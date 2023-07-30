Согласно закону «Об ответственном обращении с животными», с 1 сентября 2023 года владельцы кошек и собак обязаны вживлять питомцам чип или надевать бирки. Будете ли вы исполнять эту норму? Да. Чип и бирка помогут идентифицировать питомца в случае потери и вернуть его домой.

Да. Это покажет ответственное отношение к питомцу и поможет обеспечить его безопасность.

Нет. Подожду, пока владельцев собак и кошек начнут штрафовать за это.

Нет. Это нарушит права моего питомца и приведет к ненужному дискомфорту.

