Где будут отключать электричество в Костанае с 15-го по 21 июля
План работ Костанайской горэлектросети на конец этой недели и на следующую неделю с отключением потребителей частного сектора и спальных районов сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait».
Иллюстративное фото pixabay.com
ТП-98 (работы на ВЛ)
с 15 по 21 июля с 10:00 до 17:30
Частный сектор: ул. Плеханова 37-92, 61/1-61/2, 63/1, ул. Рудненская 36-82, 36/1-36/14, 39/2-39/12,41/1-41/11, ул. Хакимжановой 87-99, ул. Целинная 33-45, ул. Строительная 41/1-41/12, 49, ул. Чернышевского 30-69, 59/1- 59/5, ул. Лесная 1-13, ул. Сибирская 16-71, 43/1-43/7, 45/2-45/8,49/1-49/6.
КТП-715 (работы на ВЛ)
с 15 по 21 июля с 10:00 до 18:00
Частный сектор: ул. Тухачевского 3-19, ул. Миляева 1-22, ул. Кравцова 2-33, ул. Иноземцева 3-22.
РП-4 (работы на ПС)
17 июля с 10:00 до 18:00
школа № 4, дом мебели «Арман», ясли–сад «Алтынай» по ул. Каирбекова 349, магазин «Ахчин Г», «Арман», автомойка «Шторм».
Спальный сектор: пр. Кобланды Батыра 22, 24/1, 24а, ул. Кубеева 4,6,8,10,12, ул. Киевская 7,11, ул. Каирбекова 353/3.
ТП-538 (работы на ПС)
18 июля с 10:00 до 18:00
дом ребенка «Дельфин», магазин «Ника», «Даметкен», маркет «Сити», «Олимп +», АЗС № 15 по пр. Абая – Баумана, Технодом-Арена.
Спальный сектор: ул. Баймагамбетова 4а.
Светофор: пр. Абая – ул. Баумана
ТП-046/2 (работы на ПС)
19 июля с 10:00 до 18:00
ясли-сад № 18, магазин «555», «Елена», «Курганский».
Спальный сектор: ул. Каирбекова 399,399/1,399/2,403,405,411.
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