В каких районах будут отключать свет на следующей неделе в Костанае
План работ Костанайской Горэлектросети с 19 по 23 июня сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». Работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в шести районах областного центра.
Иллюстративное фото pixabay.com
В связи с работами отключение электроэнергии планируется потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
КТП-703 (ж/м Амангельды) (работы на ВЛ)
с 19 по 24 июня с 10:00 до 17:30
- Центр по ремонту сельхоз техники по ул. Парковая 37 б.
Частный сектор:
- ул. Тепличная 1-16,
- ул. Парковая 1, 13, 15, 30, 33, 33/1, 35/1, 37 А, 38.
ТП-605 (работы на ПС)
19 и 20 июня с 10:00 до 18:00
- кафе «Автожастар»,
- ТОО «Витайм»,
- медицинский центр по ул. ген. Арыстанбекова 3/2.
Частный сектор:
- ул. ген. Арыстанбекова 5, 5/5 – 5/7, 8а, 9а, 11а, 16а, 18, 11/1, 15-26.
Спальный сектор:
- ул. ген. Арыстанбекова 3,3/10,5,5е.
ТП-639 (работы на ПС)
21 июня с 10:00 до 18:00
- Стеклоцентр,
- аптека «Фармаком»,
- ИП Федоров,
- ТОО «Давион»,
- ТОО «ЭТК «Промкомплект»,
- магазин «Балапан».
Частный сектор:
- 6 мкр. 1/1, 3-54
Спальный сектор:
- 5 мкр. 10, 10а, 10б, 14.
ТП-518 (работы на ПС)
21 и 22 июня с 10:00 до 18:00
- ТД «Аквалидер»,
- магазин-кафетерий по ул. Джамбула 41 а.
Частный сектор:
- ул. Маяковского 2-63,
- ул. Наримановская 33-41,
- ул. Краснопартизанская 8-66, 12/1-12/12, 58/1-58/12,
- ул. Л. Беды 2-12,
- ул. Фролова 16-48,
- ул. Джамбула 1-17, 8/1-8/7, 10а, 12а,
- ул. Абильсай 41-54,
- пр. Абая 120-136.
Светофор:
- пр. Абая – ул. Фролова
КТП-5 (мкр. Аэропорт) (работы на ПС)
22 июня с 10:00 до 18:00
- КНС,
- ИП Кожубаева,
- ИП Киалбекова
Спальный сектор:
- мкр. Аэропорт 1, 2, 3, 4.
ТП-374 (работы на ПС)
23 июня с 10:00 до 18:00
- Рынок «Салтанат»,
- «Береке»,
- «Дархан»,
- ИП Лим,
- закусочная «Караван»,
- ТД «Алатау».
Частный сектор:
- ул. Шевченко 96-112,
- ул. Байтурсынова 119-141,
- ул. Пролетарская 105-111.
Спальный сектор:
- ул. Шевченко 41, 47,
- ул. Победы 64
Светофор:
- ул. Алтынсарина – ул. Шевченко,
- ул. Баймагамбетова – ул. Победы
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.