Шоу силового экстрима уже было в программе Дня города в Рудном в 2019 году, но в этот раз участники выступали не в командном, а в личном зачёте, а представление организовали в национальном стиле.

- Все сделано, как в то время, когда тренировался Хаджимукан Мунайтпасов, - рассказал "НГ" организатор шоу Максим ФРОЛОВ. - Атлеты ничего не репетировали. Они, конечно, каждый день тренируются, но обычно используют всё-таки стандартные снаряды. Что даёт возможность участвовать в нестандартных упражнениях. То, что спортсмены делают сегодня, они делают впервые. Например, когда Хаджимукан вытащил бревно и принес к Поддубному, чтобы топить печь. Мы подумали, что он его нес именно так. И решили повторить.

Всего в шоу участвовали 7 атлетов из Рудного, Качара и Нур-Султана. На открытии шоу выступили столичные чирлидеры.

- Чирлидинг - вообще мужской вид спорта, но сейчас в нем участвуют и девушки, - пояснила тренер команды, 19-летняя Анастасия АКСИНЕНКО. - Наше выступление стандартное, показываем фигуры пирамидами из 8 человек. Постарались отобрать элементы, чтобы сделать шоу. Самый сложный элемент - когда девочка выбрасывает ногу и закручивается в воздухе.

Участники экстрим-шоу состязались в четырех этапах. На первом поднимали на скорость булыжники и мешки с песком весом 100 кг. По легенде Хаджимукан в возрасте 14 лет поднимал над головой мешок весом 80 кг. Участникам "Батыр батл" предлагалось поднять камни лишь на ступеньки сцены.

На втором этапе бревно нужно поставить на попа, а после пронести вертикально на несколько метров.

Одна проблема - отогнать детей, которые так и наровили подойти поближе игнорируя опасность.

На третьем пытались согнуть стальные прутья.

На четвертом этапе атлеты боролись друг с другом.

По итогам соревнований 3-е место занял Николай Ионников, 2-е место - Михаил Писаренко, а победителем стал рудничанин Евгений КРАСНОВСКИЙ.

- Борьба была самой трудной, - поделился впечатлениями Евгений, - так как я на чемпионате Казахстана был травмирован, только-только набираю форму. Дальше буду набираться сил.

Отдельный конкурс провели для зрителей, которым предложили поднять стальной меч.

- Главный приз - квартира в селе Новокубанка, - объявил ведущий Сергей ЦИРУЛЬНИКОВ.

Квартира не досталась никому - ни один из участников не смог даже оторвать меч от земли.

Финал конкурса "Краса нации" прошел также 12 августа, как часть программы Дня города. Сам конкурс проходил в основном онлайн на интернет-странице центра досуга "Орбита".

Участвовали 9 девушек в возрасте от 17-ти до 30 лет. На сцене прошла заключительная часть - дефиле красавиц и награждение победителей.

"Красой нации" в этом году стала Дарья ХАН, представлявшая корейскую культуру.

- Мне 19 лет, я студентка ЮУрГУ, - рассказала "НГ" Дарья. - В подобном конкурсе участвую впервые. Моя подруга всегда была для меня примером. Я пошла по ее стопам и решила попробовать свои силы.

Фото Георгия ГОВОРОВА