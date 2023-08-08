Организаторы форума «Kostanay Invest 2023», который пройдет 3-4 августа, отмечают, что мероприятие нацелено на раскрытие уникального инвестиционного потенциала Костанайской области. Какой практический результат вы ожидаете от этого форума? Участники обменяются опытом и знаниями, а также наладят важные деловые контакты.

Участники оценят потенциал и заключат взаимовыгодные соглашения о сотрудничестве.

Через несколько лет в регионе появятся новые предприятия с новыми рабочими местами.

Практический результат будет минимальным, как у многих подобных форумов.

