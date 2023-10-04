Вслед за юношеским и молодежным летними чемпионатами Казахстана по лыжным гонкам в Щучинске прошел летний чемпионат среди мужчин и женщин.

На дистанции призер летнего чемпионата Казахстана и победитель этапа роллерного Кубка мира Владислав Ковалев / Фото ok.ru/astanaski

Во всех этих стартах в программу соревнований входили кросс и гонки на лыжероллерах классическим и свободными ходами, а сами соревнования являлись своеобразным подведением итогов проведенной летней подготовки лыжников, включавшей в себя бег, общефизическую подготовку, занятия на лыжероллерах, имитацию лыжных ходов. А завершающие летний сезон чемпионаты в различных возрастных группах не что иное, как смотр готовности лыжников к предстоящим стартам на снегу.

Первыми подвели итог летней подготовки юноши и девушки трех возрастных групп, соревновавшиеся в Щучинске на трассах Национального центра лыжного спорта. Итогом выступления юношеской сборной Костанайской области стало второе место в командном зачете и восемь призовых мест в личном зачете, в том числе два первых, три вторых и три третьих.

Обладательница четырех медалей летнего молодежного чемпионата Казахстана Лаура Киныбаева на старте кросса / Фото ok.ru/astanaski

Двукратным чемпионом Казахстана среди средних юношей (2008-2009 г.р.) стал воспитанник ДЮСШ №3 кандидат в мастера спорта Ратмир Югай из Костаная, выигравший гонки на лыжероллерах на 5 км и классическим, и свободным ходами.

Две награды завоевала выступавшая среди младших девушек (2010 г.р. и младше) кандидат в мастера спорта Яна Филипенко из Костаная (ДЮСШ №3), занявшая второе место в лыжероллерной гонке свободным ходом на 3,75 км и третье место в гонке классическим ходом на 2,5 км.

В этой же возрастной группе бронзовыми призерами в гонках на лыжероллерах стали воспитанник ДЮСШ района Б.Майлина Серей Кошкин, занявший третье место в гонке на 3,75 км классическим ходом, и Антонина Петрощук (ДЮСШ №3) из Костаная, показавшая третий результат в гонке на 3,75 км свободным ходом.

Серебряными призерами юношеского чемпионата Казахстана стали кандидат в мастера спорта Дарья Намм (ДЮСШ №3) из Рудного, занявшая второе место среди старших девушек (2006-2007 г.р.) в кроссе на 3 км, и воспитанница ДЮСШ Костанайского района Ангелина Удовиченко, ставшая второй среди младших девушек в кроссе на 2,5 км.

В летнем молодежном чемпионате Республики Казахстан, прошедшем в сентябре в Костанае на лыжной базе ДЮСШ №3, принимали участие юниоры и юниорки (2004-2005 г.р.), а также мужчины и женщины до 23 лет (2001-2003 г.р.). На домашней трассе молодые костанайские спортсмены завоевали 12 призовых мест, среди которых три первых, четыре вторых и пять третьих.

Победителем кросса на 5 км среди юниоров стал кандидат в мастера спорта Данил Бесчастный (ДЮСШ №3).

В кроссе на 3 км среди женщин (U-23) второе и третье места заняли воспитанницы Школы высшего спортивного мастерства мастера спорта РК Лаура Киныбаева и Анастасия Ротова.

Также второе и третье места Киныбаева и Ротова заняли в гонке на лыжероллерах на 10 км свободным ходом.

Еще одну серебряную медаль Лаура Киныбаева завоевала в 5-километровой гонке на лыжероллерах классическим ходом.

В классической гонке на 10 км среди юниоров воспитанник ДЮСШ №3 Александр Безгодько из Рудного завоевал серебряную медаль.

Бронзовый призер молодежного чемпионата Казахстана в лыжероллерной гонке на 10 км Артем Завялов / Фото ok.ru/astanaski

А в гонке на 10 км свободным ходом среди юниоров кандидат в мастера спорта из Костаная Артем Завялов, представлявший Центр подготовки олимпийского резерва и ДЮСШ №3, стал третьим.

Кроме этого, четыре призовых места завоевали молодые костанайские лыжники в эстафетах.

В смешанной эстафете среди мужчин и женщин 3х5 км костанайское трио в составе Алмаса Каримова, Лауры Киныбаевой и Артура Вагнера заняло первое место, а Алишер Кинуарбек, Анастасия Ротова и Илья Буняшин принесли в копилку сборной бронзу.

В эстафете 4х5 км Данил Першин, Александр Безгодько, Данил Бесчастный и Артем Завялов стали обладателями золотых медалей среди юниоров. А в такой же эстафете среди юниорок костанайский квартет в составе Аиды Хажиевой, Миланы Мамедовой, Карины Медвецкой и Дарьи Ким занял третье место.

Серебряный призер летнего чемпионата Казахстана Владислав Ковалев (слева) на республиканском пьедестале / Фото ok.ru/astanaski

Летний чемпионат РК по лыжным гонкам среди мужчин и женщин прошел в последние дни сентября в Национальном центре лыжного спорта в Щучинске. В этих стартах, где выступали все сильнейшие гонщики республики, серебряную медаль в гонке на 15 км классическим стилем завоевал мастер спорта РК Владислав Ковалев ШВСМ). На его счету также четвертое место в лыжероллерной гонке на 16 км свободным ходом.

Еще в трех стартах костанайские лыжники финишировали в шаге от пьедестала. Четвертые результаты показали Лаура Киныбаева в кроссе на 3 км и Данил Бесчастный в кроссе на 5 км. Также четвертой Киныбаева была в лыжероллерной гонке свободным ходом на 10 км.

Кроме этого, сильнейшие костанайские лыжники в составах национальной и юниорской сборных республики успешно выступили в летнем сезоне в Кубке мира FIS по лыжероллерам, три этапа которого прошли в Щучинске, Мадоне (Латвия) и Валь ди Фиемме (Италия).

Призер роллерного Кубка мира в спринтерском зачете Артем Ковалев (слева) на пьедестале кубкового этапа в Щучинске / Фото fis-ski.com

В Щучинске Артем Ковалев стал вторым в спринте среди мужчин, уступив всего 0,2 сек. итальянцу Эмануэле Беккису, а Владислав Ковалев занял третье место среди мужчин в масс-старте на 20 км классическим ходом. Выступавший среди юниоров Артем Завялов занял третье место в спринте, был вторым в индивидуальной лыжероллерной гонке на 10 км и стал серебряным призером в масс-старте на 20 км классическим ходом.

Бронзовый призер общего зачета юниорского Кубка мира по лыжероллерам Артем Завялов (справа) / Фото fis-ski.com

На втором этапе в Латвии Артем Ковалев был пятым в супер-спринте на 200 м и четвертым в масс-старте.

В заключительном этапе в Италии Владислав Ковалев завоевал золотую медаль в масс-старте на 15 км классическим ходом. По итогам трех этапов Артем Ковалев занял третье место в спринтерском зачете Кубка мира, а Артем Завялов стал третьим в общем зачете роллерного Кубка мира среди юниоров.