа и сборной Финляндии, и сборной Казахстана оставляла шансы не выпасть из борьбы за попадание на Евро-2024. До этого команды встречались пять раз, и все пять раз победителями выходил финские футболисты с общей разницей голов - 8:1. В первом круге финны в Астане добились минимальной победы, причем в этом матче казахстанские футболисты единственный раз в этом отборочном цикле не смогли поразить ворота соперника.

Дания - Казахстан. Борьбу за мяч ведут Рамазан Оразов и Йоахим Андерсен / Фото kazfootball.kz

В стартовом составе сборной Казахстана в столице Финляндии городе Хельсинки на поле стадиона «Олимпиястадион» вышли Шацкий, Вороговский, Алип, Марочкин, Быстров, Каиров, Бейсебеков, Тагыберген, Зайнутдинов, Самородов и Оразов.

Считавшаяся фаворитом в этом противостоянии сборная Финляндии захватила инициативу с первых минут матча, создав первый опасный момент у ворот Шацкого на 13-й минуте после розыгрыша первого углового удара. Подачу от правого углового флажка замкнул на дальней штанге финский нападающий Джоэл Похьянпало, красиво пробив в падении через себя, но мяч не попал в створ ворот. После розыгрыша еще одного углового удара на 17-й минуте мяч с подступов к вратарской площадки пробил низом полузащитник Каан Кайринен, но Шацкий в падении дотянулся до мяча и выбил его на угловой. Кайринен же на 22-й минуте подобрал отбитый Марочкиным после подачи с углового мяч на правом краю штрафной площади и пробил над перекладиной. Вскоре защитник сборной Финляндии Николай Алхо после паса из глубины поля забежал в штрафную площадь и пробил слева в ближний угол, но Шацкий в падении отбил мяч на угловой, после розыгрыша которого Похьянпало попал в сетку с внешней стороны ворот у дальней штанги.

Казахстанцы создали первый опасный момент у ворот соперника на 25-й минуте при розыгрыше штрафного удара на правом фланге, но после подачи Тагыбергена в район 11 метровой отметки Быстров пробил с лета выше ворот. Через три минуты Марочкин сбил в восьми метрах от линии штрафной площади левее центра финского нападающего Теему Пукки, заработав при этом первую в матче желтую карточку. А одноклубник Лео Месси по «Интер Майами» Роберт Тэйлор пробил со стандарта в обвод выстроенной «стенки» в ближний угол ворот, Шацкий в прыжке дотянулся до мяча, но тот от его руки влетел в сетку - 1:0.

Первый удар в створ ворот сборной Финляндии у гостей получился лишь на 36-й минуте, когда с дальней дистанции пробил низом Бейсебеков, но удар получился не сильным, и голкипер хозяев и капитан финской сборной Лукас Градецкий легко поймал мяч.

После перерыва первый опасный момент у ворот соперника вновь создали хозяева, когда Тэйлор после передачи полузащитника Глена Камары отдал мяч пропустившему его Похьянпало, а тот пробил с линии штрафной площади над перекладиной. На 54-й минуте после выпада по левому флангу Самородов сделал подачу на дальнюю штангу, но, чтобы замкнуть ее в подкате, Каирову не хватило совсем чуть-чуть. В следующую минуту вместо Бейсебекова на поле появился Исламбек Куат. А на 58-й минуте полузащитник финнов Даниэль Хоканс проскочил с мячом в штрафную площадь между Каировым и Марочкиным и пробил низом от левого угла вратарской площадки в дальний угол ворот, но мяч пролетел рядом со штангой. На 64-й минуте Тагыберген едва не сравнял счет, но мяч после удара капитана сборной Казахстана по центру с дальней дистанции попал в перекладину и вылетел в поле.

На 73-й минуте защитник сборной Финляндии Роберт Иванов заработал желтую карточку за снос Каирова на правом фланге. А после подачи Тагыбергена со стандарта мяч от ноги выбивавшего его из штрафной площади Камары отлетел на правый край вратарской площадке, где Марочкин сначала попал в защитника Рихарда Йенсена, пробив в прыжке головой, а затем в падении пробил в сетку ворот с внешней стороны. В этом эпизоде хорватский видеопомощник рефери Иван Бебек определил, что мяч попал Йенсену в руку, а главный арбитр встречи Ирфан Пельто из Боснии и Герцоговини, посмотрев повтор, указал на 11-метровую отметку. Реализовал пенальти Зайнутдинов, пробив по центру ворот и отправив обманным движением Градецкого в левый от него угол, - 1:1.

Автор дубля в ворота сборной Финляндии Бактиер Зайнутдинов / Фото kazfootball.kz

Борьба на поле обострилась, и вскоре желтые карточки заработали Самородов и Вороговский. Наставник сборной Казахстана, собиравшийся выпустить на поле уроженца Костаная Александра Зуева, переиграл свое решение, и с 81-й по 88-ю минуту Еркин Тапалов («Кызылжар»), Абат Аймбетов, Лев Скворцов («Химки», Россия) и Темирлан Ерланов («Ордабасы») заменили соответственно Каирова, Самородова, Тагыбергена и Быстрова. На исходе основного времени гости заработали угловой на левом краю атаки, и после навесной подачи Оразова на ближний угол вратарской площадки Зайнутдинов в прыжке головой пробил в дальний угол ворот и оформил дубль - 1:2, став рекордсменом сборной Казахстана по забитым мячам (14). В добавленные пять минут к основному времени желтые карточки успели заработать Скворцов и Оразов, но счет больше не изменился.

- На нас немного давит. - прокомментировал победу Магомед Адиев. - Ребята очень хотят сделать большой праздник в Казахстане, поэтому есть определенное давление, скованность. Когда уже пропустили гол, я, по большому счету, в первом тайме каких-то перестановок не делал. Когда пропустили гол, появилась злость, в первую очередь на самих себя. Такой переломный момент. Ну и, кажется, соперник стал играть менее активно. Может, мы подавили их активность. Наверное, это наши внутренние резервы, которые помогли выиграть этот матч... Финляндия - достойная сборная. Серьезный соперник. Плюс и мы, и Финляндия понимали цену этой победы. Кто проигрывает, тот и отлетает от выхода на Евро. Поэтому было ощущение и понимание того, что при своих полных трибунах, прекрасной поддержке болельщиков команда полезет вперед. Мы должны были более хладнокровно играть, но продавили нас. Но потом мы свое взяли.

Сборная Казахстана с болельщиками в Хельсинки после победы над сборной Финляндии / Фото kff.kz

Заработав очень важные три очка, сборная Казахстана набрала 15 очков и сохранила шансы на первые два места в группе «Н». По 19 очков стало у сборной Словении, переигравшей в гостях команду Северной Ирландии (1:0), и сборной Дании, выигравшей на выезде у команды Сан-Марино (2:1).

Предлагаем вашему вниманию расписание оставшихся игр в группе «H»:

17 ноября:

Казахстан - Сан-Марино (18:00),

Финляндия - Северная Ирландия (20:00),

Дания - Словения (22:45).

20 ноября:

Северная Ирландия - Дания (22:45),

Сан-Марино - Финляндия (22:45),

Словения - Казахстан (22:45).