В июле зимнюю уборку улиц обсуждали в акимате Костаная - есть новости для подрядчиков
Галина КАТКОВА
Сегодня, 3 июля, прошло аппаратное совещание, на котором немало времени уделили проблемам в сфере ЖКХ. Один из вопросов касался методов уборки снега с городских дорог.
Фото из архива "НГ"
- Сейчас, пока есть время, приобретайте технику для того, чтобы сразу грузить снег, - сказал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ.
И пояснил, что отвалы из снега и льда, которые подрядные организации оставляют на обочинах и частично на придорожных газонах, больше недопустимы. Поломают кизильник, посаженный очень близко от проезжей части.
- Так что приобретайте погрузчики, без них не обойдетесь, - резюмировал аким.
Кизильник кизильником, но если требование будет выполнено, то целее будут все зеленые насаждения на придорожных газонах, ведь горожане не раз замечали, как снежно-ледяные глыбы при уборке крушат молодые деревца.
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