Село Акши Алматинской области и Бурабай стали очередными местами проведения череды республиканских соревнований по триатлону. При этом

прошедшие в Акши, на берегу Алаколя - единственного в мире озера с черным пляжем - национальный чемпионат и III этап Кубка TEMIRADAM стали первыми республиканскими стартами в спортивной истории региона, а Бурабай принимал чемпионат Казахстана в тридцатый раз.

Триатлонист Иван Тутукин (Костанайская область) выиграл уже два этапа Кубка TEMIRADAM / Фото instagram.com/temiradamcup

В чемпионате Казахстана, прошедшем в Алматинской области, приняли участие атлеты категорий Elite, U23 и U19. Спортсмены категорий Elite и U19 соревновались в Акши на дистанции спринт, включавшей в себя 750 м плавания, 20 км велогонки и 5 км бега, а атлеты категории U23 определяли сильнейших на дистанции суперспринта с групповым стартом - 300 м плавания, 8 км велогонки и 2 км бега.

Костанайские триатлонисты, выступавшие в чемпионате РК в категории U23 под руководством главного тренера областной федерации триатлона Юрия Гринева, завоевали два призовых места. Чемпионом Казахстана среди мужчин в этой категории стал Даниил Зубцов, быстрее всех преодолевший плавательный этап и показавший на финише результат 26 мин. 37 сек. и на 7 секунд опередивший ставшего серебряным призером Алихана Абусеита из Шымкента. Третье место здесь завоевал Ильяс Алиев из Акмолинской области - 28.17.

Среди девушек этой категории первыми закончили плавательный этап Юлия Озерова из Костанайской области и Надежда Бекмаганбетова из Нур-Султана, однако и в велогонке, и в беге Бекмагамбетова была несколько быстрее, показав на финише лучшее время - 29.05, а Озерова завоевала серебряную медаль с результатом 30 мин. 21 сек., опередив на 3 минуты и 10 секунд бронзового призера Аружан Аманжолову из Туркестанской области.

В категории U19 десятку сильнейших атлетов замкнул костанаец Руслан Бекенов.

В третьем этапе Кубка TEMIRADAM атлеты категорий «Pro» (профессионалы) и «Age Group» (любители) соревновались на спринтерской дистанции.

Наибольшего успеха из спортсменов Костанайской области добилась Юлия Озерова. В категории «Pro» среди женщин она выиграла плавательную программу, после велоэтапа ее догнали Дарья Бычкова из Алматы и Надежда Бекмаганбетова (Нур-Султан), а на беговом этапе не было равных Бекмаганбетовой, которая и стала победительницей этапа (1:06.43). Озерова заняла второе место с результатом 1:08.01, а третьей была Бычкова (1:09.12).

Среди мужчин в категории «Pro» Даниил Зубцов стал пятым (1:02.29), а призовую тройку составили Дарын Конысбаев из Актюбинской области (58:41), Александр Тен из Алматы (59:20) и Кирилл Рожков из Нур-Султана (1:00.26).

Прошедший в Бурабае национальный чемпионат стал тридцатым проведенным здесь чемпионатом Казахстана по триатлону среди профессиональных атлетов. В этих соревнованиях приняли участие 116 спортсменов категорий Elite, U23 и U17 из десяти регионов Казахстана. За чемпионские титулы на суперспринтерской дистанции с групповым стартом (300 м плавания, 8 км велогонки и 2 км бега) боролись атлеты категорий Elite и U17, а атлеты категории U23 разыграли награды на спринтерской дистанции (750 м плавания, 20 км велогонки и 5 км бега). В категории U23 пятый результат среди мужчин показал Даниил Зубцов.

Здесь же, в Бурабае, прошел и IV этап Кубка TEMIRADAM, в котором борьбу за рейтинговые очки продолжили атлеты категорий «Pro» и «Age Group». В программу четвертого этапа впервые в этом году была включена олимпийская дистанция (плавание - 1500 м, велогонка - 40 км, бег - 10 км), а также параллельно была проведена велогонка на 40 км среди любителей - TEMIRADAM CHALLENGE BIKE.

За рейтинговые очки Кубка TEMIRADAM боролись 296 спортсменов. В категории «Pro» среди мужчин плавательную программу первой завершила группа, в которой были представляющие Костанайскую область Иван Тутукин и Даниил Зубцов, Кирилл Рожков (Нур-Султан) и Ерасыл Аманжолов (Туркестанская область). После первого круга велоэтапа Тутукин оставил всех соперников позади, а к группе преследования присоединился Дарын Конысбаев (Актюбинская область). Иван Тутукин не уступил первого места до самого финиша, выиграв этап с результатом 1 час 55 мин. 40 сек. Даниил Зубцов занял третье место - 2:01.12, а вторым финишировал Конысбаев (1:56.03).

Первые рейтинговые очки Кубка TEMIRADAM по триатлону набрал Виктор Русяев («Велосообщество «Костанай», справа) / Фото instagram.com/temiradamcup

Впервые в сезоне в этапе Кубка TEMIRADAM в категории «Age Group» (любители) приняли участие и представители Костанайской области. Причем выступавший в возрастной группе 60 лет и старше член «Велосообщества «Костанай» Виктор Русяев с результатом 4:12.25 занял третье место, набрав первые рейтинговые очки. А еще одна представительница «Велосообщества «Костанай» Ксения Морозова заняла седьмое место среди женщин в возрастной группе 30 лет - 34 года с результатом 3:39:58.

Ксения Морозова («Велосообщество «Костанай») после финиша четвертого этапа Кубка TEMIRADAM по триатлону / Фото instagram.com/temiradamcup

В велогонке TEMIRADAM CHALLENGE BIKE отличился еще один представитель «Велосообщества «Костанай» Сергей Белишкин, занявший второе место в возрастной группе 60 лет и старше, показав при этом седьмой результат в абсолютном зачете - 1:16.47.

Сергей Белишкин («Велосообщество «Костанай») - серебряный призер велогонки TEMIRADAM CHALLENGE BIKE в группе 60 лет и старше (слева) / Фото instagram.com/temiradamcup

Любители спорта Костанайской области 6 августа смогут понаблюдать за ходом борьбы в чемпионате Казахстана на суперспринтерской дистанции среди атлетов категорий U19 и U15, а также в чемпионате РК по триатлону в смешанной эстафете среди атлетов категории Elite. Кроме этого, 7 августа в Костанае пройдет и VI этап Кубка TEMIRADAM на дистанции спринт (плавание - 750 м, велогонка - 20 км, бег - 5 км).