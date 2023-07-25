План отключения электроэнергии на эту неделю уточнили в Костанае
План работ Костанайской Горэлектросети с 25 по 28 июля уточнили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». Работы в эти дни пройдут на пяти подстанциях города, а также на высоковольтных линиях.
Иллюстративное фото pixabay.com
В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
ТП-560 (работы на ВЛ)
с 26 июля по 5 августа с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Плеханова 69-106,
- ул. Карбышева 1-16, 1/1, 1/8,
- ул. Западная 3-26,
- ул. Ленинградская 58/1-58/10, 98/3-98/11, 54-70,
- ул. Лесная 10-20.
ТП-88а (работы на ВЛ)
25 июля с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Алтынсарина 137-149,
- ул. Пролетарская 61-83,
- ул. Дулатова 112-144, 161, 163.
ТП-264 (работы на ВЛ)
26 июля с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Кооперативная 66-86, 68/1-68/6, 78/1-78/9,86/2-86/8,
- ул. Хакимжановой 66-88, 64/1-64/21, 19-21,23.
ТП-455 а (работы на ПС)
26 июля с 10:00 до 12:00
- ТЦ «Мандарин»,
- ветклиника,
- магазин «Зоомир»,
- «Весна»,
- ТОО «Алем»,
- медицинский центр,
- ТОО «Вельт».
Спальный сектор:
- ул. Дзержинского 56, 58, 60,
- ул. Майлина 57, 57а,
ТП-455 а (работы на ПС)
26 июля с 14:00 до 17:00
Спальный сектор:
- ул. Майлина 57, 59.
ТП-98 (работы на ВЛ)
с 24 по 28 июля с 10:00 до 17:30
Частный сектор:
- ул. Плеханова 37-92, 61/1-61/2, 63/1,
- ул. Рудненская 36-82, 36/1-36/14, 39/2-39/12, 41/1-41/11,
- ул. Хакимжановой 87-99,
- ул. Целинная 33-45,
- ул. Строительная 41/1-41/12, 49,
- ул. Чернышевского 30-69, 59/1- 59/5,
- ул. Лесная 1-13,
- ул. Сибирская 16-71, 43/1-43/7, 45/2-45/8, 49/1-49/6.
КТП-715 (работы на ВЛ)
с 24 по 28 июля с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Тухачевского 3-19,
- ул. Миляева 1-22,
- ул. Кравцова 2-33,
- ул. Иноземцева 3-22.
ТП-4 (работы на ПС)
26 июля с 10:00 до 18:00
- ИП Кожубаева
Спальный сектор:
- мкр. Аэропорт 6,7,8,9,10.
КТП-Agrinet Development по ул. Уральская 42/1 27 июля с 10:00 до 18:00
КТП-Дуйсебаева по ул. Лермонтова 28/2 28 июля с 10:00 до 18:00
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