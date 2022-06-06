В воскресенье в Париже завершился второй в сезоне турнир из серии «Большого шлема» Открытый чемпионат Франции по теннису - «Ролан Гаррос», который прошел уже в 121-й раз.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в 14-й раз завоевал «Кубок Мушкетеров» на турнире «Ролан Гаррос» / Фото championat.com

Турнир, проходивший на грунтовых кортах теннисного комплекса «Ролан Гаррос», названого в честь первого совершившего беспосадочный перелет через Средиземное море французского летчика, завершал финал в мужском одиночном разряде, в котором встретились пятый номер посева 36-летний испанец Рафаэль Надаль и восьмой номер турнира 23-летний норвежец Каспер Рууд. Для считающегося «Королем грунта» Надаля этот финал стал 14-м в Париже. В 13-ти предыдущих испанский теннисист становился обладателем «Кубка Мушкетеров», названного в честь теннисистов Анри Коше, Рене Лакоста, Жана Боротра и Жака Брюньона, завоевавших для Франции шесть подряд побед в Кубке Дэвиса.

На пути к финалу Надаль, начав турнир с побед над Джорданом Томпсоном из Австралии (6:2, 6:2, 6:2), Корентеном Муте из Франции (6:3, 6:1, 6:4) и Ботиком ван де Зандсхупом из Нидерландов (6:3, 6:2, 6:4), затем одержал победы над тремя игроками из топ-10 турнира. В 1/8 финала он выиграл у девятого номера турнира Феликса Оже-Альяссима из Франции (3:6, 6:3, 6:2, 3:6, 6:3). А в четвертьфинале его соперником стал первый номер турнира и первая ракетка мира Новак Дожокович из Сербии. До этого теннисисты провели 58 очных поединков, а общий счет был 30:28 в пользу Джоковича. Однако в матчах на грунте лучше статистика была у Надаля - 19:8. В рамках турнира «Ролан Гаррос» соперники провели до этого 9 поединков, в семи из которых побеждал Надаль, зато Джокович выступал в этом году в статусе действующего победителя Открытого чемпионата Франции.

В первых двух сетах своего 59-го поединка теннисисты одержали по одной победе - Надаль был сильнее в первом (6:2), а Джковович во втором (6:4). Третий сет вновь выиграл испанец (6:2), а четвертый завершился после тай-брейка, в котором точнее был Надаль - 7:6 (7:4).

А вот полуфинальный поединок Надаль с третьим номером посева, чемпионом Олимпиады-2020 Александром Зверевым из Германии, выбившим из турнира в предыдущем раунде восходящую испанскую звезду Карлоса Алькараса (6-й номер турнира), завершился досрочно. В конце второго сета Зверев, побежав за мячом, подвернул ногу и, закричав от боли, упал на корт. В итоге он покинул корт на костылях, а Надаль таким образом оказался в своем 14-м финале турнира «Ролан Гаррос».

В отличие от Надаля, соперники первого представителя Норвегии в финале мужского турнира «Большого шлема» на пути к решающему матчу в Париже были полегче - в четвертом круге Рууд выиграл у 12-го сеяного игрока Хуберта Хуркача из Польши (6:2, 6:3, 3:6, 6:3), а в полуфинале встречался с 20-м номером Марином Чиличем из Хорватии, одержавшим перед этим победы на двумя россиянами - вторым номером турнира Даниилом Медведевым (6:2, 6:3, 6:2) и седьмым номером Андреем Рублевым (5:7, 6:3, 6:4, 3:6, 7:6).

Нарушительницу порядка в полуфинале мужского турнира выносят с корта охранники / Фото championat.com

Во время полуфинала Рууд - Чилич при счете 1:1 по сетам на корт выбежала девушка, являющаяся активисткой международного движения по борьбе с глобальным потеплением, и приковала себя к сетке. На ее футболке была надпись на английском языке «У нас осталось 1028 дней». Матч был остановлен, а игроков отвели в подтрибунное помещение. После того, как четверо представителей службы охраны унесли девушку с корта на руках, встреча была возобновлена, а Рууд выиграл подряд еще два сета и вышел в финал (3:6, 6:4, 6:2, 6:2). При этом норвежец одержал на грунтовых кортах с 2018 года 90-ю победу, опередив по этому показателю даже Надаля, у которого за этот период набралось их 84.

Не встречавшиеся ранее финалисты «Ролан Гарроса» проводили свой первый очный поединок на центральном корте теннисного комплекса, носящего с 2001 года имя Филиппа Шатрие, который, возглавляя Международную федерацию тенниса, добился возвращение тенниса в олимпийскую программу. Надаль уверенно выиграл первый сет - 6:3. Во втором сете Рууд вел 3:1, но испанец взял пять подряд геймов и вновь выиграл сет со счетом 6:3. А затем Надаль не уступил ни на своей подаче, ни на подаче соперника и одержал за 2 часа и 20 минут победу в своем 30-м финале турнира «Большого шлема» (6:3, 6:3, 6:0), завоевав 14-й трофей на «Ролан Гаррос». Теперь на счету олимпийского чемпиона 2008 года Рафаэля Надаля 92 титула Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и 22 выигранных турнира «Большого шлема» - новый рекорд.

Победительница турнира «Ролан Гаррос» Ига Свентек из Польши завоевала второй титул в Париже / Фото championat.com

В финале женского одиночного турнира встретились победительница «Ролан Гаррос» 2020 года первая ракетка мира 21-летняя Ига Свентек из Польши и 18-летняя Кори Гауфф из США, посеянная на турнире под 18 номером. Свентек за 33 минуты выиграла первый сет - 6:1, а затем за 36 минут одержала верх и во втором - 6:3, во второй раз победив на турнире «Ролан Гаррос» и завоевав девятый титул в карьере. При этом она довела серию побед до 35 матчей, опередив по этому показателю американку Серену Уильямс, у которой была серия из 34 побед в 2013 году и догнав ее сестру Винус Уильямс (2000 г.). Лучшие результаты только у двух теннисисток - Мартины Хингис из Швейцарии (37) и Моники Селеш из США (36).

В мужском парном разряде на «Ролан Гарос» победу одержали Марсело Аревало из Сальвадора и Жан-Жюльен Роже из Нидерландов, переигравшие в финале Ивана Додига из Хорватии и Остина Крайчека из США (6:7, 7:6, 6:3). А в женском парном разряде первенствовали теннисистки из Франции Каролин Гарсия и Кристина Младенович, победившие в финале представительниц США Кори Гауфф и Джессику Пегулу. В смешанном парном разряде отличились Эна Шибахара (Япония) и Весли Колхоф (Нидерланды).

В турнире «Ролан Гаррос» принимали участие и шесть казахстанских теннисистов.

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик дошел до третьего круга «Ролан Гаррос» в мужском парном разряде / Фото ktf.kz

В мужском одиночном разряде уверенно стартовал лидер мужской сборной Казахстана 42-й номер рейтинга ATP Александр Бублик, выиграв менее чем за два часа в трех сетах у занимающего 68-ю строчку мировой классификации Артура Риндеркнеха из Франции - 6:2, 6:4, 6:4. А вот во втором раунде наш теннисист в четырех сетах уступил сербу Миомиру Кецмановичу - 6:4, 5:7, 2:6, 1:6.

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина сыграла на «Ролан Гаррос» три матча в одиночном разряде и один в женском парном разряде / Фото ktf.kz

В женском одиночном разряде выступили две казахстанские теннисистки. Первая ракетка Казахстана и 16-я ракетка мира Елена Рыбакина на старте турнира была сильнее занимающей 78-ю строчку рейтинга WTA Аранчи Рус из Нидерландов - 6:1, 5:7, 6:2. Затем казахстанка одержала уверенную победу над американкой Кэти Волынец (135-е место в рейтинге WTA) - 6:4, 6:0. А вот в третьем раунде Рыбакина в трех сетах уступила 22-й ракетке мира Мэдисон Кис из США - 6:3, 1:6, 6:7 (3:10).

Добилась победы на старте Открытого чемпионата Франции и Юлия Путинцева (37-я ракетка мира), уверенно обыграв занимающую 112-ю строчку рейтинга WTA Ирину Марию Барэ из Румынии - 6:3, 6:1. Однако дорогу в третий круг ей преградила 30-я ракетка мира Камиле Джорджи из Италии - 3:6, 5:7.

До третьего круга мужского парного разряда дошли Александр Бублик и Танаси Коккинакис из Австралии. На старте они переиграли пару Натаниэль Ламмонс (США) / Камиль Майхшак (Польша) - 7:5, 7:6, во втором круге выиграли у пары Мартон Фунчович (Венгрия) / Фрэнсис Тиафо (США) - 6:4, 6:3, а затем уступили будущим финалистам турнира хорвату Додигу и американцу Крайчеку - 3:6, 2:6.

Казахстанец Андрей Голубев и француз Фабрис Мартен выиграли в первом круге мужского парного разряда у Себастьяна Баэса из Аргентины и Фелипе Мелигени Родригиса Альвеса из Бразилии - 7:5, 6:3. А затем казахстанско-французский дуэт уступил Рохану Бопанне из Индии и Матве Мидделкопу из Нидерландов - 4:6, 1:6.

Александр Недовесов в дуэте с Айсам-Уль-Хак Куреши из Пакистана не смог пройти во второй круг мужского парного разряда, уступив паре из США Маккензи Макдональд / Томми Пол - 6:3, 2:6, 3:6.

В женском парном разряде казахстанка Анна Данилина и Беатрис Хаддад-Майя из Бразилии выиграли в первом круге у теннисисток из Японии Эри Ходзуми и Макоты Ниномии - 4:6, 6:4, 6:4. А во втором круге они уступили Чань Латише из Китайского Тайбея и Саманте Стосур из Австралии - 3:6, 2:6.

Елена Рыбакина и россиянка Людмила Самсонова уступили в первом круге ставшим финалистками Кори Гауфф и Джессике Пегулу из США - 3:6, 5:7. А Юлия Путинцева и американка Даниэль Коллинз уступили на старте Монике Никулеску из Румынии и Элисону Ван Эйтванку из Бельгии - 6:3, 3:6, 1:6.

В миксте Анна Данилина и Андрей Голубев в первом круге уступили ставшим финалистами турнира Улрике Эйкери из Норвегии и Йорану Флигену из Бельгии - 6:4, 3:6, 0:1 (5:10). А Андрей Бублик и россиянка Натела Дзаламидзе также в первом круге уступили Сторм Сэндерс из Австралии и Сандеру Жилле из Бельгии - 1:6, 3:6.

Общий призовой фонд турнира в этом году составил рекордные 43,6 млн евро. Победители в одиночном разряде среди мужчин и женщин получили по 2,2 млн евро, финалисты – по 1,1 млн евро. И даже проигравшие в первом круге не уехали с турнира с пустыми руками - им досталось по 62 тыс. евро.