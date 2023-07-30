В чьих домах будут отключать электроэнергию на следующей неделе в Костанае
План работ Костанайской Горэлектросети с 31 июля по 4 августа сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в семи районах областного центра.
В связи с работами отключение планируется у потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
ТП-458 (работы на ВЛ)
29 июля с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Майлина 47-53,
- ул. Тауельсиздик 190-194,
- ул. Дзержинского 48-54, 11-21, 9/1-9/12.
ТП-560 (работы на ВЛ)
с 31 июля по 4 августа с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Плеханова 69-106,
- ул. Карбышева 1-16,1/1,1/8,
- ул. Западная 3-26,
- ул. Ленинградская 58/1-58/10, 98/3-98/11, 54-70,
- ул. Лесная 10-20,
- ул. Чернышевского 99-111.
ТП-98 (работы на ВЛ)
с 29 июля по 4 августа с 10:00 до 17:30
Частный сектор:
- ул. Плеханова 37-92, 61/1-61/2, 63/1,
- ул. Рудненская 36-82, 36/1-36/14, 39/2-39/12,41/1-41/11,
- ул. Хакимжановой 87-99,
- ул. Целинная 33-45,
- ул. Строительная 41/1-41/12, 49,
- ул. Чернышевского 30-69, 59/1- 59/5,
- ул. Лесная 1-13,
- ул. Сибирская 16-71, 43/1-43/7, 45/2-45/8,49/1-49/6.
ТП-37 (работы на ПС)
31 июля с 10:00 до 18:00
- магазины «Хозмастер»,
- «Фора»,
- «Мотор»,
- «Бирюса»,
- «Обои»,
- «Арча»,
- «Алия»,
- «Дом посуды»,
- «Эгоист»,
- ТД «Атлант»,
- ИП Зайченко,
- ИП Позитив,
- ГУ «Отдел земельных отношений»,
- центр коммунальных услуг.
Спальный сектор:
- пр. Аль-Фараби 32,36а,40а,38,
- пр. Абая 166,168,
- ул. Тауельсиздик 27,35,37.
Светофор:
- ул. Каирбекова – пр. Аль-Фараби,
- пр. Абая – ул. Тауельсиздик
ТП-56 (работы на ПС)
1 августа с 10:00 до 18:00
- магазин «Океан»,
- «Юнона»,
- «Сибирское здоровье»,
- «Мир шаров и открыток»,
- «Ангелочек»,
- магазин компьютерной техники,
- «Оранжерея»,
- «Торты».
Спальный сектор:
- ул. Гоголя 63,65,
- ул. Касымканова 16,
- пр. Абая 147,149.
ТП-35 (работы на ПС)
2 августа с 10:00 до 12:00
Спальный сектор:
- ул. Тауельсиздик 89.
РП-9 (работы на ПС)
3 и 4 августа с 10:00 до 20:00
- Лицей № 17,
- магазин «Партнер»,
- «Магнит»,
- ТД «Марс»,
- ТД «Сказ»,
- ИП Беляшов,
Частный сектор:
- ул. Алтынсарина 182-228,
- ул. Рабочая 61-74,
- ул. Касымканова 144-199,
- ул. Шипина 50-56,
- пр. Назарбаева 67-71,
- ул. Пролетарская 74-84.
Светофор:
- ул. Алтынсарина – пр. Н. Назарбаева
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