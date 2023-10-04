В Астане прошел республиканский турнир по рукопашному бою в разделах «Поединки» и «Самооброна». Популярный вид спорта привлек к участию более 200 бойцов из городов и областей республики, боровшихся за награды в возрастных категориях от 5 до 17 лет и старше.

Костанайская команда после возвращения домой /Фото из личного архива Юрия ЩУРА

Костанайскую область представляли спортсмены клуба «Жас Улан» (Костанай), которым удалось собрать богатый урожай медалей.

В разделе «Поединки» чемпионами стали Ниджат Аббасов, Адильбек Арнур и Максим Ярош. Серебро завоевали Ерсултан Ильясов и Мария Пименова.

В разделе «Самооборона» чемпионкой турнира стала тренер СК «Жас Улан» Ольга Сверетюк. Представляете, как здорово, как приятно тренироваться у действующей спортсменки! Для ребят она - живой пример высокой компетентности в тонкостях рукопашного боя. Все проверено на себе и есть моральное право учить своих воспитанников.

Второе место у Евгении Чадовой, а бронзовые награды в своих категориях завоевали Виктория Бекбусинова (это ее первое выступление в официальных соревнованиях), Ульяна Савина, Екатерина Семенова, Динара Абылхамитова. Так что обращайтесь, мужики, в случае чего девчата вас защитят!

Поздравляем спортсменов и их тренеров с прекрасным выступлением, укрепляющим авторитет нашей области и клуба «Жас Улан» в республике. Детище Юрия Щура на верном пути.