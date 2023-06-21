Очередное изменение внесли в план отключения электроэнергии в Костанае
Согласно уточненному плану работ Костанайской Горэлектросети с 22 по 24 июня работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в шести районах областного центра. Изменения в графике сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait».
Фото pixabay.com
До конца этой недели в связи с работами отключение электроэнергии коснется потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
КТП-714 (ж/м Амангельды) (работы на ВЛ)
с 22 по 24 июня с 10:00 до 17:30
Частный сектор:
- ул. Рудненская 2-7,
- ул. Мира 1-9,9а,9/1,
- ул. Целинная 22-26.
ТП-98 (работы на ВЛ)
с 21 по 30 июня с 10:00 до 17:30
Частный сектор:
- ул. Плеханова 37-53,
- ул. Рудненская 36-82, 36/1-36/14, 39/2-39/12,41/1-41/11,
- ул. Хакимжановой 87-99,
- ул. Целинная 33-45,
- ул. Строительная 41/1-41/12,
- ул. Чернышевского 30-66.
ТП-518 (работы на ПС)
21 и 22 июня с 10:00 до 18:00
- ТД «Аквалидер»,
- магазин-кафетерий по ул. Джамбула 41 а,
- Страховая компания «Жусан» по пр. Абая 116в.
Частный сектор:
- ул. Маяковского 2-63,
- ул. Наримановская 33-41,
- ул. Краснопартизанская 8-66,12/1-12/12, 58/1-58/12,
- ул. Л. Беды 2-12,
- ул. Фролова 16-48,
- ул. Джамбула 1-17, 8/1-8/7,10а,12а,
- ул. Абильсай 41-54,
- пр. Абая 120-136.
Светофор:
- пр. Абая – ул. Фролова
КТП-5 (мкр. Аэропорт) (работы на ПС)
22 июня с 10:00 до 18:00
- КНС,
- ИП Кожубаева,
- ИП Киалбекова
Спальный сектор:
- мкр. Аэропорт 1, 2, 3, 4.
ТП-518 (работы на ПС)
23 июня с 10:00 до 18:00
- ИП Бримжанов,
- магазин «Мясной»,
- «Фруктовый рай»,
- «Нутрифит»,
- ТД «Сезоника»,
- кофейня № 1,
- медицинский центр,
- ИП Зиннер,
- детская студия «Динозаврик»,
- ВТБ Банк.
Частный сектор:
- ул. Наримановская 32-53,
- ул. Маяковского 2-63,
- ул. Фролова 27-48, 33/1-33/20,
- ул. Краснопартизанская 8-66, 12/1-12/12, 58/1-58/12,
- пр. Абая 98а-136,
- ул. Джамбула 1-36, 8/1-8/7, 34/2-34/10,36/1-36/13,
- ул. Л. Беды 2-10.
ТП-374 (работы на ПС)
23 июня с 10:00 до 18:00
- Рынок «Салтанат»,
- «Береке»,
- «Дархан»,
- ИП Лим,
- закусочная «Караван»,
- ТД «Алатау»,
- магазин «Ткани»,
- «Шанырак»,
- «Дорба»,
- «Жолояк»,
- кафе «Айя»,
Частный сектор:
- ул. Шевченко 96-112,
- ул. Байтурсынова 119-141,
- ул. Пролетарская 105-111.
Спальный сектор:
- ул. Шевченко 41,47,
- ул. Победы 64
Светофор:
- ул. Алтынсарина – ул. Шевченко
- ул. Баймагамбетова – ул. Победы
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.