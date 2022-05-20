Соперником сборной Казахстана в четвертом туре группового турнира продолжающегося в Финляндии чемпионата мира по хоккею с шайбой стала команда Канады.

Аркадий Шестаков (№ 64) во второй раз в матче вывел сборную Казахстана вперед / Фото sports.kz

Лидирующие в группе канадские хоккеисты, одержавшие до этого победы над сборными Германии (5:3), Италии (6:1) и Словакии (5:1), были явными фаворитами в поединке с занимавшей последнее место командой Казахстана, проигравшей в предыдущих турах сборным Дании (1:9), Франции (1:2) и Швейцарии (2:3).

Казахстанцы, давшие бой на прошлогоднем чемпионате мира в Риге канадским профессионалам, ведя тогда в счете 2:0, но в итоге уступив 2:4, хорошо начали встречу и в «Ледовом дворце» Хельсинки, открыв счет уже на 3-й минуте. После передачи Алихана Асетова Егор Петухов броском от правого борта заставил вынимать шайбу из сетки голкипера сборной Канады Логана Томпсона.

Канадским хоккеистам понадобилось чуть менее полутора минут, чтобы восстановить равновесие. Голкипер сборной Казахстана Андрей Шутов отразил бросок Райана Грейвса, однако первым на добивании был Дилан Козенс, поразивший левый нижний угол ворот.

На 13-й минуте, когда канадцы в третий раз играли в меньшинстве, Аркадий Шестаков после передач Павла Акользина и Кирилла Панюкова со второй попытки протолкнул шайбу в ворота и во второй раз вывел сборную Казахстана вперед.

На этот раз, чтобы вновь восстановить равенство в счете, команде Канады понадобилось чуть больше времени. На 15-й минуте Шутов справился с броском с близкого расстояния Мэтью Барзала, но шайбу за воротами подобрал Дрейк Батерсон и обидным рикошетом от вратаря отправил ее в ворота.

В игре голкипер сборной Казахстана Андрей Шутов / Фото sports.kz

На 17-й минуте сборная Казахстана впервые в матче осталась в меньшинстве, когда за задержку соперника клюшкой был удален Дмитрий Гурков. Канадцы быстро реализовали численное большинство - Адам Лаури, подставив клюшку на «пятачке» после броска справа, переправил шайбу в угол ворот и впервые в матче вывел вперед сборную Канады.

Во втором периоде была заброшена всего одна шайба. Только что вернувшийся на 33-й минуте со скамейки штрафников Дэймон Сиверсон получил передачу у синей линии и, убежав к воротам, бросил под щитками вратаря, забив четвертый гол в ворота сборной Казахстана.

Казахстанцы очень хорошо начали третью двадцатиминутку, сделав семь бросков по воротам соперника, в то время, когда канадцы всего один раз побеспокоили Шутова. И на 48-й минуте Никита Михайлис в борьбе с защитником выполнил прострел на «пятачок», а Кирилл Савицкий подправил шайбу в ворота, вернув в матч интригу - 3:4.

Однако сборной Канады, значительно прибавившей в движении после третьей пропущенной шайбы, удалось снять вопросы о победителе благодаря реализации численного перевеса. И оба раза в ее составе отличился Козенс. На 52-й минуте, после удаления Валерия Орехова за подножку, он оформил дубль, а на последней минуте встречи, после удаления Джесси Блэкера за удар соперника клюшкой, сделал хет-трик, зафиксировав четвертое поражение сборной Казахстана - 3:6 (2:3, 0:1, 1:2), по-прежнему не набравшей очков на групповом этапе и замыкающей турнирную таблицу.

Сборная Канады осталась на первой строчке, опережая выигравшую в этом туре у хоккеистов Словакии (5:3) команду Швейцарии по лучшей разнице заброшенных и пропущенных шайб. Далее идут сборные Германии - 9 очков и Дании - 6 очков, матч между которыми в этом туре завершился победой немецких хоккеистов с футбольным счетом - 1:0. Занимающая пятое место сборная Франции переиграла команду Италии лишь в овертайме - 2:1 (ОТ), набрав 5 очков и позволив итальянским хоккеистам набрать первое очко. На шестом месте располагается сборная Словакии - 3 очка.

В группе «В» сборная Швеция нанесла первое поражение хозяевам чемпионата и олимпийским чемпионам хоккеистам Финляндии, переиграв из по буллитам - 3:2 (Б). Эти команды и идут в верху турнирной таблицы, набрав соответственно 11 и 10 очков. На третьем месте располагается сборная США (8 очков), переигравшая аутсайдера группы сборную Великобритании (1 очко) - 3:0. Четвертое место у сборной Чехии (7 очков), выигравшей у команды Латвии - 5:1. Идущая пятой команда Норвегии (5 очков) выиграла со счетом (5:3) у преподнесшей уже две сенсации на этом чемпионате сборной Австрии, доведшей игру со сборной США до овертайма, а затем одержавшей победу по буллитам над сборной Чехии. Австрийские и латвийские хоккеисты имеют в своем активе по 3 очка.

Сегодня сборная Казахстан встретится с командой Словакии. Прямая трансляция матча на телеканале «Qazsport» начнется в 23:20.