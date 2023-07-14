Президент РК подписал закон об ответственности за распространение ложной информации в Интернете: 20 МРП для обычных пользователей и 40 МРП для блогеров, занимающихся предпринимательской деятельностью. Как вы отреагируете на эту норму? Буду осторожнее выражаться в комментариях и публикациях в Интернете.

Буду активно жаловаться на пользователей Интернета, нарушающих закон.

Буду готовиться к защите своего права на свободу слова в суде.

Пока не начнут наказывать блогеров, для меня ничего не изменится.

