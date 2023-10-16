В китайском городе Ханчжоу прошли XIX летние Азиатские игры, в которых выступили 525 спортсменов из Казахстана. В программу Азиады входили соревнования по 40 видам спорта, и в общей сложности был разыгран 481 комплект медалей в 61 дисциплине, а за награды боролись 11962 спортсмена из 45 стран, входящих в Олимпийский совет Азии.

Спортсмены Казахстана приняли участие в соревнованиях по 44-х дисциплинам таких видов спорта, как академическая гребля, артистическое (синхронное) плавание, бадминтон, баскетбол, баскетбол 3х3, батутная гимнастика, бокс, брейкинг, велоспорт (трек), велоспорт (шоссе,) водное поло, волейбол, вольная борьба, гандбол, гольф, гребля на байдарках и каноэ, гребной слалом, греко-римская борьба, джиу-джитсу, дзюдо, карате, женская борьба, киберспорт, кураш, легкая атлетика, маунтинбайк, настольный теннис, плавание, плавание на открытой воде, пляжный волейбол, прыжки в воду, пулевая стрельба, регби-7, скалолазание, современному пятиборью, спортивная гимнастика, стендовая стрельба, стрельба из лука, таеквондо (WT), теннис, триатлон, тяжелая атлетика, ушу, фехтование, хоккей на траве, художественная гимнастика и шахматы.

На счету объединенной команды Казахстана 80 призовых мест, в том числе 10 первых, 22 вторых и 48 третьих. В итоговом медальном зачете Казахстан расположился на 11-м место, став пятым по количеству завоеванных медалей. При этом наши атлеты установили рекорд по количеству завоеванных бронзовых медалей (на Азиаде-2018 в Индонезии были 44 бронзовые медали). А вот количество золотых наград стало худшим показателем за всю историю участия Казахстана в Азиатских играх - до этих Игр у Казахстана не было меньше 15 золотых медалей (Азиада-2018). Первую же десятку стран в медальном зачете составили представители Китая - 201, 111, 71 (383), Японии - 52, 67, 69 (188), Южной Кореи - 42,59,89 (190), Индии - 28, 38, 41 (107), Узбекистан - 22, 18, 31 (71), Китайского Тайбэя - 19, 20, 28 (67), Ирана - 13, 21, 20 (54), Таиланда - 12, 14, 32 (58), Бахрейна - 12, 3, 5 (20) и Северной Кореи - 11, 18, 10 (39).

Обладателями наград XIX летних Азиатских игр стали и два спортсмена Костанайской области, защищавшие честь Казахстана в соревнованиях по джиу-джитсу.

Поединок за «бронзу» в джиу-джитсу проводит Мансур Хабибулла / Фото instagram.com/jj_kaz

Двукратный бронзовый призер чемпионатов мира мастер спорта международного класса Мансур Хабибулла первым из представителей Казахстана завоевал в Ханчжоу медаль в этом виде спорта. Выступая в весовой категории до 62 кг, 27-летний костанаец в первом поединке одержал победу над Осамахом Али Алмарвеем из Саудовской Аравии, затем был сильнее представителей Кыргызстана и Южной Кореи, но в полуфинале уступил двукратному чемпиону мира и Азии Халеду Аль-Шехи из Объединенных Арабских Эмиратов. Однако в поединке за третье место Хабибулла выиграл у Марка Александра Лима из Филиппин со счетом 6:2 и завоевал бронзовую медаль, ставшую 54-й в казахстанской копилке.

Алдияр Серик после победы в поединке по джиу-джитсу за третье место / Фото instagram.com/jj_kaz

А следующую, 55-ю награду для Казахстана завоевал в этот же день 19-летний Алдияр Серик, соревновавшийся в весовой категории до 69 кг. На ранних стадиях турнира выступающий еще на молодежном уровне Серик одержал победы над Майклом Брайантом из Филиппин, Ли Чжэ Еном из Южной Кореи и Султаном Джабром из ОАЭ, а в полуфинале уступил еще одному представителю ОАЭ Мохамеду Аль-Суваиди, являющемуся двукратным чемпионом Азии. В схватке за «бронзу», в которой его соперником был Ноа Тян Рун Лим из Сингапура, костанаец взял верх со счетом 2:0.

За награды Азиатских игр в соревнованиях по джиу-джитсу боролись еще четыре представителя Костанайской области - Адлан Мадаев (до 77 кг), Руслан Исраилов (до 85 кг), Назгуль Рахаева (до 48 кг) и Кристина Журабекова (до 53 кг).

Бронзовый призер Азиатских игр в турнире по джиу-джитсу Алдияр Серик / Фото instagram.com/jj_kaz

Все шестеро спортсменов под руководством старшего тренера области Мурата Бермухамбетова завоевали лицензии на участие в Азиатских играх на прошедшем в мае в столице ОАЭ городе Абу-Даби международном рейтинговом турнире «Abu Dhabi Grand Slam». После этого в августе Алдияр Серик завоевал титул сильнейшего среди юниоров (18-20 лет) на прошедшем в Астане во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова чемпионате мира среди детей (U14), старших юношей (U16), кадетов (U18) и юниоров (U21). А на счету Мансура Хабибуллы в этом году «бронза» VII чемпионата Азии (февраль, Бангкок, Таиланд) и победа в апреле на международном турнире в Париже (Франция) «Большой шлем-2023» (Paris Grand Slam-2023).

После успешного выступления на Азиаде Мансур ХАБИБУЛЛА сказал:

Бронзовый призер Азиатских игр в турнире по джиу-джитсу Мансур Хабибулла / Фото instagram.com/jj_kaz

- Джиу-джитсу - это великолепный вид спорта, которому я посвятил 12 лет. Для меня это был очень важный старт. На Азиаде-2018 я не смог завоевать медаль, но на тех Играх я приобрел необходимый опыт, который сделал меня сильнее. И теперь я смог подняться на пьедестал благодаря поддержке всех моих родных, близких, моей команде.

Всего же на Азиатских играх Костанайскую область представляли 11 спортсменов. За женскую сборную Казахстана по гандболу выступала мастер спорта международного класса Кристина Радаева, в составе мужской сборной по баскетболу играли представители БК «Тобол» мастера спорта международного класса Шаим Куанов и Антон Быков, в турнире по гольфу принял участие мастер спорта РК Марат Багтжанов, а в дисциплине киберспорта «Dream three kingdoms 2» соревновался Алишер Мукиев. Кроме этого, в соревнованиях бадминтонистов участвовал экс-воспитанник Костанайской ДЮСШ №2 Дмитрий Панарин, представляющий в последнее время Туркестанскую область.

В церемонии награждения призеров Азиады участвовал президент Национального Олимпийского комитета РК, вице-президент Олимпийского совета Азии Тимур Кулибаев / Фото olympic.kz

Что касается завоеванных наград Азиатских игр казахстанскиих спортсменами, то больше всего их у каратистов и у гребцов на байдарках и каноэ - по восемь.

Чемпионами Азиады по каратэ в своих весовых категориях стали Нурканат Ажиканов (до 75 кг), Кайсар Алпысбай (до 60 кг) и Софья Берульцева (свыше 68 кг). Серебряные медали завоевали Данияр Юлдашев (до 84 кг), Молдир Жанбырбай (до 50 кг) и Лаура Аликул (до 68 кг), а третьи места заняли Дидар Амирали (до 67 кг) и Асель Канай (до 61 кг).

«Золото» у гребцов завоевали Сергей Емельянов и Тимур Хайдаров на каноэ-двойке в заезде на 500 м. «Серебро» в гребле на каноэ-двойках у Тимофея и Сергея Емельяновых на дистанции 1000 м, Маргариты Торлоповой и Ульяны Киселевой на дистанции 200 м, а также у Руфины Искаковой и Марии Бровковой на дистанции 500 м. Вторыми были в заезде байдарок-двоек на 500 м Ольга Шмелева и Ирина Подойникова. «Бронза» в гребле на каноэ-одиночке на счету Тимофея Емельянова (1000 м) и Марии Бровковой (200 м), а также у Кирилла Тубаева в гребле на байдарке-одиночке на 1000 м.

По пять наград завоевали казахстанцы в пулевой и стендовой стрельбе.

На счету стрелков-стендовиков два чемпионских титула. Их завоевали Зоя Кравченко, Асем Орынбай и Ольга Панарина в командных соревнованиях в «ските» (круглый стенд), и та же Асем Орынбай с Эдуардом Ещенко среди смешанных команд в «ските». Третьими в командных соревнованиях в «трапе» (траншейный стенд) стали Мария Дмитриенко, Айжан Досмагамбетова и Анастасия Прилепина. В индивидуальных соревнованиях Асем Орынбай завоевала бронзовую медаль в «ските», а Мария Дмитриенко - в «трапе».

Чемпионский титул в пулевой стрельбе по движущейся мишени с 10 м у Зухры Ирназаровой. Серебряные медали завоевала мужская команда в составе Бахтияра Ибраева, Андрея Худякова и Асадбека Назиркуляева в стрельба из пневматической винтовки (10 м) и женская команда в составе Фатимы Ирназаровой, Зухры Ирназаровой и Александры Садуакасовой в пулевой стрельба по движущейся мишени (10 м). Третьи результаты у Никиты Чирюкина в стрельбе из скорострельного пистолета (25 м) и у Ислама Сатпаева и Александры Ле в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м среди смешанных команд.

Также по пять медалей завоевано в турнирах по джиу-джитсу и по боксу.

Кроме двух бронзовых наград, обладателями которых стали костанайские спортсмены, медаль такого же достоинства на счету Мариан Урдабаева (до 63 кг), у Галины Дувановой (до 57 кг) - «серебро», а чемпионом Азиады по джиу-джитсу стал Нуржан Батырбеков (до 69 кг).

Второй раз в истории казахстанские боксеры не смогли завоевать «золото» на Азиаде. Серебряными призерами Игр стали Камшыбек Кункабаев (свыше 92 кг) и Карина Ибрагимова (до 57 кг), а бронзовые медали завоевали Асланбек Шымбергенов (до 71 кг), Сагындык Тогамбай (до 92 кг) и Наталья Богданова (до 66 кг).

Дзюдоистка из Алматинской области Абиба Абужакынова открыла счет медалям Казахстана на Азиатских играх / Фото olympic.kz

Пять наград и на счету дзюдоистов. Серебряную, ставшую первой для Казахстана на этих Азиатских играх, завоевала Абиба Абужакынова (до 48 кг), а Магжан Шамшадин (до 60 кг), Абылайхан Жубаназар (до 81 кг), Нурлыхан Шархан (до 100 кг) и Эсмигуль Куюлова (до 63 кг) стали обладателями бронзовых медалей.

Третью Азиаду подряд велосипедист Алексей Луценко становится сильнейшим в индивидуальной гонке / Фото olympic.kz

Из четырех завоеванных наград казахстанским велосипедистами в гонках на шоссе две - золотые. Чемпионом Азиады в индивидуальной гонке с раздельным стартом на 39,6 км стал Алексей Луценко, а второе «золото» завоевал Евгений Федоров, показавший на финише групповой гонки на 207,7 км одинаковое время со ставшим серебряным призером Алексеем Луценко. Еще одна награда - бронзовая у Ринаты Султановой в индивидуальной гонке с раздельным стартом на 18,3 км.

Все четыре занятых казахстанскими легкоатлетами в Ханчжоу призовых места, третьи. Дважды финишировала третьей Каролин Чепкоеч Кипкируи - в беге на 10000 м (33 мин. 15,83 сек.) и на 5000 м (15:23.12). Надежда Дубовицкая завоевала бронзовую медаль в прыжках в высоту с таким же, как и у первых двух призеров, результатом - 1 м 86 см. Третьими в смешанной эстафете 4 по 400 м стали Аделина Земс, Александра Залюбовская, Ефим Тарасов и Дмитрий Коблов.

Две из трех наград фехтовальщиков завоеваны в мужских командных соревнованиях. «Серебро» у шпажистов Эльмира Алимжанова, Руслана Курбанова, Ерлика Сертая и Вадима Шарлаимова, и «бронза» у саблистов Мухамедали Рахманали, Саттархана Назарбая, Артема Саркисяна и Жаната Набиева. Эльмир Алимжанов стал еще бронзовым призером в фехтовании на шпаге.

В трех весовых категориях отличились борцы греко-римского стиля. Второе место у Мейржан Шермаханбет (до 67 кг), а третьими призерами стали Азат Садыков (до 77 кг) и Алимхан Сыздыков (до 130 кг).

В гребном слаломе к серебряной медали Анастасии Ананьевой в соревнованиях на каноэ бронзовые награды добавили Александр Куликов, также выступавший на каноэ, и Екатерина Таранцеа, участвовавшая в соревнованиях на байдарке.

В соревнованиях по художественной гимнастике Эльжана Таниева, Милана Парфилова и Эрика Жайлауова в командном многоборье уступили только сборной Узбекистана, а первые две гимнастки завоевали соответственно «серебро» и «бронзу» в индивидуальном многоборье.

Двукратным бронзовым призером Азиады стал пловец Адильбек Мусин, финишировав третьим на дистанции 100 м (51,86 сек.) и 50 м (23,44) баттерфляем.

В соревнованиях по прыжкам на батутах Данил Мусабаев стал вторым, а Виктория Бутолина - третьей.

Две бронзовые награды завоевали таеквондисты Смайыл Дуйсебай (свыше 80 кг) и Джансель Дениз (свыше 67 кг).

По две «бронзы» и у синхронисток Ясмин Туяковой и Арины Пушкиной, ставших третьими сначала в артистическом плавании в соревнованиях среди дуэтов, а затем вместе с Жаклин Якимовой, Этери Какутия, Анной Павлецовой, Айгерим Курмангалиевой, Наргизой Болатовой, Жанией Жиенгазы, Ариной Мясниковой и Ксенией Макаровой и в командных соревнованиях.

Третьи места и у мужской, и у женской сборных Казахстана по водному поло.

Также третье место в командных соревнованиях заняли шахматистки Бибисара Асаубаева, Диана Садуакасова, Жансая Абдумалик, Меруерт Камалиденова и Алуа Нурманова.

Бронзовые награды завоевали Дмитрий Яковлев с Сергеем Богату, занявшие третье место в турнире по пляжному волейболу, и Артем Захаров с Рамисом Динмухаметовым, показавшие третий результат в соревнованиях мужских команд по велоспорту на треке в дисциплине «мэдисон».

Серебряные медали на счету борцов Бекадила Шаймерденова (до 81 кг), ставшего третьим призером в кураше, и Жамили Бакбергеновой (до 76 кг), уступила в финале турнира по женской борьбе.

А в числе обладателей бронзовых медалей Аян Турсын, ставшая третьей в весовой категории до 52 кг в турнире по ушу-саньда, гимнаст Нариман Курбанов, показавший третий результат в упражнениях на коне, триатлонист Аян Бейсенбаев, финишировавший третьим после плавания на 1500 м, велозаезда на 40 км и бега на 10 км через 1 час 52 мин. 25 сек., и тяжелоатлет Александр Уваров (до 81 кг), набравший третью сумму в своей весовой категории - 348 (рывок - 154, толчок - 194) кг.

Торжественная встреча призеров Азиады в аэропорту города Костаная / Фото facebook.com/kostanay.sport

Согласно постановлению Правительства РК, чемпионы Азиады получат $10 000, серебряные призеры - $5000, а бронзовые - $3000. При этом за призовое место в эстафетах и командных видах аналогично премируется каждый участник команды. Таким образом суммарные выплаты спортсменам составят $606 тысяч (почти 288 млн тенге).

Для тренеров, подготовивших призеров, эти суммы соответственно составляют $5000, $3000 и $2000.

В девяти видах спорта на Азиаде были разыграны лицензии на участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция). Их обладателями стали и четыре казахстанских атлета - пятиборцы Елена Потапенко и Георгий Борода-Дудочкин, а также боксеры Камшыбек Кункабаев и Карина Ибрагимова.

XIX летние Азиатские игры уже стали историей, а уже 22 октября на тех спортсооружениях стартуют IV летние Азиатские Пара игры, в которых также примут участие представители Казахстана.