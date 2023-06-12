В чьих домах отключат электроэнергию на этой неделе в Костанае
12 июня 2023, 10:41 | ЖКХ
План работ Костанайской Горэлектросети с 12 по 16 июня сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». Работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в трех районах областного центра.
Фото pixabay.com
В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
ТП-15 (работы на ВЛ)
с 12 по 15 июня с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- пр. Абая 138 – 156,
- ул. Павлова 17,19 а-25, 17а, 18/2, 18/6, 20/3, 20/5,
- ул. 5 апреля 1-21,
- ул. Дощанова 2-8.
ТП-СпецАвтоБаза (промзона) (работы на ПС)
12 и 13 июня с 10:00 до 18:00
- ИП Тыщенко,
- ИП Соколов,
- ИП Дудин
КТП-549 (работы на ПС)
12 июня с 10:00 до 17:00
- ТОО «ЭС ЭТС»,
- ИП Беккер.
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