В двух городах Казахстана прошли очередные крупные республиканские старты представителей триатлона. В Шымкенте состоялся чемпионат Казахстана по триатлону на суперспринтерской дистанции, а в Талдыкоргане спортсмены боролись за рейтинговые очки на втором этапе национального Кубка по триатлону и на втором этапе Кубка TEMIRADAM среди профессионалов и среди любителей.

Победный финиш Ивана Тутукина / Фото instagram.com/triathlonorgkz

Череду национальных чемпионатов по триатлону открыл старт в Шымкенте на дистанции супер-спринт с раздельным стартом - 300 м плавания, 8 км велогонки и 2 км бега. В соревнованиях приняли участие 138 атлетов из Алматы, Нур-Султана, Шымкента, Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Кызылординской и Туркестанской областей, выступавших как в категории «Elite», так и в четырех возрастных группах - до 23 лет, до 19 лет, до 17 лет и до 15 лет.

На счету сборной Костанайской области, которую возглавляет главный тренер областной федерации триатлона Юрий Гринев, три золотые медали национального первенства.

Чемпион Казахстана по триатлону на суперспринтерской дистанции Иван Тутукин (Костанайская область) / Фото instagram.com/triathlonorgkz

Первый чемпионский титул в сезоне в категории «Elite» завоевал представляющий Костанайскую область Иван Тутукин, преодолевший дистанцию за 24 мин. 48 сек. и уверенно опередивший ставших призерами чемпионата Ануара Турубаева из Алматы (25.12) и Александра Автушко из Шымкента (26.12).

У женщин в категории «Elite» призовую тройку составили Екатерина Шабалина (Нур-Султан), Арина Шульгина (Шымкент) и Дарья Бычкова (Алматы).

Две награды высшей пробы прошедшего чемпионата были завоеваны Костанайскими триатлонистами в категории U23.

Среди мужчин сильнейшим стал Даниил Зубцов, показавший на финише время 25.39, на восемь секунд опередив Алихана Абусеита из Шымкента. Третий результат в этой категории у Ерасыла Аманжолова из Туркестанской области (26.11).

Пьедестал почета вторых этапов Кубка РК и Кубка TEMIRADAM среди женщин выглядел одинаково (слева направо): Юлия Озерова (Костанай), Екатерина Шабалина и Надежда Бекмаганбетова (обе - Нур-Султан) / Фото temiradam.com

А среди женщин не было равных представлявшей Костанайскую область Юлии Озеровой, преодолевшей дистанцию за 28.57 и на секунду опередившей Надежду Бекмаганбетову из Нур-Султана. Замкнула тройку призеровв этой категории Аружан Аманжолова из Туркестанской области (33.11).

Историческими стали прошедшие соревнования в Талдыкоргане - этот город впервые был избран местом проведения республиканских стартов по триатлону, приняв вторые этапы Кубка Казахстана и Кубка TEMIRADAM.

В рамках этапа национального Кубка спортсмены категорий Elite, U23, U19 и U17 из Алматы, Нур-Султана, Шымкента, Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской и Туркестанской областей вышли на старт спринтерской дистанции - 750 м плавания, 20 км велогонки и 5 км бега.

Плавательный этап в Талдыкоргане прошел в искусственном водоеме, заполняемом водами горной реки Каратал / Фото temiradam.com

Лучшим из представителей Костанайской области в мужских соревнованиях был Иван Тутукин, завершивший дистанцию с восьмым временем - 1 час 5 мин. 18 сек. Даниил Зубцов замкнул десятку сильнейших с результатом 1:05.37. А призерами этапа стали Мурат Жакен из Акмолинской области (1:01.05), Ерасыл Аманжолов из Туркестанской области (1:01.41) и Дарын Конысбаев из Актюбинской области (1:03.42).

Среди женщин, как и на первом кубковом этапе, серебряным призером стала Юлия Озерова, показавшая результат 1:07.45 и уступившая 45 секунд представительнице столицы Екатерине Шабалиной, не проигрывавшей пока в наступившем сезоне ни одного старта. Замкнула тройку призеров еще одна представительница Нур-Султана Надежда Бекмаганбетова (1:09.28).

В программу второго этапа Кубка TEMIRADAM, в котором приняли участие 105 атлетов категорий «Pro» (профессионалы) и «Age Group» (любители), впервые были включены соревнования на дистанции «пирамида», состоящей из 2 км бега, 8 км велогонки, 300 м плавания и снова 8 км велогонки и 2 км бега.

Из костанайских триатлонистов в призеры этого этапа пробилась Юлия Озерова, показавшая второй результат среди женщин в категории «Pro» - 58 мин. 25 сек., пропустив вперед лишь все ту же Екатерину Шабалину (56.04).

В мужской категории «Pro» Даниил Зубцов занял пятое место (50.40), уступив победителю Дарыну Конысбаеву из Актюбинской области 1 мин. и 16 сек.

Ближайшие старты триатлонистов пройдут в субботу и воскресенье, 11 и 12 июня, в Алаколе (Алматинская область), где состоится чемпионат Казахстана среди атлетов категорий Elite и U19 на спринтерской дистанции (750 м плавания, 20 км велогонки и 5 км бега) и третий этап Кубка TEMIRADAM, в программу которого также включена дистанция спринта.