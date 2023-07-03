Сегодня, 3 июля, прошло аппаратное совещание, на котором немало времени уделили проблемам в сфере ЖКХ. Один из вопросов касался методов уборки снега с городских дорог.

Фото из архива "НГ"

- Сейчас, пока есть время, приобретайте технику для того, чтобы сразу грузить снег, - сказал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ.

И пояснил, что отвалы из снега и льда, которые подрядные организации оставляют на обочинах и частично на придорожных газонах, больше недопустимы. Поломают кизильник, посаженный очень близко от проезжей части.

- Так что приобретайте погрузчики, без них не обойдетесь, - резюмировал аким.

Кизильник кизильником, но если требование будет выполнено, то целее будут все зеленые насаждения на придорожных газонах, ведь горожане не раз замечали, как снежно-ледяные глыбы при уборке крушат молодые деревца.