Тема «бесплатного плова» очень болезненная для меня: взглянув один раз, хочется сразу забыть. Но тут прочитала статью «Дикость есть дикость» Ержана Есимханова (№ 14 (1097) от 6.04.2023 г.) и захотелось высказаться.

Автор пишет, что такую ситуацию может спровоцировать недостаток воспитания и культуры. Хочу возразить: чтение книг и воспитание не уберегли россиян от поддержки агрессии. Все самые отвратительные качества, в том числе и потеря достоинства, зависят от степени коррупции в стране, законов и, как следствие, низкого благосостояния граждан. Жизнь формирует поведение. Бытие определяет сознание.

Мину замедленного действия государство заложило в 90-е годы, когда перестало платить людям зарплаты. В магазинах появились долговые книги. Вы будете удивлены, но долговые книги в деревнях и райцентрах существуют до сих пор и очень популярны. Уровень жизни приучил людей, что это уродливое явление - норма. А дальше больше: нередко такие магазины горят, чтобы ничего не напоминало о долгах. Это тоже о человеческом достоинстве. А как вы думаете, много ли людей после этого рассчитываются с погорельцами? Единицы. И это тоже о человеческом достоинстве. Когда-то, на заре моего предпринимательства, муж позволил себе взять что-то в долг. Пришлось объяснять всей семье, почему этого нельзя делать никогда. И урок был усвоен. Впрочем, в прошлом году ссудилась в одном строительном магазине во время ремонта, но тогда при расчете все находившиеся в магазине продавцы были одарены шоколадом. И это тоже о человеческом достоинстве. Не забывайте благодарить!

А сейчас я расскажу, как при помощи выгодных законов можно уничтожить достоинство, да и сам мелкий бизнес как класс. Речь пойдет о мелком аптечном бизнесе (мне просто он ближе и понятнее), но думаю, каждый мелкий предприниматель узнает свою историю.

В советские годы в Тарановке функционировала одна аптека. Это регламентировалось законом. Но по мере вхождения нового государства в рыночные отношения количество аптек прибавлялось - обратно пропорционально, впрочем, оттоку населения. И вот, когда при численности населения в четыре с небольшим тысячи в селе работали пять местных и одна городская аптека, к нам «постучалась» еще одна городская. Мы обратились к акиму района с просьбой о защитите местных предпринимателей. Нам ответили: в условиях рыночной экономики это здоровая конкуренция. Позже мы узнали, что инициатором привлечения в райцентр новой аптеки был именно тогдашний аким района. Думаю, небезвозмездно. Впрочем, государство в дальнейшем высоко оценило «усердие» чиновника в виде 13 лет лишения свободы. Чьи интересы лоббировал чиновник? Крупного бизнеса.

А вот когда мы попытались оспорить закон о регулировании цен на медикаменты, мотивируя, что законы рыночной экономики противоречат какому-либо регулированию, чиновники от медицины сослались на заботу о гражданах. Но не о населении они заботятся, а об интересах опять-таки крупного бизнеса. Многие сетевые аптеки создаются на базе оптовых фирм (что категорически запрещено законами многих стран, например Германии), поэтому люфт наценки у них несравнимо велик. И они этим пользуются. Организуя розничную сеть, оптовики говорят открытым текстом: сделаем минимальную наценку, прикормим население, разорим конкурентов, а затем отобьем убытки. И такие аптеки мы уже знаем: толпы покупателей, ажиотаж. Меж тем это недобросовестная конкуренция, и государство обязано вмешаться и наказать. Но нет, интересы большого бизнеса свято охраняются.

Вчера еще работали по патенту, а сегодня уже мелкому бизнесу предлагаются штрих-коды и виртуальные склады, под это пишутся законы. И наконец, наша «священная корова» - европейские стандарты. Куда ж без них? Нас упорно туда загоняют. Но я на эту тему уже высказалась: считаю это очередной коррупционной уловкой. Наши ближайшие соседи - Россия, Узбекистан (как и большинство стран Европы) - благополучно живут без этих стандартов. Думаю, проживем и мы. Пройти все поборы и разориться со звездой европейского стандарта на груди - это совсем не вариант для мелкого аптечного бизнеса.

Государство упорно борется с мелким бизнесом, лоббируя интересы крупного. Дифференцировать мелкий бизнес от крупного, выделить ему «велосипедную дорожку» и защитить законами, по-видимому, это не входит в планы государства. Многие мои коллеги, устав бороться с «ветряными мельницами», уходят из профессии. В сельской местности образуется пустота. Люди лишаются лекарственной помощи.

Когда полтора года назад рядом открылась сетевая аптека, боялась не бедности, а тоски в глазах. Шутила: мы беднеющее, но дворянство. Но люди быстро разобрались что почем, и в моей жизни мало что изменилось. Может, потому, что малый бизнес всегда видел «берега», и деньги для нас - не самоцель, а удовлетворение базовых человеческих потребностей? Для меня это всегда была возможность покупки нужной книги, оплата стоматологии и поездка в отпуск раз в год. Ради этого 25 лет и выстраивала свой бизнес. А еще мое положение позволяло мне четыре года спорить с акимом и говорить вам правду.

Не думаю, что власти читают утренние газеты, но работать так, чтобы у каждого гражданина Казахстана было хорошее пальто, обязаны. В белом добротном пальто никогда не полезешь за бесплатным пловом.