Туркестанский "Туран" и костанайский "Тобол" сыграли в матче 16-го тура КПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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"Тобол" в ранге действующего чемпиона Казахстана считался фаворитом в этом матче. В подтверждение этого участник Лиги чемпионов старался доминировать в этой встрече. Но "Туран", получивший накануне нового главного тренера, сумел нейтрализовать угрозы и дважды реализовать имевшиеся у него моменты.

На 60-й минуте Шокан Абзалов открыл счет, а на 83-й Чиди Осучукву оформил солидный отрыв своего клуба. "Тобол" сумел размочить счет после того, как на 86-й минуте отличился Сергей Малый. А на 100-й минуте костанайцы, благодаря голу Душана Йованчича ушли от поражения.

"Тобол", набрав 24 очка, смог обойти "Астану", а "Туран" с 16 баллами остался на десятой строчке.