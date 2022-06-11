После двух побед на старте группового этапа розыгрыша Лиги наций УЕФА национальная сборная Казахстана в третьем туре встречалась с командой Беларуси. Матч прошел на поле номинально домашнего для белорусской команды стадиона «Караджордже» сербского города Нови-Сада.

Автором гола в ворота сборной Беларуси стал Абат Аймбетов / Фото kff.kz

В официальных турнирах команды ранее встречались четыре раза, и во всех четырех матчах побеждала сборная Беларуси, а единственный товарищеский матч в 2011 году завершился вничью (1:1).

В стартовом составе сборной Казахстана, по сравнению с предыдущим матчем, произошли изменения лишь на флангах линии обороны - слева играл Ян Вороговский («Моленбек», Бельгия), а справа - защитник «Тобола» Багдат Каиров. Еще два игрока «Тобола» Александр Марочкин и Сергей Малый расположились в центре защиты вместе с Нуралы Алипом («Зенит», Санкт-Петербург, Россия). Место в воротах занял не пропустивший в первых двух матчах ни одного гола голкипер «Шахтера» Игорь Шацкий, в полузащите играли Рамазан Оразов («Актобе»), Исламбек Куат, Аслан Дарабаев (оба - «Астана») и Эльхан Астанов («Ордабасы»), а в нападении - Абат Аймбетов («Астана»).

В первые минуты матча, начавшегося под аккомпанемент дождя, мяч подолгу не задерживался у игроков ни одной из команд. Однако заметно активнее выглядели казахстанцы, для которых счастливой стала 13-я минута. Во время первого созданного гостями опасного момента капитан сборной Казахстана Куат со своей половины поля сделал длинную передачу открывшемуся слева впереди Вороговскому, который пробежал с мячом до самой лицевой линии, откуда в борьбе с Романом Бегуновым сделал навесную подачу на ближнюю штангу, а опередивший Захара Волкова Аймбетов в прыжке с линии вратарской площадки точно пробил головой над голкипером Павлом Павлюченко.

С мячом Рамазан Оразов / Фото kff.kz

Через три минуты Оразов во время контратаки сделал передачу низом на левый край штрафной площади Аймбетову, но тот не стал бить в касание, а обработать мяч ему помешал подоспевший Руслан Хадаркевич. В ответной атаке номинальные хозяева заработали угловой удар, при розыгрыше которого капитан сборной Беларуси Евгений Яблонский опасно пробил головой, но казахстанского голкипера в этом эпизоде подстраховал Каиров, выбивший мяч буквально с линии ворот.

После середины тайма белорусские футболисты заметно прибавили, и на 23-й минуте еще один опасный момент возник у ворот гостей, когда Кирилл Печенин отправил мяч низом от левой боковой линии в центр штрафной площади бежавшему туда Ивану Бахару, который с ходу пробил мимо ворот. На 34-й минуте Вороговский перехватил мяч на своей половине поля, пробежал с ним до угла штрафной площади белорусской сборной и оттуда сделал передачу в центр, а набежавший Астанов пробил в касание из района 11-метровой отметки. Но голкипер сборной Беларуси ногой отбил мяч.

Второй тайм начал с атак белорусской команды, в составе которой появились два свежих игрока. Один из них - Егор Богомольский на 48-й минуте обыграл в штрафной площади двух защитников и пробил слева в ближний верхний угол ворот, но Шацкий в прыжке перевел мяч на угловой. Затем еще в нескольких моментах надежно сыграл голкипер сборной Казахстана. К концу часа игры и казахстанцы стали чаще переходить к атакующим действиям. На 58-й минуте Аймбетов на половине поля гостей вынудил сделать неточную передачу Волкова, мяч в центре поля перехватил Дарабаев и, продвинувшись вперед, пробил с дуги штрафной площади в левый угол. Голкипер сборной Беларуси в падении отбил мяч, но его подобрал Аймбетов, удар которого принял на себя белорусский защитник. Минуты через три казахстанцы заработали угловой удар на левом краю атаки, при розыгрыше которого Оразов закрутил мяч от углового флага в дальнюю «девятку», но тот попал в перекладину и вылетел за пределы поля.

Опасный момент у ворот сборной Казахстана / Фото kff.kz

На 67-й минуте попросившего медицинской помощи Оразова заменил полузащитник «Тобола» Самат Жарынбетов, вместе с которым на поле появился и нападающий «Кайрата» Артур Шушеначев, сменивший подуставшего Аймбетова. На 71-й минуте Астанов перехватил мяч у центральной линии на половине поля гостей и, убежав по левому краю от преследовавших его трех игроков соперника, пробил низом с острого угла в дальний угол, но мяч пролетел впритирку со штангой. Вскоре Астанова поменял игрок «Тобола» Владислав Васильев, а Дарабаева - Тимур Досмагамбетов («Шахтер»). Однако наступательный порыв белорусских футболистов сбить не удалось. На 79-й минуте Марочкин выбил мяч из-под ног попытавшегося выскочить на ударную позицию вблизи ворот сборной Казахстана Богомольского, затем после розыгрыша углового удара Шацкий отбил в падении мяч, посланный Яблонским справа в ближний нижний угол ворот.

А на 84-й минуте после розыгрыша очередного углового удара на левом краю атаки вышедший на замену Владислав Малькевич в прыжке головой пробил в левый от голкипера угол ворот, Шацкий среагировал на удар, но мяч от газона все же влетел в сетку ворот - 1:1. Этот гол стал первым в этом турнире для сборной Беларуси, которая в компенсированное время едва не вырвала победу. Однако мяч после удара с правого края из пределов штрафной площади того же Малькевича попал в дальнюю стойку ворот.

Наставник сборной Казахстана Магомед Адиев отметил после матча, что на результате сказалась усталость:

- Думаю, хорошо начали этот матч. В середине первого тайма уже соперник стал активнее, пытался давить. Мы же, в свою очередь, даже после забитого гола атаковали. Игра, по большому счету, давалась. У нас были стопроцентные моменты в конце первого тайма и в середине второго - надо было забить второй гол, мы об этом говорили. Наш соперник поменял состав на эту игру, уповая на свежесть, и в концовке явно был быстрее, превосходил в динамике, поэтому в концовке нас и дожали. Мы своим составом больше уповали на структуру. Не забили - в концовке пропустили, свежести не хватило. Это футбол, надо двигаться дальше. У нас сейчас дома игра со Словакией, будем готовиться.

После этой ничьи сборная Казахстана по-прежнему возглавляет турнирную таблицы 3-й группы лиги «С», набрав 7 очков. На одно очко меньше на счету сборной Словакии, переигравшей с минимальным счетом в гостях команду Азербайджана.

Матчем именно со сборной Словакии завершит июньскую серию игр Лиги наций УЕФА национальная сборная Казахстана. Встреча пройдет в Нур-Султане на «Астана-Арене» в понедельник, 13 июня, и начнется в 17:00.