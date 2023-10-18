Завершились игры третьего и четвертого спаренных туров регулярного чемпионата Казахстана по футзалу сезона-2023/2024.

Перед этими турами национальная сборная Казахстана, в состав которой были вызваны и два игрока «Аята» - защитник Абдирасул Абдуманапулы и нападающий Азат Валиуллин, провела очередные два матча группового этапа элитного раунда квалификации чемпионата мира 2024 года.

Леандерсон открывает счет в первом матче, перебрасывая мяч через вратаря «Байтерека» / Скриншот трансляции

После двух побед над командами Нидерландов (2:0) в гостях и Румынии (4:3) дома казахстанская сборная дважды встретилась с командой Азербайджана. Первая игра прошла в Баку на паркете «Baku Sports Hall». Минимально проигрывая после первого тайма (гол у сборной Азербайджана забил выступающий за «Актобе» Хади Ахмади), сборная Казахстана ответила после перерыва четырьмя голами в исполнении Биржана Оразова на 23-й минуте, Дугласа Жуниора (27-я), Даурена Турсагулова (36-я) и Эдсона (39-я). На последней минуте встречи второй гол в ворота Игиты, проводившего 85-й матч за сборную Казахстана, забил воспитанник бразильского футзала Манека, в сезоне-2020/2021 игравший за «Атырау». И сборная Азербайджана уступила команде Казахстана - 2:4 (1:0).

Матч четвертого тура между этими же сборными прошел в Астане на площадке Дворца единоборств «Жекпе-жек». Счет после первого тайма был равный - 2:2. При этом сборной Казахстана снова пришлось отыгрываться, причем на этот раз со счета 0:2. У гостей отличились Амадеу на 4-й минуте и Галло - на 8-й, но через пять минут Лео размочил счет, а на 18-й минуте Биржан Оразов восстановил равновесие. На 22-й минуте Дуглас забил третий гол в ворота гостей, принесший четвертую победу команде Казахстана - 3:2 (2:2).

Следующий матч наша сборная проведет дома 14 декабря против Нидерландов, а 20 декабря сыграет заключительный матч квалификации против сборной Румынии в гостях.

Своими впечатлениями о выступлении в составе национальной сборной поделился Абдирасул АБДИМАНАПУЛЫ:

Игрок «Аята» и национальной сборной Казахстана Абдирасул Абдиманапулы / Фото kazfootball.kz

- Матчи с Азербайджаном получились хорошими. Перед ними мы анализировали игру соперника, разбирали их матчи. Считаю, что благодаря этому добились победы. Как говорится, все достигается трудом! Сейчас мы занимаем первое место в своей группе. Я счастлив, что тренируюсь с такими опытными игроками, как тот же Лео, который в Баку сыграл 50-й матч за сборную Казахстана. Стараюсь учиться у них. В сборной хорошая атмосфера, мы перестали нервничать и переживать. Я дважды сыграл против Азербайджана, спасибо тренеру Кака за оказанное доверие. Мы хотим занять первое место в своей группе и пробиться на чемпионат мира, который пройдет в 2024 году в Ташкенте.

Перед третьим туром чемпионата РК стало известно, что в составе «Аята» будет выступать один из лучших легионеров прошлого сезона бразилец Лукао (Лукас Ян Лобато Монтейро), в прошлом сезоне выступавший за «Актобе» (33 матча, 21 забитый мяч).

Леандриньо ударом со штрафного ставит победную точку во втором матче с «Байтереком» / Скриншот трансляции

После домашних побед на старте на своей площадке над «Рахметом» (7:1 и 8:2) очередные матчи регулярного чемпионата страны «Аят» проводил в Уральске против местного «Байтерека».

К сожалению, на могли помочь в первом матче своей команде игроки рудненского клуба Валиуллин и Жеже, а также вратарь Лео, место которого в воротах занял Багдаулет Умирзахов. С капитанской повязкой «Аят» на игру впервые вывел Леандриньо, который стал автором одного из трех безответных мячей в ворота хозяев в первом тайме. Еще два гола до перерыва на счету Леандерсона, открывшего счет, и Луано Марсело.

Во втором тайме хозяева отыграли один мяч. Но гол отличившегося на 27-й минуте Давуда Штибегова стал единственным для «Байтерека». Хотя через десять минут гол забил еще один игрок уральского клуба Арман Мурат, но при этом он поразил собственные ворота, а финальный свисток зафиксировал поражение хозяев - 1:4 (0:3).

Игрок «Байтерека» прерывает передачу Лукаса Розенски, срезая мяч в собственные ворота / Скриншот трансляции

В первом тайме второго матча опасных моментов у ворот обеих команд было очень мало. Это объясняется упорной борьбой с большим количеством нарушений правил. И как результат, счет до перерыва не был открыт. Во втором тайме первыми отличились хозяева, а автором гола на 22-й минуте стал Алишер Сарсенбаев. Но уже через две минуты Жеже ударом со средней дистанции сравнял счет. А еще через три минуты Леандриньо прямым ударом со штрафного вывел «Аят» вперед, после чего «Байтерек» не смог оправиться и вновь потерпел поражение - 1:2 (0:0).

Таким образом, одержав четыре победы подряд, «Аят» с 12-ю очками возглавляет турнирную таблицу. На втором месте идет «Атырау», который в этих турах поделил очки в гостях с «Семеем» (4:1 и 2:5) и набрал после четырех туров 9 очков. Две гостевые победы «Актобе» над «Жетысу» (2:1 и 2:0) позволили им догнать «Семей» - по 7 очков. На одно очко меньше у «Астаны», дважды переигравшей дома «Ордабасы» (5:3 и 6:1).

Также 6 очков могло быть и у пропускавшего первые два тура «Кайрата», дважды разгромившего в гостях «Рахмет» (7:2 и 10:0). Но из-за того, что в электронный протокол не был внесен Кайо Руиз, который отличился в матче, алматинскому клубу было засчитано техническое поражение - 0:5. И таким образом по 3 очка на этот момент сразу у шести команд - «Кайрата», «Жетысу», «Байтерека», «Ордабасы», «Рахмета» и пропускавшего эти туры «Каспия».

В следующих турах «Аят» 20 и 21 октября на домашнем паркете будет принимать МФК «Астана».

Стал известен календарь игр МФК «Аят» в группе «А» основного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футзалу. Серебряный призер чемпионата Казахстана в основном раунде будет играть в Хорватии в городе Омише с командами «Спортинг» (Португалия), ХИТ (Украина) и «Олмиссум» (Хорватия). Первый матч «Аят» проведет с «Олмиссумом» в ночь с 25 на 26 октября (начало в 00:00 по костанайскому времени), 26 октября рудненский клуб встретится со «Спортингом» (20:00), а 28 октября сыграет с клубом ХИТ (20:00). Матчи пройдут в спортивном комплексе «Рибняк».