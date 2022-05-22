"Тобол" выиграл первый матч с новым тренером
Vesti.kz
22 мая 2022, 19:47 | Спорт
Костанайский "Тобол" одержал победу в первом матче под руководством нового главного тренера Милана Милановича, сообщает корреспондент Vesti.kz.
©ФК "Тобол"
В рамках 12-го тура действующий чемпион Казахстана обыграл "Махтаарал" со счетом 4:2. В составе "Тобола" дубль оформил Игорь Сергеев (47-я и 68-я минуты), еще по мячу забили Рубен Бриджидо (55-я) и Сергей Малый (87-я).
У дебютанта КПЛ отличились Руслан Юденко (60-я) и Рамазан Каримов (76-я).
Благодаря этой победе "Тобол" набрал 18 очков и поднялся на пятое место, а "Махтаарал" (9) замыкает турнирную таблицу.
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