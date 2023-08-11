Двор между домами №5 и 5а каждую весну превращается в небольшое озеро. Снег тает и стекает к домам, расположенным в низине. В этом год во дворе начался ремонт, раскопали дороги. Но жители опасаются, что решить проблему талых вод так и не удастся.

- Мы добиваемся того, чтобы у нас сделали ливневку и вода уходила под землей, - рассказала "НГ" житель дома №5а Кристина СОКОЛОВА. - Пусть они хотя бы какой-то овраг сделают, как в других микрорайонах. Мы уже и на это согласны, только чтобы не плавать будущей весной. Потому что прошлой весной у нас здесь было озеро с небольшим островком, через который мы прыгали, чтобы банально мусор донести до контейнерной площадки.

Сложность еще и в том, что вместе с домами подтапливает контейнерную площадку для ТБО. Мусор, вываливающийся из баков, позже плавает по всему двору. Жители просили перенести площадку в другое место, но им ответили, что это нецелесообразно.

По словам жителей, им даже удалось добиться компромисса с отделом ЖКХ, что какой-то механизм отвода воды будет продуман. Но на одной из встреч подрядчик заявил жильцам, что в проекте ливневки нет и он ее делать не будет. И беспокойство за двор разгорелось с новой силой.

- Нам просто меняют асфальт, делают парковку побольше, а то, что у нас подвалы топит и первые этажи от этого страдают, никого не колышет, - отмечает Соколова. - Весной мы в подвалах сетки с картошкой уже вешали на крючки, чтобы не намокла. А сейчас они уровень парковки поднимут, то и вообще вся вода будет топить наш дом. Мы хотим, чтобы ремонт сделали по-человечески. Каждый год я звонила в iKomek, просила почистить дорогу. В прошлом году нам до асфальта вычищали дорогу и не так сильно топило. Но с новой парковкой и это не поможет. Мы встречались с представителями отдела ЖКХ, красочно описывали, как они сделают лежачих полицейских и вода будет стекать вниз. Как именно это поможет, мы и сами не понимаем. Но подрядчик уже сказал нам, что и эти меры у него не предусмотрены, денег на это не выделяли.

В 80-е годы прошлого века в этом дворе пытались построить арычную систему, но не успели. Ее пытались тоже реконструировать, но до двора арык не дотянули. Рядом есть люк домовой канализации, который весной забивает мусором и грязью вместе с талыми водами.

Ремонт дороги тоже вызывает вопросы у костанайцев:

- Недоделки тут постоянно, два метра сделали, а дальше нет, - говорит Сергей РУФФ. - Так же во дворах ступеньки не устанавливают. Раскопали асфальт полтора месяца назад и до сих пор копают. Очень все медленно и некачественно.

Руководитель отдела ЖКХ Костаная Данияр САБИТОВ сообщил "НГ", что сейчас подрядчик действительно занят только ремонтом дороги. Проблемой ливневки власти обещают заняться позже.

- Это не только в 9-м микрорайоне, по всему городу есть проблемные места, - сообщил Сабитов. - Возле домов №5 и №5а идет внутриквартальный ремонт, этот проект ливневку не предусматривает. По ливневкам мы будем решать с помощью маслихата. Мы весной обследовали все места, запланировали и просчитали проект, будем его реализовывать. По Костанаю таких около 50 мест. Будем делать их по очереди, с тех мест, где уже начали текущий ремонт. Думаю, в сентябре-октябре там должна ливневка появиться.

Фото Георгия ГОВОРОВА