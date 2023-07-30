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В чьих домах будут отключать электроэнергию на следующей неделе в Костанае

30 июля 2023, 19:41 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 31 июля по 4 августа сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в семи районах областного центра.

В связи с работами отключение планируется у потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

ТП-458 (работы на ВЛ)

29 июля с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Майлина 47-53, 
  • ул. Тауельсиздик 190-194, 
  • ул. Дзержинского 48-54, 11-21, 9/1-9/12.

ТП-560 (работы на ВЛ)

с 31 июля по 4 августа с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Плеханова 69-106, 
  • ул. Карбышева 1-16,1/1,1/8, 
  • ул. Западная 3-26, 
  • ул. Ленинградская 58/1-58/10, 98/3-98/11, 54-70,
  • ул. Лесная 10-20, 
  • ул. Чернышевского 99-111.

ТП-98 (работы на ВЛ)

с 29 июля по 4 августа с 10:00 до 17:30

Частный сектор:

  • ул. Плеханова 37-92, 61/1-61/2, 63/1, 
  • ул. Рудненская 36-82, 36/1-36/14, 39/2-39/12,41/1-41/11, 
  • ул. Хакимжановой 87-99, 
  • ул. Целинная 33-45, 
  • ул. Строительная 41/1-41/12, 49, 
  • ул. Чернышевского 30-69, 59/1- 59/5, 
  • ул. Лесная 1-13, 
  • ул. Сибирская 16-71, 43/1-43/7, 45/2-45/8,49/1-49/6.

ТП-37 (работы на ПС)

31 июля с 10:00 до 18:00

  • магазины «Хозмастер»,
  • «Фора», 
  • «Мотор», 
  • «Бирюса», 
  • «Обои», 
  • «Арча», 
  • «Алия», 
  • «Дом посуды», 
  • «Эгоист», 
  • ТД «Атлант», 
  • ИП Зайченко, 
  • ИП Позитив, 
  • ГУ «Отдел земельных отношений»,
  •  центр коммунальных услуг.

Спальный сектор:

  • пр. Аль-Фараби 32,36а,40а,38, 
  • пр. Абая 166,168, 
  • ул. Тауельсиздик 27,35,37.

Светофор:

  • ул. Каирбекова – пр. Аль-Фараби, 
  • пр. Абая – ул. Тауельсиздик

ТП-56 (работы на ПС)

1 августа с 10:00 до 18:00

  • магазин «Океан», 
  • «Юнона», 
  • «Сибирское здоровье», 
  • «Мир шаров и открыток», 
  • «Ангелочек», 
  • магазин компьютерной техники, 
  • «Оранжерея», 
  • «Торты».

Спальный сектор:

  • ул. Гоголя 63,65, 
  • ул. Касымканова 16, 
  • пр. Абая 147,149.

ТП-35 (работы на ПС)

2 августа с 10:00 до 12:00

Спальный сектор:

  • ул. Тауельсиздик 89.

РП-9 (работы на ПС)

3 и 4 августа с 10:00 до 20:00

  • Лицей № 17, 
  • магазин «Партнер», 
  • «Магнит», 
  • ТД «Марс», 
  • ТД «Сказ», 
  • ИП Беляшов,

Частный сектор:

  • ул. Алтынсарина 182-228, 
  • ул. Рабочая 61-74, 
  • ул. Касымканова 144-199, 
  • ул. Шипина 50-56, 
  • пр. Назарбаева 67-71, 
  • ул. Пролетарская 74-84.

Светофор:

  • ул. Алтынсарина – пр. Н. Назарбаева