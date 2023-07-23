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В шести районах Костаная будут отключать электроэнергию на следующей неделе

23 июля 2023, 17:17 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 21 по 28 июля сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait».  Работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в шести районах города. Кроме того, плановые работы запланированы на трех КТП.

 

В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

ТП-57 (работы на ПС)

22 июля с 10:00 до 20:00

  • ТОО «Апис», 
  • швейный цех, 
  • ТОО «фирма «Интерьер»,
  • ИП Логинов.

Спальный сектор:

  • ул. Павлова 41.

Частный сектор:

  • ул. Дощанова 30, 42-48, 9, 9а, 9б, 7, 5, 2а, 
  • ул. Касымканова 3, 5, 5а, 
  • ул. Алтынсарина 95-103, 
  • ул. Журавлевой 1/1, 8.

ТП-108 (работы на ВЛ)

21 июля с 10:00 до 14:00

  • ИП Федоров по. ул. Шипина 164 а.

Частный сектор:

  • ул. Шипина 146-166.

ТП-98 (работы на ВЛ)

с 24 по 28 июля с 10:00 до 17:30

Частный сектор:

  • ул. Плеханова 37-92, 61/1-61/2, 63/1, 
  • ул. Рудненская 36-82, 36/1-36/14, 39/2-39/12, 41/1-41/11, 
  • ул. Хакимжановой 87-99, 
  • ул. Целинная 33-45, 
  • ул. Строительная 41/1-41/12, 49, 
  • ул. Чернышевского 30-69, 59/1-59/5, 
  • ул. Лесная 1-13, 
  • ул. Сибирская 16-71, 43/1-43/7, 45/2-45/8, 49/1-49/6.

КТП-715 (работы на ВЛ)

с 24 по 28 июля с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Тухачевского 3-19, 
  • ул. Миляева 1-22, 
  • ул. Кравцова 2-33, 
  • ул. Иноземцева 3-22.

ТП-567 (промзона) (работы на ВЛ)

24 июля с 09:00 до 14:00

  • ТОО «Гелиос», 
  • ТОО «ПТК-Содружество», 
  • ТОО «Астык- Трейд», 
  • ГЭК «Ветеран», 
  • ТОО «Стройсервис»,
  •  ИП Лазаревич, 
  • ИП Приречная, 
  • ИП Пономарев, 
  • ИП Минигулова,
  •  СТО «АвтоБус».

ТП-4 (работы на ПС)

26 июля с 10:00 до 18:00

  • ИП Кожубаева

Спальный сектор:

  • мкр. Аэропорт 6, 7, 8, 9, 10.

27 июля с 10:00 до 18:00

  • КТП-Кузнецова по пр. Абая 1р 

27 июля с 10:00 до 18:00

  • КТП-Agrinet Development по ул. Уральская 42/1

28 июля с 10:00 до 18:00

  • КТП-Дуйсебаева по ул. Лермонтова 28/2