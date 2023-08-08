Где будут ремонтировать электросети в Костанае с отключением потребителей?
План работ Костанайской горэлектросети на конец этой недели и на следующую неделю с отключением потребителей частного сектора и спальных районов сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait».
Иллюстративное фото pixabay.com
ТП-15 (работы на ВЛ)
с 9 по 19 августа с 10:00 до 18:00
ТОО «Каменный цветок», салон «Рай».
Частный сектор: пр. Абая 138-158, ул. Павлова 17- 25, 18/2, 18/6, 20/3, 20/5, ул. 5 Апреля 1-21, ул. Дощанова 2-14, ул. Каирбекова 27-45, ул. Гоголя 35-47, 31, 31/1, 31 а.
ТП-141 (работы на ПС)
9 августа с 10:00 до 18:00
магазин «ФридомАвто», «Дария».
Частный сектор: ул. Журавлевой 61-97, ул. Летунова 5-16, 2/2-2/6, ул. Шаяхметова 1-18, 13/1-13/12, ул. Фролова 121-177, ул. Чехова 1-17, 17/1-17/16, ул. Бородина 4-18.
Спальный сектор: ул. Джангильдина 34/1.
КТП-049п (работы на ПС)
10 августа с 10:00 до 18:00
Спальный сектор: ул. Каирбекова 358/2,358/3.
ТП-98 (работы на ВЛ)
с 10 по 12 августа с 10:00 до 18:00
Частный сектор: ул. Плеханова 53-57, ул. Рудненская 60-82, 39/2-39/12, 41/1-41/11.
КТП-Тойжанов (работы на ПС)
11 августа с 10:00 до 17:00
ТОО «Есеп-Консалт по ул. Урицкого 1
КТП-Арман (работы на ПС )
11 августа с 10:00 до 14:00
аптека «Фармаком», медицинский центр, автомойка «PENA».
Спальный сектор: пр. Назарбаева 195, 197, 199, 205, 207, 209, 211, 213, 215. мкр. Элитный - кв.75.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.