В девяти городах Нормандии, северо-западного региона Франции, проходит XIX Гимназиада-2022 - Всемирные школьные летние игры. В самом крупном спортивном мероприятии для школьников в возрасте 16-18 лет принимают участие около 3 600 юных атлетов из 64 стран мира, которые соревнуются в 20-ти видах спорта, включая три паралимпийские дисциплины.

Эмблема XIX Всемирной летней Гимназиады

Школьники Казахстана, дебютанты Гимназиады, принимают участие в 18-ти видах спорта. В числе 234 членов казахстанской делегации (115 девушек и 119 юношей) выступают семь школьников Костанайской области в четырех видах спорта.

В составе сборных республики в соревнованиях по регби-7, которое впервые включено в программу Гимназиады, выступают воспитанники Костанайской городской ДЮСШ Виктория Кузнецова, Марина Денисова и Даниил Ларин, тренирующиеся под руководством заслуженного тренера РК Натальи Колбиной и Инны Рябовой. В соревнованиях по бадминтону за награды борются воспитанницы ДЮСШ №2 Дарья Моисеенко и Мария Масленова (тренеры Сауле Куставлетова и Самат Ержаканов). В турнире по дзюдо среди девушек участвует Жансая Еркуанышева из Рудного (Центр подготовки олимпийского резерва, тренер Бейбарыс Шеденов).

А еще один представитель Костанайской области - ученик средней школы № 4 Лисаковск,а мастер спорта РК по плаванию Дмитрий Энес, начинавший заниматься плаванием в Лисаковской ДЮСШ под руководством тренера Сергея Козаченко, а сейчас являющийся воспитанником КГУ «Центр подготовки олимпийского резерва» - стал победителем Гимназиады.

Мастер спорта РК по плаванию Дмитрий Энес - чемпион XIX летней Гимназиады в плавании на 50 м баттерфляем / Фото УФКиС Костанайской области

Выступая в соревнованиях по плаванию на дистанции 50 м баттерфляем, в квалификационных заплывах он показал третий результат среди 33 участников - 25,13 сек. В финале Дмитрий Энес и обладатель лучшего времени в квалификации Болдижар Магда из Венгрии одновременно коснулись стенки бассейна на финише, показав время 25,16 сек. И решением судейской коллегии обоим спортсменам были вручены золотые медали. Третье место на этой дистанции завоевал пловец из Украины Олександр Желтяков - 25,42.

Всего на сегодня в копилке сборной Казахстана 14 медалей XIX летней Гимназиады, в том числе восемь золотых, три серебряных и три бронзовых.