План работ Костанайской Горэлектросети с 25 по 28 июля уточнили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». Работы в эти дни пройдут на пяти подстанциях города, а также на высоковольтных линиях.

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В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

ТП-560 (работы на ВЛ)

с 26 июля по 5 августа с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. Плеханова 69-106,

ул. Карбышева 1-16, 1/1, 1/8,

ул. Западная 3-26,

ул. Ленинградская 58/1-58/10, 98/3-98/11, 54-70,

ул. Лесная 10-20.

ТП-88а (работы на ВЛ)

25 июля с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. Алтынсарина 137-149,

ул. Пролетарская 61-83,

ул. Дулатова 112-144, 161, 163.

ТП-264 (работы на ВЛ)

26 июля с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. Кооперативная 66-86, 68/1-68/6, 78/1-78/9,86/2-86/8,

ул. Хакимжановой 66-88, 64/1-64/21, 19-21,23.

ТП-455 а (работы на ПС)

26 июля с 10:00 до 12:00

ТЦ «Мандарин»,

ветклиника,

магазин «Зоомир»,

«Весна»,

ТОО «Алем»,

медицинский центр,

ТОО «Вельт».

Спальный сектор:

ул. Дзержинского 56, 58, 60,

ул. Майлина 57, 57а,

ТП-455 а (работы на ПС)

26 июля с 14:00 до 17:00

Спальный сектор:

ул. Майлина 57, 59.

ТП-98 (работы на ВЛ)

с 24 по 28 июля с 10:00 до 17:30

Частный сектор:

ул. Плеханова 37-92, 61/1-61/2, 63/1,

ул. Рудненская 36-82, 36/1-36/14, 39/2-39/12, 41/1-41/11,

ул. Хакимжановой 87-99,

ул. Целинная 33-45,

ул. Строительная 41/1-41/12, 49,

ул. Чернышевского 30-69, 59/1- 59/5,

ул. Лесная 1-13,

ул. Сибирская 16-71, 43/1-43/7, 45/2-45/8, 49/1-49/6.

КТП-715 (работы на ВЛ)

с 24 по 28 июля с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. Тухачевского 3-19,

ул. Миляева 1-22,

ул. Кравцова 2-33,

ул. Иноземцева 3-22.

ТП-4 (работы на ПС)

26 июля с 10:00 до 18:00

ИП Кожубаева

Спальный сектор:

мкр. Аэропорт 6,7,8,9,10.

КТП-Agrinet Development по ул. Уральская 42/1 27 июля с 10:00 до 18:00

КТП-Дуйсебаева по ул. Лермонтова 28/2 28 июля с 10:00 до 18:00