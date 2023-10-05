В столице Казахстана, в национальном теннисном центре «Beeline Arena», завершился теннисный турнир АТР 250 Astana Open, входящий в серию соревнований среди мужчин, проходящих под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (Association of Tennis Professionals, ATP).

Финалисты турнира ATP 250 Astana Open Адриан Маннарино и Себастьян Корда с президентом Федерации тенниса Казахстана, членом Совета директоров Международной федерации тенниса Булатом Утемуратовым / Фото ktf.kz

Это уже третий турнир серии ATP 250, прошедший в Астане. Ранее такие турниры проходили в 2020 и 2021 гг., а в прошлом году состоялся и первый в истории казахстанского тенниса турнир серии АТР 500. Призовой фонд турнира, проводившегося в одиночном и парном разрядах, составлял 1 017 860 долларов.

Накануне турнира в Астане в Канкуне (Мексика) состоялись выборы в Совет директоров Международной федерации тенниса (ITF), объединяющей 210 национальных теннисных организаций. Согласно итогам тайного голосования, в состав Совета директоров ITF в третий раз вошел президент Федерации тенниса Казахстана Булат Утемуратов на этот раз на период с 2023 по 2027 гг.

В одиночном разряде в основную сетку прошедшего на хардовом покрытии турнира АТР 250 Astana Open из 32-х участников напрямую были включены 24 теннисиста, сильнейшие четыре из которых начинали турнир со второго раунда, и еще четыре попадали в число участников после квалификации.

Среди участников турнира, десять теннисистов входили в ТОП-50 рейтинга ATP. Это посеянный на турнире под первым номером Таллон Грикспор (24-я ракетка мира) из Нидерландов, второй номер посева аргентинец Себастьян Баэс (32) из Аргентины, Иржи Легечка (29) из Чехии - четвертый сеяный, бывшая первая ракетка мира в юниорском рейтинге Себастьян Корда (28) из США, Адриан Маннарино (35) из Франции, Ласло Джере (38) из Сербии, олимпийский чемпион, победитель 19 турниров ATP, обладатель «Кубка Дэвиса», бывшая третья ракетка мира Стэн Вавринка (47) из Швейцарии, 40-я ракетка мира Алексей Попырин из Австралии.

Победители ATP 250 Astana Open в парном разряде американские теннисисты Натаниэль Леммонс и Джексон Уитроу / Фото ktf.kz

Казахстан в одиночном разряде представляли получивший третий номер посева на турнире лидер мужской сборной Казахстана, победитель турнира АТР 500 в Галле (Германия) Александр Бублик (26-я ракетка мира) и получивший специальное приглашение (Wild Card) Михаил Кукушкин (246), а в парном разряде - Александр Недовесов и те же Бублик и Кукушкин.

К сожалению, еще один казахстанский теннисист Тимур Мауленов, получивший от организаторов Wild Card, не прошел квалификацию, в двух сетах уступив Александру Мюлеру (84-я ракетка мира) из Франции - 4:6, 2:6.

А в основную сетку турнира вышли Егор Герасимов из Беларуси, Алибек Качмазов из России, Юрий Родионов из Австрии и Шо Шимабукуро из Японии. Причем Герасимов (664-я ракетка мира) переиграл в финале квалификации Зизу Бергса (172-я ракетка мира) из Бельгии (6:4, 6:4), который в 2021 году в Алматы выиграл «Челленджер», победив в финале казахстанца Тимофея Скатова, а Качмазов (319) сенсационно обыграл венгра Фабио Марожана (92-я ракетка мира), который буквально недавно победил испанца Карлоса Алькараса на турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия) - 6:2, 6:4.

Третий финал на турнирах в Астане для французского теннисиста Адриана Маннарино стал «золотым» / Фото ktf.kz

Перед стартом турнира его участники приняли участие в традиционно организуемых Федерацией тенниса Казахстана в рамках международных турниров социально значимых мероприятиях. Так, победитель трех турниров «Большого шлема» Стэн Вавринка и чемпион US Open 2020 Доминик Тим из Австрии, посетили центр для детей с расстройством аутистического спектра «Асыл Мирас», а Себастьян Баэс, Роберто Карбальес Баэна из Испании и Грегуар Баррере из Франции провели фотосессию с бездомными животными и передали приюту корма для собак и кошек.

Уже после первого круга турнира завершил свое выступление Михаил Кукушкин, уступив первой ракетке Португалии Нуно Боргешу (86-я ракетка мира) - 7:5, 6:7 (6:8), 4:6.

Покинул турнир после первого круга и Стэн Вавринка, сенсационно проиграв Маркосу Гирону (82) из США со счетом 7:6 (8:6), 6:7 (4:7), 6:7 (6:8). А победитель одного турнира «Большого шлема» и 17 турниров ATP, бывшая третья ракетка мира Доминик Тим, занимающий 81-е место в рейтинге ATP, выиграл у Хуана Пабло Варильяса (67) из Перу - 6:3, 7:6 (10:8).

Увеличил шансы на попадание на итоговой турнир для лучших теннисистов не старше 21 года (Next Generation ATP Finals) восходящая звезда сербского тенниса Хамад Меджедович (120), одержав в первом круге победу над своим соотечественником Ласло Джере.

После победы во втором круге над россиянином Александром Шевченко (85), уверенно взявшим верх на старте над Ботиком Ван де Зандшульпом (68) из Нидерландов, Меджедович признался, что он и действующая первая ракетка мира Новак Джокович, с которым его сравнивают, всегда на связи.

А вот первая ракетка Казахстана Александр Бублик не смог пройти в четвертьфинал домашнего турнира, уступив во втором круге Себастьяну Офнеру (58-е место в мире) из Австрии - 4:6, 2:6. А австриец, переиграв в 1/4 финала своего соотечественника Доминика Тима - 5:7, 6:4, 6:2, вышел в полуфинал.

Меджедович же, выиграв в 1/4 финала со счетом 6:3, 6:4 у Иржи Легечки, выбившего из турнира Герасимова, стал первым полуфиналистом, дойдя во второй раз в карьере до этой стадии на турнирах серии АТР 250.

Также в полуфинал вышел Адриан Маннарино, обыграв в первом круге своего соотечественника Артура Риндеркнеха (66) - 7:6 (7:4), 6:2, затем победив Качмазова - 6:2, 5:7, 6:3 и в четвертьфинале одержав победу над Юрием Родионовым из Австрии - 6:1, 7:6 (8:6).

Четвертым полуфиналистом стал Себастьян Корда, одержавший в четвертьфинале победу над первым сеянным турнира Таллоном Грикспуром - 6:4, 4:6, 6:3.

Первым вышел в финал Корда, в продолжавшемся без малого три часа упорном поединке выиграв у Меджедовича в трех сетах - 6:7(6:8), 7:6(7:2), 7:6(7:3).

Его соперником стал в третий раз выступавший на турнире в Астане Адриан Маннарино, который уже дважды доходил здесь до финала - в 2020 году в одиночном разряде и в прошлом году - в парном. В матче за выход в финал француз достаточно уверенно выиграл у обидчика Бублика со счетом 6:4, 6:2.

В финале первый сет выиграл американский теннисист - 6:4, а во втором и третьем сетах уже доминировал Адриан Маннарино, выиграв их со счетом 6:3 и 6:2, и завоевал главный приз турнира, а также заработал 250 очков в зачет рейтинга ATP.

В парном разряде Александр Бублик, выступавший в дуэте с российским теннисистом Даниилом Голубевым, и Михаил Кукушкин, игравший вместе с Егором Герасимовым, не прошли первый круг. Бублик и Голубев уступили французам Грегуору Баррере и Адриану Маннарино - 2:6, 2:6, а Кукушкин и Герасимов проиграли нидерландцам Робину Хасе и Ботику Ван де Зандшульпу - 3:6, 2:6.

Лидер мужской сборной Казахстана в парном разряде Александр Недовесов и теннисист из Эквадора Гонсало Эскобар победили в первом круге Себастьяна Баэса из Аргентины и Бернабе Сапату Миральеса из Испании со счетом 6:3, 6:2. А в поединке за выход в полуфинал казахстанско-эквадорский дуэт уступил на тай-брейке Ариэлю Беару из Уругвая и Адаму Павлашеку из Чехии - 3:6, 6:4, 5:10.

А победителями здесь стали посеянные под вторым номером американские теннисисты Натаниэль Леммонс и Джексон Уитроу, которые уже побеждали в Астане, выиграв здесь в 2021 году турнир серии ATP Challenger 125. В решающем матче турнира ATP 250 Astana Open они обыграли интернациональный дуэт в составе Мате Павича из Хорватии и Джона Пирса из Австралии со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (9:7).

По уже сложившейся традиции финалисты турнира - Адриан Маннарино и Себастьян Корда - посадили деревья на «Аллее чемпионов» возле Национального теннисного центра.

Между тем мужская сборная Казахстана по теннису перед турниром в Астане завоевала путевку в квалификацию Кубка Дэвиса, являющимся командным чемпионатом мира. В матче плей-офф Кубка Дэвиса она переиграла в столице Болгарии городе Софии сборную этой страны.

Сборная Казахстана завоевала путевку в финал квалификации Кубка Дэвиса / Фото ktf.kz

В первой партии матча вторая ракетка Казахстана Тимофей Скатов (123-я ракетка мира) одержал волевую победу над Димитаром Кузмановым (179-й номер рейтинга ATP) - 3:6, 6:4, 6:3. Затем первая ракетка Казахстана Александр Бублик уверенно переиграл в двух сетах Янаки Милева (569-й номер рейтинга АТР) со счетом 6:4, 6:1. В противостоянии пар Александр Бублик и Александр Недовесов уступили Александру Донски и Александру Лазарову - 3:6, 3:6. Но победа Бублика над Кузмановым со счетом 6:4, 7:6 (7:4) принесла и досрочную победу сборной Казахстана - 3:1.

В ноябре после жеребьевки станет известен соперник казахстанских теннисистов по финальной стадии квалификации, который пройдет в феврале 2024 года.