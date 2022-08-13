Шоу силы и красоты прошли на День города в Рудном - Фотографии праздника
Георгий ГОВОРОВ
Шоу силового экстрима уже было в программе Дня города в Рудном в 2019 году, но в этот раз участники выступали не в командном, а в личном зачёте, а представление организовали в национальном стиле.
- Все сделано, как в то время, когда тренировался Хаджимукан Мунайтпасов, - рассказал "НГ" организатор шоу Максим ФРОЛОВ. - Атлеты ничего не репетировали. Они, конечно, каждый день тренируются, но обычно используют всё-таки стандартные снаряды. Что даёт возможность участвовать в нестандартных упражнениях. То, что спортсмены делают сегодня, они делают впервые. Например, когда Хаджимукан вытащил бревно и принес к Поддубному, чтобы топить печь. Мы подумали, что он его нес именно так. И решили повторить.
Всего в шоу участвовали 7 атлетов из Рудного, Качара и Нур-Султана. На открытии шоу выступили столичные чирлидеры.
- Чирлидинг - вообще мужской вид спорта, но сейчас в нем участвуют и девушки, - пояснила тренер команды, 19-летняя Анастасия АКСИНЕНКО. - Наше выступление стандартное, показываем фигуры пирамидами из 8 человек. Постарались отобрать элементы, чтобы сделать шоу. Самый сложный элемент - когда девочка выбрасывает ногу и закручивается в воздухе.
Участники экстрим-шоу состязались в четырех этапах. На первом поднимали на скорость булыжники и мешки с песком весом 100 кг. По легенде Хаджимукан в возрасте 14 лет поднимал над головой мешок весом 80 кг. Участникам "Батыр батл" предлагалось поднять камни лишь на ступеньки сцены.
На втором этапе бревно нужно поставить на попа, а после пронести вертикально на несколько метров.
Одна проблема - отогнать детей, которые так и наровили подойти поближе игнорируя опасность.
На третьем пытались согнуть стальные прутья.
На четвертом этапе атлеты боролись друг с другом.
По итогам соревнований 3-е место занял Николай Ионников, 2-е место - Михаил Писаренко, а победителем стал рудничанин Евгений КРАСНОВСКИЙ.
Финал конкурса "Краса нации" прошел также 12 августа, как часть программы Дня города. Сам конкурс проходил в основном онлайн на интернет-странице центра досуга "Орбита".
Участвовали 9 девушек в возрасте от 17-ти до 30 лет. На сцене прошла заключительная часть - дефиле красавиц и награждение победителей.
"Красой нации" в этом году стала Дарья ХАН, представлявшая корейскую культуру.
- Мне 19 лет, я студентка ЮУрГУ, - рассказала "НГ" Дарья. - В подобном конкурсе участвую впервые. Моя подруга всегда была для меня примером. Я пошла по ее стопам и решила попробовать свои силы.
Фото Георгия ГОВОРОВА
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