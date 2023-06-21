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Очередное изменение внесли в план отключения электроэнергии в Костанае

21 июня 2023, 17:56 |  ЖКХ

Согласно уточненному плану работ Костанайской Горэлектросети с 22 по 24 июня работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в шести районах областного центра. Изменения в графике сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait».

 

Фото pixabay.com

До конца этой недели в связи с работами отключение электроэнергии коснется потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

КТП-714 (ж/м Амангельды) (работы на ВЛ)

с 22 по 24 июня с 10:00 до 17:30

Частный сектор:

  • ул. Рудненская 2-7,
  • ул. Мира 1-9,9а,9/1,
  • ул. Целинная 22-26.

ТП-98 (работы на ВЛ)

с 21 по 30 июня с 10:00 до 17:30

Частный сектор:

  • ул. Плеханова 37-53,
  • ул. Рудненская 36-82, 36/1-36/14, 39/2-39/12,41/1-41/11,
  • ул. Хакимжановой 87-99,
  • ул. Целинная 33-45,
  • ул. Строительная 41/1-41/12,
  • ул. Чернышевского 30-66.

ТП-518 (работы на ПС)

21 и 22 июня с 10:00 до 18:00

  • ТД «Аквалидер»,
  • магазин-кафетерий по ул. Джамбула 41 а,
  • Страховая компания «Жусан» по пр. Абая 116в.

Частный сектор:

  • ул. Маяковского 2-63,
  • ул. Наримановская 33-41,
  • ул. Краснопартизанская 8-66,12/1-12/12, 58/1-58/12,
  • ул. Л. Беды 2-12,
  • ул. Фролова 16-48,
  • ул. Джамбула 1-17, 8/1-8/7,10а,12а,
  • ул. Абильсай 41-54,
  • пр. Абая 120-136.

Светофор:

  • пр. Абая – ул. Фролова

КТП-5 (мкр. Аэропорт) (работы на ПС)

22 июня с 10:00 до 18:00

  • КНС,
  • ИП Кожубаева,
  • ИП Киалбекова

Спальный сектор:

  • мкр. Аэропорт 1, 2, 3, 4.

ТП-518 (работы на ПС)

23 июня с 10:00 до 18:00

  • ИП Бримжанов,
  • магазин «Мясной»,
  • «Фруктовый рай»,
  • «Нутрифит»,
  • ТД «Сезоника»,
  • кофейня № 1,
  • медицинский центр,
  • ИП Зиннер,
  • детская студия «Динозаврик»,
  • ВТБ Банк.

Частный сектор:

  • ул. Наримановская 32-53,
  • ул. Маяковского 2-63,
  • ул. Фролова 27-48, 33/1-33/20,
  • ул. Краснопартизанская 8-66, 12/1-12/12, 58/1-58/12,
  •  пр. Абая 98а-136,
  •  ул. Джамбула 1-36, 8/1-8/7, 34/2-34/10,36/1-36/13,
  • ул. Л. Беды 2-10.

ТП-374 (работы на ПС)

23 июня с 10:00 до 18:00

  • Рынок «Салтанат»,
  • «Береке»,
  • «Дархан»,
  • ИП Лим,
  • закусочная «Караван»,
  • ТД «Алатау»,
  • магазин «Ткани»,
  • «Шанырак»,
  • «Дорба»,
  • «Жолояк»,
  • кафе «Айя»,

Частный сектор:

  • ул. Шевченко 96-112,
  • ул. Байтурсынова 119-141,
  • ул. Пролетарская 105-111.

Спальный сектор:

  • ул. Шевченко 41,47,
  • ул. Победы 64

Светофор:

  • ул. Алтынсарина – ул. Шевченко
  • ул. Баймагамбетова – ул. Победы