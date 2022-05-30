Национальный чемпионат Казахстана по джамп роупу и роуп скипингу проходил в Нур-Султане 9-10 мая. Если говорить проще, это соревнования по прыжкам на скакалке. Костанайские спортсменки из школы растяжки «Babochka» привезли домой два золота и серебро.

На чемпионат ездили 15 спортсменок из Костаная

Тренер по роуп скиппингу Дарья БУКАТИЧ объясняет, что занимается она в основном с девочками от 5 до 12 лет. На соревнования поехала команда из 15 спортсменок.





- Этот спорт в Казахстане начал развиваться буквально лет 5 назад, а год назад в нашей стране появилась федерация по роуп скриппингу, - рассказала «НГ» Букатич. - Вообще мы уже чуть больше полугода, как мы развиваем этот спорт у нас. А за месяц до соревнований начали активно готовиться. Потому что обычно мы занимаемся гимнастикой, а скакалка - лишь часть занятий. О спортивной скакалке многие даже не знают. В роуп скиппинг входят 10 дисциплин, но мы пока работаем только над скоростью и выносливостью. В планах освоить фристайл - трюки на скакалке. Это очень зрелищно. Роуп скиппинг - не детская забава, хотя многие из нас любили прыгать во дворе. Нашим девочкам нужно показывать скорость, технику прыжка. В дальнейшем детки будут учиться прыгать на скакалке в паре, или прыгать на 2 скакалках одновременно.

Костанайские спортсменки боролись в дисциплине «Солдатик». Задача девочек проста: за 30 секунд сделать как можно больше прыжков.

- На тренировках я показывала хороший результат - 96 прыжков, а на соревнованиях смогла только 63 прыжка сделать, - рассказыает Ирада МАКАЖАНОВА. - Раньше я занималась балетом, а потом пришла в школу и здесь научилась так прыгать, что среди сверстниц занимаю первые места. Мы с Ангелиной соревнуемся.

Лучший результат, 93 прыжка, на Национальном чемпионате показала 11-летняя Ангелина МИТЯНИНА. Девочка обошла свою соперницу всего на 1 прыжок.

Ангелина Митянина (слева)

- Я увлекаюсь скакалкой с 7 лет, прыгаю всегда, даже дома, - говорит Ангелина. - Моя мама ходила на кружок танцев, там была детская зона со скакалкой. Я попробовала, но у меня в начале ничего не получалось. А потом научилась. И тогда я смогла сделать 42 прыжка за 5 минут. А на последних соревнованиях 93 прыжка за 30 секунд. Мне кажется, я от волнения я прыгаю быстрее, чем просто так на тренировках. Не могу объяснить почему. Теперь у меня будет планка в сотню прыжков.

В возрастной категории до 7 лет первое место заняла Айлин АЛЬСЕЙТОВА. Её результат - 69 прыжков.

- На скакалке я прыгаю с января, мне это очень нравится, - коротко объяснила Айлин.

Салтанат Сомтемирова, Айлин Альсейтова и Ангелина Митянина

А ее тренер Дарья Григорьевна добавляет:

- Она до соревнований сильно волновалась, но когда вышла на площадку, была такая уверенная! А когда заняла первое место, просто сказала: «Я знала». Очень уверенная девочка, но очень скромная.

Серебро в категории девочек до 7 лет досталось также спортсменке из Костаная - Салтанат Сомтемировой. Она прыгнула всего на 4 раза меньше, чем Айлин.

Фото Георгия ГОВОРОВА