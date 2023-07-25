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План отключения электроэнергии на эту неделю уточнили в Костанае

25 июля 2023, 11:28 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 25 по 28 июля уточнили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait».  Работы в эти дни пройдут на пяти подстанциях города, а также на высоковольтных линиях.

Иллюстративное фото pixabay.com

В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

ТП-560 (работы на ВЛ)

с 26 июля по 5 августа с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Плеханова 69-106, 
  • ул. Карбышева 1-16, 1/1, 1/8, 
  • ул. Западная 3-26, 
  • ул. Ленинградская 58/1-58/10, 98/3-98/11, 54-70, 
  • ул. Лесная 10-20.

ТП-88а (работы на ВЛ)

25 июля с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Алтынсарина 137-149, 
  • ул. Пролетарская 61-83, 
  • ул. Дулатова 112-144, 161, 163.

ТП-264 (работы на ВЛ)

26 июля с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Кооперативная 66-86, 68/1-68/6, 78/1-78/9,86/2-86/8, 
  • ул. Хакимжановой 66-88, 64/1-64/21, 19-21,23.

ТП-455 а (работы на ПС)

26 июля с 10:00 до 12:00

  • ТЦ «Мандарин», 
  • ветклиника, 
  • магазин «Зоомир», 
  • «Весна», 
  • ТОО «Алем», 
  • медицинский центр, 
  • ТОО «Вельт».

Спальный сектор:

  • ул. Дзержинского 56, 58, 60, 
  • ул. Майлина 57, 57а,

ТП-455 а (работы на ПС)

26 июля с 14:00 до 17:00

Спальный сектор:

  • ул. Майлина 57, 59.

ТП-98 (работы на ВЛ)

с 24 по 28 июля с 10:00 до 17:30

Частный сектор:

  • ул. Плеханова 37-92, 61/1-61/2, 63/1, 
  • ул. Рудненская 36-82, 36/1-36/14, 39/2-39/12, 41/1-41/11, 
  • ул. Хакимжановой 87-99, 
  • ул. Целинная 33-45, 
  • ул. Строительная 41/1-41/12, 49, 
  • ул. Чернышевского 30-69, 59/1- 59/5, 
  • ул. Лесная 1-13, 
  • ул. Сибирская 16-71, 43/1-43/7, 45/2-45/8, 49/1-49/6.

КТП-715 (работы на ВЛ)

с 24 по 28 июля с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Тухачевского 3-19, 
  • ул. Миляева 1-22, 
  • ул. Кравцова 2-33, 
  • ул. Иноземцева 3-22.

ТП-4 (работы на ПС)

26 июля с 10:00 до 18:00

  • ИП Кожубаева

Спальный сектор:

  • мкр. Аэропорт 6,7,8,9,10.

КТП-Agrinet Development по ул. Уральская 42/1 27 июля с 10:00 до 18:00

КТП-Дуйсебаева по ул. Лермонтова 28/2 28 июля с 10:00 до 18:00