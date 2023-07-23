План работ Костанайской Горэлектросети с 21 по 28 июля сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в шести районах города. Кроме того, плановые работы запланированы на трех КТП.

В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

ТП-57 (работы на ПС)

22 июля с 10:00 до 20:00

ТОО «Апис»,

швейный цех,

ТОО «фирма «Интерьер»,

ИП Логинов.

Спальный сектор:

ул. Павлова 41.

Частный сектор:

ул. Дощанова 30, 42-48, 9, 9а, 9б, 7, 5, 2а,

ул. Касымканова 3, 5, 5а,

ул. Алтынсарина 95-103,

ул. Журавлевой 1/1, 8.

ТП-108 (работы на ВЛ)

21 июля с 10:00 до 14:00

ИП Федоров по. ул. Шипина 164 а.

Частный сектор:

ул. Шипина 146-166.

ТП-98 (работы на ВЛ)

с 24 по 28 июля с 10:00 до 17:30

Частный сектор:

ул. Плеханова 37-92, 61/1-61/2, 63/1,

ул. Рудненская 36-82, 36/1-36/14, 39/2-39/12, 41/1-41/11,

ул. Хакимжановой 87-99,

ул. Целинная 33-45,

ул. Строительная 41/1-41/12, 49,

ул. Чернышевского 30-69, 59/1-59/5,

ул. Лесная 1-13,

ул. Сибирская 16-71, 43/1-43/7, 45/2-45/8, 49/1-49/6.

КТП-715 (работы на ВЛ)

с 24 по 28 июля с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. Тухачевского 3-19,

ул. Миляева 1-22,

ул. Кравцова 2-33,

ул. Иноземцева 3-22.

ТП-567 (промзона) (работы на ВЛ)

24 июля с 09:00 до 14:00

ТОО «Гелиос»,

ТОО «ПТК-Содружество»,

ТОО «Астык- Трейд»,

ГЭК «Ветеран»,

ТОО «Стройсервис»,

ИП Лазаревич,

ИП Приречная,

ИП Пономарев,

ИП Минигулова,

СТО «АвтоБус».

ТП-4 (работы на ПС)

26 июля с 10:00 до 18:00

ИП Кожубаева

Спальный сектор:

мкр. Аэропорт 6, 7, 8, 9, 10.

27 июля с 10:00 до 18:00

КТП-Кузнецова по пр. Абая 1р

27 июля с 10:00 до 18:00

КТП-Agrinet Development по ул. Уральская 42/1

28 июля с 10:00 до 18:00