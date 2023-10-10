Октябрьскую серию матчей в рамках регулярного чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой рудненский «Горняк» начал в Павлодаре с местным «Иртышом».

Павлодарский клуб замыкает турнирную таблицу национального первенства, но он довольно уверенно начал первый период первого поединка против рудничан, располагавшихся всего лишь на две строчке выше, но и сыгравших на две встречи меньше. Правда, счет открыли гости. Сделал это в самом начале 4-й минуты Дмитрий Селютин, получивший шайбу у левого борта в центральной зоне после передач Александра Каткова и Никиты Ляпунова, вошедшего в зону защиты хозяев и бросившего в тот момент, когда обзор голкиперу «Иртыша» Вячеславу Нечвиенко перекрывал защитник Владимир Шлычков. Но павлодарцы менее чем через две минуты сравняли счет усилиями Артема Севанькаева, причем играя в тот момент в меньшинстве. А еще через четыре минуты Андрей Кураков вывел вперед «Иртыш», который нанес по воротам соперника в стартовом игровом отрезке вдвое больше бросков - 12.

«Иртыш» - «Горняк»: Данила Платонов прорывается к воротам павлодарского клуба / Фото pro.ligasy.kz

Во втором периоде рудничане перехватили инициативу и на 24-й минуте Денис Скатов реализовал второе большинство своей команды в матче при поддержке Александра Ханьжина и Оскара Юлбарисова. А еще через 10 минут Айдар Галимов слева от ворот выиграл вбрасывание в зоне защиты «Иртыша», отдал шайбу Юлбарисову, а тот сделал передачу в центр Скатову, который броском в верхний левый угол оформил дубль и вывел «Горняк» вперед - 2:3.

В начале третьего игрового отрезка хозяева были наказаны за выброс шайбы, а Ханьжин, которому ассистировал Юлбарисов и Галимов, реализовал численный перевес, огорчив занявшего в заключительном периоде место в воротах «Иртыша» Никиту Акулинина, три предыдущих сезона защищавшего цвета «Горняка». За две минуты до окончания основного времени павлодарцы поменяли вратаря на шестого полевого игрока, а за 40 секунд до финальной сирены накалившиеся до предела страсти на льду вылились в удаления в составе обеих команд. У «Горняка» двухминутным штрафом за блокировку был наказан Владимир Кротов, а Галимов получил пятиминутное удаление за грубость и драку и также был наказан 20-минутным дисциплинарным штрафом. За шесть секунд до окончания матча игравший вчетвером против шести полевых игроков соперника «Горняк» забросил пятую шайбу в ворота «Иртыша». Точку в матче поставил Вячеслав Шарипов, поразивший пустые ворота после передачи Гурьева - 2:5 (2:1, 0:2, 0:2).

В повторном матче счет также открыли гости и тоже на 4-й минуте. Отличился Захар Захаров, отобравший шайбу у синей линии в зоне павлодарцев у Ивана Шкленника, выкатившись один на один с Акулининым и переиграв его. Счет стал равным, когда за полторы минуты до второго перерыва в составе «Иртыша» отличился Дмитрий Тесленко. К тому времени команды сравнялись и по нанесенным по воротам соперника броскам - по 20.

«Торпедо» - «Горняк»: с шайбой нападающий рудничан Александр Семочкин / Фото pro.ligasy.kz

Без заброшенных шайб прошел и третий период, и овертайм, а победитель выявился в серии буллитов, и им стал «Иртыш» - 2:1 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0).

Также в серии буллитов определился победитель и в первом матче в Усть-Каменогорске между местным «Торпедо» и «Горняком». Рудничане уже в первом периоде забросили две безответные шайбы в ворота хозяев, занимавших четвертое место в чемпионате. На 16-й минуте отличился Селютин после передачи капитана команды Александра Куршука, а на 19-й минуте Скатов реализовал численное большинство при поддержке того же Куршука и Юлбарисова.

Ближе к середине второго периода нападающий «Торпедо» Андрей Лагунов воспользовался тем, что в составе «Горняка» отбывал двухминутный штраф за задержку соперника Сергей Лазарев, и сократил отставание в счете. На 33-й минуте Захаров вновь довел преимущество гостей до двух шайб, но менее чем через минуту защитник хозяев Илья Олендаренко опять его сократил - 2:3. А еще через три минуты нападающий устькаменогорцев Александр Панченко сравнял счет, когда рудничане после удаления за подножку Куршука играли в меньшинстве.

Третий период прошел без заброшенных шайб, как и последовавший за ним овертайм, а в серии буллитов точнее было «Торпедо» - 4:3 Б (0:2, 3:1, 0:0, 0:0, 1:0).

События в повторном поединке до 50-й минуты разворачивались по аналогичному сценарию. Вновь «Горняк» забросил первые в матче две шайбы, правда, сделал он это в начале второго периода, когда дважды численное большинство реализовали на 21-й минуте Захаров, которому ассистировали Валерий Садиков и Данила Платонов, а затем на 23-й минуте Галимов, при поддержке Кротова и Юлбарисова. На 25-й минуте защитник хозяев Тигран Кизекпаев сократил отставание в счете, но Артем Буб после передач Шарипова и Кротова на 35-й минуте вновь довел преимущество гостей до двух шайб - 1:3. На первой минуте третьего периода нападающий «Торпедо» Саян Данияр, реализовав большинство после удаления в составе «Горняка» Захарова за толчок соперника клюшкой, опять сократил отставание до минимума, а еще один форвард хозяев Антон Злобин на 42-й минуте сравнял счет.

Очередная шайба в воротах «Торпедо» / Фото pro.ligasy.kz

Однако в этом поединке дело до овертайма не дошло. На 53-й минуте Платонов после паса Захарова забросил ставшую победной четвертую шайбу в ворота Антона Осокина, а «Торпедо» потерпело второе поражение в чемпионате в основное время - 3:4 (0:0, 1:3, 2:1).

Набрав в четырехматчевой выездной серии шесть очков из восьми возможных, «Горняк» поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице. А следующие матчи регулярного чемпионата рудничане проведут на домашнем льду «Горняк Арены» 12 и 13 октября с «Алматы» и 16 и 17 октября с «Бейбарысом».