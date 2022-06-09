Ровно полгода продолжался стартовавший 6 ноября прошлого года OLIMPBET-чемпионат Казахстана по футзалу сезона-2021/2022, проходивший в два этапа.

Рудненский «Аят» - серебряный призер чемпионата Казахстана по футбзалу / Фото instagram.com

По итогам первого этапа чемпионата определилась восьмерка команд, которая продолжила борьбу за награды на стадии плей-офф, на старте которого для выхода в полуфинал командам нужно было одержать две победы в четвертьфинале.

«Аят» встречался в 1/4 финала со столичным клубом «Нур-Султан». В первом матче, прошедшем на площадке соперника, рудничане в упорной борьбе, трижды уступая по ходу поединка, вырвали победу со счетом 7:6. Два гола в составе гостей забил Азат Валиуллин и по одному разу отличились Тимур Балтабаев, Ринат Турегазин, Жеже, Данил Карпюк и Леандерсон. На своей площадке «Аят» первым пропустил гол, но затем нашел свою игру и одержал победу со счетом 5:2, а вместе с ней и завоевал путевку в полуфинал. Авторами голов у «Аята» стали Леандерсон - 2, Карпюк, Пьер и Валиуллин.

Соперником рудничан за путевку в финал стал актауский «Каспий», переигравший по итогам трех матчей уральский «Байтерек» (1:5 - в гостях, 4:3 и 6:3 - дома). Вторую полуфинальную пару составили алматинский «Кайрат», дважды уверенно победивший актобинский «Рахмет» (5:1 - в гостях, 6:0 - дома), и «Атырау», который провел три мачта с «Актобе» (7:4 - в гостях, 2:3 и 5:1 - дома). Путевку в финал получала команда, одержавшая три победы.

«Аят» чествует одного из своих лучших бомбардиров Данила Карпюка / Фото instagram.com

«Аят» начал борьбу за эту путевку с трудной домашней победы - 3:2 (1:0). Два гола в этой игре на счету Карпюка и еще один гол забил Турегазин. Во второй игре там же, в Рудном, хозяева забили пять безответных мячей, авторами которой стали Карпюк - 2, Турегазин, Балтабаев и Валиуллин. А после победы в Актау - 3:1 (голы: Карпюк, Жеже и Лео) «Аят» вышел в финал, в который предсказуемо попал и многократный чемпион Казахстана «Кайрат», трижды переигравший «Атырау» - 8:1 и 4:1 дома и 3:2 в гостях.

Алматинцы были сильнее и в трех поединках с «Аятом», хотя победы им легко не дались. В Алматы матчи завершились со счетами - 4:2 (голы у «Аята» забили Карпюк и Абдуманапулы) и 7:2 (Рындин и Карпюк), а в Рудном хозяева последний раз побеждавшие «Кайрат» в 2014 году (5:3 на своем поле) уступили со счетом 2:4 (Леандриньо и Карпюк).

Обладатель бронзовых медалей определился в матчах «Атырау» - «Каспий» - 3:1, 2:2 (2:0, 0:2, доп. время 0:1), 4:3 и 9:3.

Лучший молодой игрок чемпионата Абдирасул Абдуманапулы / Фото instagram.com

Вместе с серебряными медалями «Аят» завоевал и путевку в самый престижный клубный турнир под эгидой УЕФА - Лигу чемпионов, где будет представлять Казахстан наряду с уже 19-кратным чемпионом страны в сезоне-2022/2023.

По итогам чемпионата в десятку лучших бомбардиров попали четыре игрока «Аята», а третье место поделили Азат Валиуллин и Данил Карпюк, забившие по 27 мячей. Причем Карпюк, присоединившийся к рудненскому клубу лишь в конце января, сделал это в 27 играх.

Еще одного приза был удостоен Абдирасул Абдуманапулы, ставший лауреатом премии «Golden Boy», которая присуждается лучшему молодому игроку чемпионата не старше 21 года.