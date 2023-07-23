В шести районах Костаная будут отключать электроэнергию на следующей неделе
План работ Костанайской Горэлектросети с 21 по 28 июля сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в шести районах города. Кроме того, плановые работы запланированы на трех КТП.
В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
ТП-57 (работы на ПС)
22 июля с 10:00 до 20:00
- ТОО «Апис»,
- швейный цех,
- ТОО «фирма «Интерьер»,
- ИП Логинов.
Спальный сектор:
- ул. Павлова 41.
Частный сектор:
- ул. Дощанова 30, 42-48, 9, 9а, 9б, 7, 5, 2а,
- ул. Касымканова 3, 5, 5а,
- ул. Алтынсарина 95-103,
- ул. Журавлевой 1/1, 8.
ТП-108 (работы на ВЛ)
21 июля с 10:00 до 14:00
- ИП Федоров по. ул. Шипина 164 а.
Частный сектор:
- ул. Шипина 146-166.
ТП-98 (работы на ВЛ)
с 24 по 28 июля с 10:00 до 17:30
Частный сектор:
- ул. Плеханова 37-92, 61/1-61/2, 63/1,
- ул. Рудненская 36-82, 36/1-36/14, 39/2-39/12, 41/1-41/11,
- ул. Хакимжановой 87-99,
- ул. Целинная 33-45,
- ул. Строительная 41/1-41/12, 49,
- ул. Чернышевского 30-69, 59/1-59/5,
- ул. Лесная 1-13,
- ул. Сибирская 16-71, 43/1-43/7, 45/2-45/8, 49/1-49/6.
КТП-715 (работы на ВЛ)
с 24 по 28 июля с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Тухачевского 3-19,
- ул. Миляева 1-22,
- ул. Кравцова 2-33,
- ул. Иноземцева 3-22.
ТП-567 (промзона) (работы на ВЛ)
24 июля с 09:00 до 14:00
- ТОО «Гелиос»,
- ТОО «ПТК-Содружество»,
- ТОО «Астык- Трейд»,
- ГЭК «Ветеран»,
- ТОО «Стройсервис»,
- ИП Лазаревич,
- ИП Приречная,
- ИП Пономарев,
- ИП Минигулова,
- СТО «АвтоБус».
ТП-4 (работы на ПС)
26 июля с 10:00 до 18:00
- ИП Кожубаева
Спальный сектор:
- мкр. Аэропорт 6, 7, 8, 9, 10.
27 июля с 10:00 до 18:00
- КТП-Кузнецова по пр. Абая 1р
27 июля с 10:00 до 18:00
- КТП-Agrinet Development по ул. Уральская 42/1
28 июля с 10:00 до 18:00
- КТП-Дуйсебаева по ул. Лермонтова 28/2
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