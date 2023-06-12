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В чьих домах отключат электроэнергию на этой неделе в Костанае

12 июня 2023, 10:41 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 12 по 16 июня сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». Работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в трех районах областного центра.

 

Фото pixabay.com

В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

ТП-15 (работы на ВЛ)

с 12 по 15 июня с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • пр. Абая 138 – 156,
  • ул. Павлова 17,19 а-25, 17а, 18/2, 18/6, 20/3, 20/5,
  • ул. 5 апреля 1-21,
  • ул. Дощанова 2-8.

ТП-СпецАвтоБаза (промзона) (работы на ПС)

12 и 13 июня с 10:00 до 18:00

  • ИП Тыщенко,
  • ИП Соколов,
  • ИП Дудин

КТП-549 (работы на ПС)

12 июня с 10:00 до 17:00

  • ТОО «ЭС ЭТС»,
  • ИП Беккер.