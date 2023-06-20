План работ Костанайской Горэлектросети с 21 по 24 июня сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». По сравнению с объявленным ранее в него добавили несколько новых районов.

В связи с работами на этой неделе отключение планируется у потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

КТП-703 (ж/м Амангельды) (работы на ВЛ)

с 23 по 24 июня с 10:00 до 17:30

Центр по ремонту сельхоз техники по ул. Парковая 37 б.

Частный сектор:

ул. Тепличная 1-16, у

л. Парковая 1,13,15,30,33,33/1,35/1, 37а,38.

КТП-714 (ж/м Амангельды) (работы на ВЛ)

с 22 по 24 июня с 10:00 до 17:30

Частный сектор:

ул. Рудненская 2-7.

ТП-98 (работы на ВЛ)

с 21 по 30 июня с 10:00 до 17:30

Частный сектор:

ул. Плеханова 37-53,

ул. Рудненская 39-82, 39/2-39/12, 41/1-41/11.

ТП-639 (работы на ПС)

21 июня с 10:00 до 18:00

Стеклоцентр,

аптека «Фармаком»,

ИП Федоров,

ТОО «Давион»,

ТОО «ЭТК «Промкомплект»,

магазин «Балапан».

Частный сектор:

6 мкр. 1/1, 3-54

Спальный сектор:

5 мкр. 10, 10а, 10б, 14.

ТП-518 (работы на ПС)

21 и 22 июня с 10:00 до 18:00

ТД «Аквалидер»,

магазин-кафетерий по ул. Джамбула 41 а,

Страховая компания «Жусан» по пр. Абая 116 в.

Частный сектор:

ул. Маяковского 2-63,

ул. Наримановская 33-41,

ул. Краснопартизанская 8-66,12/1-12/12, 58/1-58/12,

ул. Л.Беды 2-12,

ул. Фролова 16-48,

ул. Джамбула 1-17, 8/1-8/7,10а,12а,

ул. Абильсай 41-54,

пр. Абая 120-136.

Светофор:

пр. Абая – ул. Фролова

КТП-5 (мкр. Аэропорт) (работы на ПС)

22 июня с 10:00 до 18:00

КНС,

ИП Кожубаева,

ИП Киалбекова

Спальный сектор:

мкр. Аэропорт 1, 2, 3, 4.

ТП-518 (работы на ПС)

23 июня с 10:00 до 18:00

ИП Бримжанов,

магазин «Мясной»,

«Фруктовый рай»,

«Нутрифит»,

ТД «Сезоника»,

кофейня № 1,

медицинский центр,

ИП Зиннер,

детская студия «Динозаврик»,

ВТБ Банк.

Частный сектор:

ул. Наримановская 32-53,

ул. Маяковского 2-63,

ул. Фролова 27-48, 33/1-33/20,

ул. Краснопартизанская 8-66, 12/1-12/12, 58/1-58/12,

пр. Абая 98а-136,

ул. Джамбула 1-36, 8/1-8/7, 34/2-34/10,36/1-36/13, у

л. Л. Беды 2-10.

ТП-374 (работы на ПС)

23 июня с 10:00 до 18:00

Рынок «Салтанат»,

«Береке»,

«Дархан»,

ИП Лим,

закусочная «Караван»,

ТД «Алатау»,

магазин «Ткани»,

«Шанырак»,

«Дорба»,

«Жолояк»,

кафе «Айя»,

Частный сектор:

ул. Шевченко 96-112,

ул. Байтурсынова 119-141,

ул. Пролетарская 105-111.

Спальный сектор:

ул. Шевченко 41,47, ул. Победы 64

Светофор: