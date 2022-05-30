В Финляндии завершился чемпионат мира по хоккею с шайбой, в котором принимала участие и сборная Казахстана. В заключительный день в Тампере на льду «Нокиа-Арены» были сыграны матч за третье место и поединок за звание чемпиона мира.

Опасный момент у ворот сборной Канады / Фото championat.com

В финал чемпионата мира вышли действующий чемпион мира сборная Канады и действующий олимпийский чемпион сборная Финляндии. Обе команды в четвертьфинале одержали волевые победы - канадцы в матче со сборной Швецией отыгрались со счета 0:3, выиграв затем в овертайме (4:3, ОТ), а финские хоккеисты победили сборную Словакии (4:2), уступая со счетом 0:2. В полуфиналах сборная Канады разгромила команду Чехии (6:1), а сборная Финляндии победила команду США (4:3).

Начало финального матча активнее начали канадские хоккеисты, но к середине первого периода игра выравнялась, а на перерыв команды ушли, не открыв счета. Первая шайба была заброшена во втором периоде, и сделали это канадцы, реализовав численное большинство. Сборная Финляндии в начале третьего периода сравняла счет, реализовав численный перевес при игре в формате «5 на 3», и еще через полторы минуты вышла вперед, забросив шайбу в большинстве при игре «5 на 4». А на 55-й минуте счет стал 3:1 в пользу сборной Финляндии.

За две минуты до окончания основного времени «кленовые листья» заменили голкипера шестым полевым игроком, и, забросив две шайбы, сумели перевести матч в овертайм. После пяти минут игры в формате «3 на 3» канадцы нарушили правила, у сборной Финляндии появился на поле четвертый игрок, и олимпийские чемпионы смогли реализовать численное большинство - 4:3 ОТ (0:0, 0:1, 3:2, 1:0), завоевав и титул чемпионов мира.

Команда Финляндии стала первой за 16 лет сборной, выигравшей за год чемпионат мира и Олимпиаду / Фото championat.com

Это была уже четвертая победа финских хоккеистов на чемпионатах мира, также десять раз завоевывавших серебряные медали и три раза становившихся бронзовыми призерами.

В матче за бронзовые медали между сборными Чехии и США было заброшено 12 шайб. Первые две из них на счету американских хоккеистов, отличившихся в первом периоде при игре в равных составах и реализовавших большинство. До перерыва команды обменялись шайбами, причем американцы забросили, играя в меньшинстве. Во второй двадцатиминутке после единственной заброшенной чешскими хоккеистами шайбы в матч вернулась интрига. А в третьем периоде сборная Чехии уже на третьей минуте игрового отрезка вышла вперед и довела матч до победы - 8:4 (1:3, 1:0, 6:1), впервые с 2012 года завоевав медали чемпионата мира.

По итогам чемпионата мира лучшими игроками по амплуа признаны голкипер сборной Финляндии Юхо Олкинуора, защитник этой же сборной Микко Лехтонен и нападающий сборной Чехии Роман Червенка.

Лучшие игроки сборной Казахстана на чемпионате мира - голкипер Андрей Шутов, защитник Валерий Орехов и нападающий Роман Старченко / Фото icehockey.kz

Сборная Казахстана на этом чемпионате мира заняла в своей группе седьмое место после победы над командой Италии (5:2) и сохранила прописку в элитном дивизионе. В следующем чемпионате мира, который пройдет в мае 2023 года в Тампере (Финляндия) и Риге (Латвия), казахстанские хоккеисты на предварительном этапе выступят в группе «В», где их соперниками будут сборные Канады, США, Швейцарии, Словакии, Латвии, Норвегии и Словении.

В итоговом рейтинге силы чемпионата мира сборная Казахстана заняла 14-е место, опередив команды Италии и Великобритании / Фото icehockey.kz

Матчи с участием сборной Казахстана в среднем собирали по 2585 зрителей при средней посещаемости на групповом этапе чемпионата мира 5137 человек / Фото icehockey.kz