Сборная Казахстана по футболу одержала победу над командой Дании в рамках квалификации чемпионата Европы-2024, сообщает корреспондент Vesti.kz.

©Vesti.kz, Турар Казангапов

Встреча группы H состоялась на "Астана Арене" и завершилась со счетом 3:2. При этом по ходу игры гости вели с преимуществом в два мяча.

Датчане сделали заявку на победу уже в первом тайме, забив два безответных мяча. Сначала на 21-й минуте игры счет открыл 20-летний Расмус Хойлунд, а спустя 15 минут он же оформил дубль и удвоил преимущество гостей.

Во втором тайме Казахстану удалось переломить ход игры. На 72-й минуте Бахтиер Зайнутдинов реализовал пенальти и сократил отставание до минимума. А за пять минут до завершения основного времени Асхат Тагыберген дальним ударом и вовсе сравнял счет.

Победу Казахстану принес Абат Аймбетов, отличившийся на 89-й минуте.

Таким образом, сборная Казахстана одержала первую победу в квалификации, тогда как Дания потерпела первое поражение.

Напомним, на старте кампании Казахстан дома уступил Словении (1:2), а Дания обыграла Финляндию (3:1).