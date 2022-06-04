Одержав в марте по сумме двух матчей победу в плей-ауте Лиги наций УЕФА над командой Молдовы, национальная сборная Казахстана сохранила место в лиге «С», где ее соперниками по 3-й группе лиги являются сборные Словакии, Беларуси и Азербайджана.

Защитник «Тобола» Александр Марочкин против нападающего сборной Азербайджана Рената Дадашова / Фото kff.kz

Перед стартом третьего сезона Лиги наций УЕФА на посту главного тренера сборной Казахстана Андрея Карповича сменил российский специалист Магомед Адиев, возглавлявший в прошлом сезоне карагандинский «Шахтер». Под его руководством главная команда страны и начала борьбу за повышение в классе - выступление в сезоне-2024/2025 в группе «В», а соперником наших футболистов в первом туре группового турнира Лиги наций УЕФА стала сборная Азербайджана.

На уровне национальных сборных Казахстан и Азербайджан уже провели между собой девять матчей, в которых четыре победы одержали казахстанские футболисты, а три встречи завершились вничью.

В заявку на дебютный для себя официальный матч наставник казахстанской сборной включил и шесть игроков костанайского «Тобола», три из которых появились в стартовом составе. Александр Марочкин и Багдат Каиров вышли на поле соответственно в центре и на правом краю обороны вместе с Яном Вороговским («Моленбек», Бельгия), Нуралы Алипом («Зенит», Санкт-Петербург, Россия) и Елдосом Ахметовым («Тараз»), а Асхат Тагыберген, вышедший с капитанской повязкой, расположился в центре полузащиты. В средней линии также играли Аслан Дарабаев («Астана»), Эльхан Астанов («Ордабасы») и Бауыржан Байтана («Тараз»), ворота сборной защищал голкипер «Шахтера» Игорь Шацкий, а единственным нападающим был Абат Аймбетов («Астана»).

Подачу выполняет капитан «Тобола» и сборной Казахстана Асхат Тагыберген / Фото kff.kz

До середины первого тайма стартового матча Лиги наций УЕФА сезона-2022/2023, который прошел в Нур-Султане на «Астана-Арене», команды боролись на поле в основном за инициативу. При этом хозяева больше времени проводили на половине поля гостей, но отметились при этом лишь одним ударом в сторону ворот в исполнении Астанова с линии штрафной площади. А после получаса игры гости, которые не выигрывали под руководством своего итальянского наставника Джованни де Бьязи на протяжении десяти матчей, перешли к более решительным действиям, после которых раз за разом в игру стал вступать Шацкий. Самым опасным был удар с дуги штрафной площади Рената Дадашова, но наш голкипер в броске выбил мяч. Гости были заметно активнее вплоть до перерыва.

Защитник «Тобола» Багдат Каиров выигрывает борьбу за мяч на «втором этаже» у Азера Салахлы / Фото kff.kz

В перерыве наставник казахстанцев поменял Байтану на более скоростного полузащитника «Актобе» Рамазана Оразова, что добавило активности казахстанской сборной. И уже через пять минут после возобновления игры счет в матче был открыт. Сделал это Аймбетов, пробивший со средней дистанции по центру после паса слева Дарабаева, после чего мяч, попав в защитника сборной Азербайджана Ходжата Хагверди, пролетел по дуге над голкипером Шахруддином Магоммедалиевым и от перекладины залетел в сетку ворот.

Игорь Шацкий провел свой первый «сухой» матч за сборную Казахстана / Фото kff.kz

А еще через десять минут сборная Казахстана удвоила свое преимущество. И вновь отличился Аймбетов, который после навесной подачи из района правого угла штрафной площади Тагыбергена опередил защитника соперников Бадави Гусейнова и с линии вратарской площадки в прыжке пробил в касание в правый от голкипера угол ворот - 2:0. Интересно, что это был всего лишь второй удар в створ ворот сборной Азербайджана.

Абат Аймбетов оформляет свой первый дубль в футболке сборной Казахстана / Фото kff.kz

До конца встречи, счет в которой больше не изменился, на поле появились еще два игрока «Тобола» - Сергей Малый на 80-й минуте заменил Ахметова, а через пять минут вместо Тагыбергена вышел Самат Жарынбетов

После матча главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев сказал:

- Довольно неплохим получилось начало матча, но после 30-й минуты мы в центре поля немного неправильно играли. У соперника там был лишний игрок. Мы допустили ряд потерь мяча на своей половине поля, а азербайджанские футболисты перехватили инициативу и создали определенную угрозу. Из-за потери инициативы была немного смазана концовка первого тайма. Во втором тайме мы перестроились и закрыли проблемную зону, стало лучше. Выход Оразова поднял нашу игру, начали возникать моменты и выходы к воротам соперника. Второй тайм нам можно занести в актив. Наработки, конечно, будут. Нас ждет непростой выезд в Словакию. В следующей игре нам кое-что нужно будет поменять.

В другом матче, прошедшем на нейтральном поле в Нови-Саде (Сербия), фаворит группы сборная Словакии одержала победу над командой Беларуси - 1:0.

Именно со словацкими футболистами проведет свой следующий матч сборная Казахстана. Встреча состоится в ночь с понедельника, 6 июня, на вторник, 7 июня, в Словакии в городе Трнаве. Затем казахстанцы встретятся 10 июня со сборной Беларуси в сербском городе Нови-Саде, а 13 июня наша сборная сыграет на своем поле со сборной Словакии. Завершит же групповой этап команда Казахстана еще двумя матчами в сентябре.