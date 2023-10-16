Очередные матчи регулярного чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой «Горняк» провел в Рудном, сыграв на льду «Горняк Арены» с клубом из южной столицы «Алматы».

Борьбу за шайбу за воротами «Алматы» ведет Валерий Садиков / Скриншот трансляции

Алматинский клуб приехал на матчи с рудничанами из Кокшетау, потерпев там два поражения с крупным счетом от «Арлана» (1:7 и 1:5), и намеревался поправить свое турнирное положение. А оно было таково, что после 14-ти проведенных игр «Алматы» набрал 10 очков и располагался на девятой строчке турнирной таблицы. «Горняк» же, проведя на две игры меньше, с 12 очками шел седьмым.

Перед этими встречами состав «Горняка» пополнил защитник Иван Гавриленко, воспитанник усть-каменогорского «Торпедо».

Хозяева, набрав на выезде шесть очков из восьми возможных, начали первую встречу на подъеме, весь стартовый период играя первым номером и нанеся вдвое больше бросков по воротам соперника - 14 против 7-ми у гостей. Однако до первого перерыва счет не был открыт.

А второй игровой отрезок очень активно начали алматинцы и спустя полминуты после возобновления игры открыли счет. Сделал это броском справа почти от синей линии защитник «Алматы» Алексей Дерзаев. Ситуация для хозяев осложнилась за три с половиной минуты до второго перерыва, когда вторую шайбу в ворота Владислава Нурека забросил после сольного прохода нападающий гостей Кирилл Баев.

На четвертой минуте третьего периода «Горняк» третий раз в матче остался в меньшинстве после удаления за подножку Александра Семочкина. Однако отличились в этой ситуации хозяева, дважды игравшие в предыдущих двадцатиминутках в большинстве и не сумевшие его реализовать. Автором первой заброшенной шайбы «Горняка» стал защитник Валерий Садиков.

Буквально через полторы минуты Сергей Твердохлебов вернул гостям преимущество в две шайбы - 1:3. На 48-й минуте, когда команды во второй раз в матче играли в формате «четыре на четыре», Данила Платонов, которому ассистировали Анатолий Шишов и Садиков, вновь сократил отставание хозяев до минимума. Он же менее чем через три минуты при поддержке тех же игроков оформил дубль, сравняв счет, когда «Горняк» играл в большинстве - 3:3.

Восстановив равенство, хозяева усилили натиск на ворота «Алматы». И за две с половиной минуты до финальной сирены Садиков, получив в своей зане передачу от коллеги по обороне Александра Каткова, сделал в центральной зоне диагональную передачу от правого борта к синей линии зоны защиты соперника Захару Захарову, который и поставил точку в матче - 4:3 (0:0, 0:2, 4:1).

В повторной встрече счет также открыли гости, причем сделали они это уже на первой минуте игры, когда выкатившийся на ворота по центру Илья Ковзалов, получив передачу справа, легко переиграл Владислава Нурека, отразившего в первом матче 22 броска.

Как и в первом матче, хоккеисты алматинского клуба смогли увеличить свое преимущество, забросив и вторую шайбу, автором которой на 12-й минуте стал Егор Кожевников. Но уже после первого же удаления в составе «Алматы» хозяева отквитали одну шайбу усилиями Никиты Ляпунова при поддержке Дмитрия Селютина и Сергея Лазарева - 1:2.

За полторы минуты до перерыва ворота рудничан спасла штанга, а на последней минуте периода «Горняк» впервые в матче остался в меньшинстве после удаления за подножку Дениса Скатова.

Шайбу в ворота «Алматы» забрасывает Денис Гурьев / Скриншот трансляции

В самом начале второго периода за колющий удар клюшкой четырехминутным штрафом был наказан капитан рудненского клуба Александр Куршук. Имея на два игрока больше на льду, алматинцы забросили третью шайбу в ворота «Горняка» благодаря усилиям Артема Бурделева - 1:3. Однако, продолжая играть в меньшинстве, но уже в формате «четыре на пять», хозяева на 22-й минуте вновь сумели сократить отставание до минимума. Отличился в этом моменте Денис Гурьев после передачи Платонова.

Владислав Нурек отражает послематчевый буллит / Скриншот трансляции

Следующие 36 минут игры прошли без заброшенных шайб, хотя команды на двоих совершили за это время 40 бросков по воротам. Больше в этом преуспели рудничане, поменявшие на предпоследней минуте третьего периода голкипера на шестого полевого игрока. И за минуту до окончания основного времени матча счет стал равным. А сравнял его, как и в первой встрече, Платонов, которому так же ассистировал Садиков. Но на этот раз матч перешел в овертайм, в котором хозяева сделали еще шесть бросков по воротам, ни разу не позволив сделать это сопернику, но счет не изменился, и победителя встречи пришлось выявлять в серии буллитов.

Данила Платонов (слева) в обоих матчах сравнивал счет / Скриншот трансляции

В первых пяти попытках никому из игроков обеих команд не удалось переиграть голкиперов, а в шестой попытке нападающий «Горняка» Оскар Юлбарисов огорчил-таки Богдана Нефедова и принес третью подряд победу своему клубу - 4:3 Б (1:2, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0).

После матча главный тренер «Горняка» Сергей НЕВСТРУЕВ поздравил и команду, и болельщиков с победой:

- Матчи получились очень тяжелыми. В обоих нам пришлось догонять соперника. При этом нужно было прилагать немалые усилия, проявлять характер. Тем ценнее и победы.

Пополнивший в матчах с «Алматы» свой бомбардирский счет на 5 баллов, забросив одну шайбу и приняв результативное участие в четырех взятиях ворот, защитник «Горняка» Валерий Садиков признан лучшим игроком шестой недели чемпионата Казахстана.

Следующим соперником «Горняка» станет бронзовый призер прошлогоднего чемпионата атырауский "Бейбарыс", который с 19-ю набранными очками занимает пятую строчку в турнирной таблице, опережая по-прежнему идущего седьмым «Горняк» на три очка.