План работ Костанайской Горэлектросети с 19 по 23 июня сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». Работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в шести районах областного центра.

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В связи с работами отключение электроэнергии планируется потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

КТП-703 (ж/м Амангельды) (работы на ВЛ)

с 19 по 24 июня с 10:00 до 17:30

Центр по ремонту сельхоз техники по ул. Парковая 37 б.

Частный сектор:

ул. Тепличная 1-16,

ул. Парковая 1, 13, 15, 30, 33, 33/1, 35/1, 37 А, 38.

ТП-605 (работы на ПС)

19 и 20 июня с 10:00 до 18:00

кафе «Автожастар»,

ТОО «Витайм»,

медицинский центр по ул. ген. Арыстанбекова 3/2.

Частный сектор:

ул. ген. Арыстанбекова 5, 5/5 – 5/7, 8а, 9а, 11а, 16а, 18, 11/1, 15-26.

Спальный сектор:

ул. ген. Арыстанбекова 3,3/10,5,5е.

ТП-639 (работы на ПС)

21 июня с 10:00 до 18:00

Стеклоцентр,

аптека «Фармаком»,

ИП Федоров,

ТОО «Давион»,

ТОО «ЭТК «Промкомплект»,

магазин «Балапан».

Частный сектор:

6 мкр. 1/1, 3-54

Спальный сектор:

5 мкр. 10, 10а, 10б, 14.

ТП-518 (работы на ПС)

21 и 22 июня с 10:00 до 18:00

ТД «Аквалидер»,

магазин-кафетерий по ул. Джамбула 41 а.

Частный сектор:

ул. Маяковского 2-63,

ул. Наримановская 33-41,

ул. Краснопартизанская 8-66, 12/1-12/12, 58/1-58/12,

ул. Л. Беды 2-12,

ул. Фролова 16-48,

ул. Джамбула 1-17, 8/1-8/7, 10а, 12а,

ул. Абильсай 41-54,

пр. Абая 120-136.

Светофор:

пр. Абая – ул. Фролова

КТП-5 (мкр. Аэропорт) (работы на ПС)

22 июня с 10:00 до 18:00

КНС,

ИП Кожубаева,

ИП Киалбекова

Спальный сектор:

мкр. Аэропорт 1, 2, 3, 4.

ТП-374 (работы на ПС)

23 июня с 10:00 до 18:00

Рынок «Салтанат»,

«Береке»,

«Дархан»,

ИП Лим,

закусочная «Караван»,

ТД «Алатау».

Частный сектор:

ул. Шевченко 96-112,

ул. Байтурсынова 119-141,

ул. Пролетарская 105-111.

Спальный сектор:

ул. Шевченко 41, 47,

ул. Победы 64

Светофор: