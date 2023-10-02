В Уральске прошел лично-командный чемпионат Казахстана по бадминтону среди молодежи (2002 г. р. и младше). В нем приняли участие более 100 бадминтонистов из Алматы, Шымкента, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской и Туркестанской областей.

Сборная Костанайской области со старшим тренером области Сауле Куставлетовой / Фото facebook.com/kostanay.sport

Выступавшие в составе сборной Костанайской области воспитанники отделений бадминтона Костанайской ДЮСШ № 2 и ДЮСШ Костанайского района из Тобыла, а также воспитанники Центра подготовки олимпийского резерва (ЦПОР) заняли в командных соревнования 2 место, минимально уступив лишь хозяевам турнира, сборной Западно-Казахстанской области. Третьи места у команд бадминтонистов Карагандинской области и Шымкента.

В личных соревнованиях представители Костанайской области, которых подготовили к чемпионату тренеры Сауле Куставлетова, Людмила Окунева, Самат Ержаканов и Павел Папсулин, заняли шесть призовых мест, в том числе два первых и четыре третьих.

Сильнейшим в мужском одиночном разряде стал воспитанник ЦПОР Джангир Ибраев, выигравший в упорной борьбе в решающем поединке у Максута Таджибуллаева из Шымкента. Третье место в этой категории еще у одного воспитанника ЦПОР Ильи Лысенко, поделившего третью ступеньку пьедестала с Байкеном Ибраем из Шымкента.

Джангир Ибраев и Илья Лысенко - чемпионы Казахстана по бадминтону среди молодежи в мужском парном разряде / Фото fbzko.kz

Как отметила тренер ДЮСШ Костанайского района Людмила ОКУНЕВА, Джангир Ибраев показал в финале в равном поединке с соперником из Шымкента отличную подготовку и выдержку:

- Эта победа для нас очень важна, поскольку в общекомандном зачете мы стали вторыми, драматично проиграв сборной Западно-Казахстанской области со счетом 4:5. Но все же я считаю это большим шагом вперед для нашей команды. В прошлом году мы проигрывали с большей разницей, поэтому есть успехи, чем мы очень гордимся.

Ибраеву и Лысенко не было равных среди сверстников в республики в мужском парном разряде. Они завоевали золотые медали, обыграв в финале бадминтонистов из Шымкента Ратмира Гильманова и Максута Таджибуллаева. Третье место в этом разряде заняли пара из Шымкента Бакен Ибрай и Отабек Камилов и пара из Уральска Никита Васильев и Матвей Грищенко.

Антонина Поротникова и Джангир Ибраев (справа) - бронзовые призеры молодежного чемпионата РК в миксте / Фото fbzko.kz

В женском одиночном разряде воспитанница ДЮСШ № 2 Антонина Поротникова завоевала бронзовую медаль. А в финале спортсменка из Караганды Диляра Джумадилова выиграла у абсолютной чемпионки прошлого года из Западно-Казахстанской области Наргизы Рахметуллаевой. Еще одна женская бронза у Евы Бутпаевой из Западно-Казахстанской области.

Также бронзовым призером молодежного чемпионата Казахстана стала четырехкратный призер чемпионата Центральной Азии по бадминтону среди спортсменов до 17 лет воспитанница ДЮСШ Костанайского района Диана Наменова из Тобыла, которая вместе с Салтанат Тугаевой из Западно-Казахстанской области заняла третье место в женском парном разряде.

В состоявшемся в финале западно-казахстанском дерби Наргиза Рахметуллаева и Ева Бутпаева были сильнее Жанерке Сагындык и Лазизы Амангельдиновой. Обладательницами еще одной бронзы в этой категории стали Диляра Джумадилова и Дарья Халанская из Карагандинской области.

Четвертую бронзовую медаль в копилку молодежной сборной Костанайской области принесли Джангир Ибраев и Антонина Поротникова, занявшие третье место в смешанном разряде. А первые два места здесь заняли соответственно смешанные дуэты Наргиза Рахметуллаева (Западно-Казахстанская область) / Максут Таджибуллаев (Шымкент) и западно-казахстанцы Никита Васильев / Ева Бутпаева. Еще одно третье место досталось Бакену Ибраю (Шымкент) и Диляре Джумадиловой (Карагандинская область).