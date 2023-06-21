Согласно уточненному плану работ Костанайской Горэлектросети с 22 по 24 июня работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в шести районах областного центра. Изменения в графике сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait».

Фото pixabay.com

До конца этой недели в связи с работами отключение электроэнергии коснется потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

КТП-714 (ж/м Амангельды) (работы на ВЛ)

с 22 по 24 июня с 10:00 до 17:30

Частный сектор:

ул. Рудненская 2-7,

ул. Мира 1-9,9а,9/1,

ул. Целинная 22-26.

ТП-98 (работы на ВЛ)

с 21 по 30 июня с 10:00 до 17:30

Частный сектор:

ул. Плеханова 37-53,

ул. Рудненская 36-82, 36/1-36/14, 39/2-39/12,41/1-41/11,

ул. Хакимжановой 87-99,

ул. Целинная 33-45,

ул. Строительная 41/1-41/12,

ул. Чернышевского 30-66.

ТП-518 (работы на ПС)

21 и 22 июня с 10:00 до 18:00

ТД «Аквалидер»,

магазин-кафетерий по ул. Джамбула 41 а,

Страховая компания «Жусан» по пр. Абая 116в.

Частный сектор:

ул. Маяковского 2-63,

ул. Наримановская 33-41,

ул. Краснопартизанская 8-66,12/1-12/12, 58/1-58/12,

ул. Л. Беды 2-12,

ул. Фролова 16-48,

ул. Джамбула 1-17, 8/1-8/7,10а,12а,

ул. Абильсай 41-54,

пр. Абая 120-136.

Светофор:

пр. Абая – ул. Фролова

КТП-5 (мкр. Аэропорт) (работы на ПС)

22 июня с 10:00 до 18:00

КНС,

ИП Кожубаева,

ИП Киалбекова

Спальный сектор:

мкр. Аэропорт 1, 2, 3, 4.

ТП-518 (работы на ПС)

23 июня с 10:00 до 18:00

ИП Бримжанов,

магазин «Мясной»,

«Фруктовый рай»,

«Нутрифит»,

ТД «Сезоника»,

кофейня № 1,

медицинский центр,

ИП Зиннер,

детская студия «Динозаврик»,

ВТБ Банк.

Частный сектор:

ул. Наримановская 32-53,

ул. Маяковского 2-63,

ул. Фролова 27-48, 33/1-33/20,

ул. Краснопартизанская 8-66, 12/1-12/12, 58/1-58/12,

пр. Абая 98а-136,

ул. Джамбула 1-36, 8/1-8/7, 34/2-34/10,36/1-36/13,

ул. Л. Беды 2-10.

ТП-374 (работы на ПС)

23 июня с 10:00 до 18:00

Рынок «Салтанат»,

«Береке»,

«Дархан»,

ИП Лим,

закусочная «Караван»,

ТД «Алатау»,

магазин «Ткани»,

«Шанырак»,

«Дорба»,

«Жолояк»,

кафе «Айя»,

Частный сектор:

ул. Шевченко 96-112,

ул. Байтурсынова 119-141,

ул. Пролетарская 105-111.

Спальный сектор:

ул. Шевченко 41,47,

ул. Победы 64

Светофор: