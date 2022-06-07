Одержавшие победы на старте группового этапа розыгрыша Лиги наций УЕФА национальные сборные Словакии и Казахстана во втором туре провели свой первый и в турнире, и в истории очный поединок, который прошел в словацком городе Трнаве.

Для Сергея Малого (№2) игра со сборной Словакии стала 56-й в футболке сборной Казахстана / Фото kazfootball.kz

Накануне матча главный тренер сборной Казахстана российский специалист Магомед Адиев отметил, что сборная Словакии является фаворитом в нашей группе: «В команде есть футболисты хорошего европейского уровня, но именно в играх против такого сильного соперника наша команда может прогрессировать».

Матч со сборной Словакии пропускал капитан «Тобола» и сборной Казахстана автор голевой передачи в поединке с Азербайджаном Асхат Тагыберген, получивший в той встрече сотрясение мозга. В стартовом составе нашей сборной на поле стадиона имени Антона Малатинского вышли два игрока костанайского клуба - в центре обороны вместе с Нуралы Алипом («Зенит», Санкт-Петербург, Россия) расположились Александр Марочкин и Сергей Малый, для которого предыдущий матч стал 55-м в составе национальной сборной. Места на флангах линии обороны заняли игроки «Шахтера» Тимур Досмагамбетов и Михаил Габышев. В полузащите играли Рамазан Оразов («Актобе»), Аслан Дарабаев, Исламбек Куат (оба - «Астана») и Эльхан Астанов («Ордабасы»). Единственным нападающим был автор дубля в ворота сборной Азербайджана Абат Аймбетов («Астана»), а ворота сборной защищал проведший свой первый «сухой» матч за сборную Игорь Шацкий («Шахтер»).

Капитаном сборной Казахстана вместо пропускавшего из-за травмы матч полузащитника «Тобола» Асхата Тагыбергена был Исламбек Куат (№5) / Фото kazfootball.kz

Уже в самом начале встречи казахстанцы заработали угловой удар на левом фланге атаки. При его розыгрыше Дарабаев отдал мяч назад Оразову, а тот сделал навесную подачу в район 11-метровой отметки на Малого, который головой в прыжке пробил по воротам, однако голкипер сборной Словакии Марек Родак справился с этим ударом. А вскоре Астанов на правом краю прервал поперечную передачу соперника, после чего мяч от его ноги отлетел в центр к Аймбетову, который пробил в касание со средней дистанции, но не попал в створ ворот. И вообще до середины первого тайма гости нанесли шесть ударов по воротам соперника. А когда хозяева стали постепенно взвинчивать темп, пытаясь взломать оборону казахстанской сборной, гости перешли на быстрые контратаки. И на 26-й минуте во время одной из них по правому флангу при вводе мяча из-за боковой линии Габышев отдал его к лицевой линии Оразову, который сделал передачу назад между защитниками Астанову. Тот под углом вошел в штрафную площадь и там откатил мяч назад под удар Дарабаеву, который в касание пробил низом точно в дальний правый от вратаря угол ворот - 1:0.

Бросившиеся отыгрываться игроки сборной Словакии заработали на исходе получаса игры штрафной удар на правом краю атаки. Владимир Вайсс выполнил со стандарта навесную подачу к линии штрафной площади, откуда Станислав Лоботка пробил с лету низом, но мяч пролетел рядом с левой стойкой ворот. До перерыва Лоботка еще раз попытался поразить ворота гостей, но пробил с дуги штрафной площади намного выше ворот. Так же выше ворот пробил в компенсированное к первому тайму время с опасного штрафного и Вайсс.

Во втором тайме в составе словацкой сборной на поле появились сразу два свежих игрока, и хозяева тут же приступили к штурму ворот гостей. Вначале вышедший на замену Лукаш Гараслин пробил из пределов штрафной площади, но мяч пролетел рядом с дальней левой от Шацкого стойкой ворот. Вскоре уже голкипер сборной Казахстана справился с ударом Юрая Чватала. После следующего удара в исполнении Юрая Куцки мяч пролетел рядом с правой стойкой. Затем вышедший на замену автор гола в ворота сборной Беларуси Томаш Суслов со своего правого фланга закрутил мяч в створ ворот, но Шацкий кулаками выбил его на угловой. А затем дважды на помощь голкиперу приходил каркас ворот. Вначале после подачи Суслова на дальний угол вратарской площадки и удара Мартина Вальента мяч попал в перекладину сверху. Затем Гараслин после паса Чватала попал мячом в штангу. Между этими моментами Шацкий отразил удар Суслова в ближний угол.

Автор дубля в стартовом матче Абат Аймбетов был на особом контроле у игроков сборной Словакии / Фото kazfootball.kz

На исходе часа игры наставник нашей сборной стал вводить в игру новые силы - вместо Оразова на поле вышел Ян Вороговский («Моленбек», Бельгия). На 65-й минуте вместо Габышева вышел защитник «Тобола» Багдат Каиров и Аймбетова сменил нападающий «Кайрата» Артур Шушеначев. А на 73-й минуте место Дарабаев занял полузащитник «Тобола» Самат Жарынбетов, а Астанова сменил защитник костанайского клуба Владислав Васильев. И все же на 77-й минуте мяч побывал воротах гостей. Однако после видеопросмотра арбитр встречи Кристо Тохвер из Эстонии отменил гол, так как начавший голевую комбинацию Куцка забрал мяч у Жарынбетова с нарушением правил.

Последние десять минут встречи прошли в более спокойном темпе, и у гостей даже появилась возможность увеличить свое преимущество, когда после ошибки защитников Шушеначев пробил из пределов штрафной площади, но мяч попал в защитника, в то время, когда справа находился никем не прикрытый Васильев. Счет матча: 0:1 в пользу Казахстана.

Таким образом, сборная Казахстана впервые в своей истории одержала победы в двух стартовых играх официального турнира.

В параллельном матче сборный Беларуси и Азербайджана на нейтральном поле в Нови-Саде (Сербия) завершили свой матч безголевой ничьей. Набрав 6 очков, сборная Казахстана стала лидером 3-й группы лиги «С», а впереди еще два матча - 10 июня со сборной Беларуси в сербском городе Нови-Саде и 13 июня со сборной Словакии в Нур-Султане.