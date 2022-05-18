В Нур-Султане прошло первенство Казахстана по плаванию среди спортсменов третьей возрастной группы - 2006 г.р. и моложе. В республиканских соревнованиях приняли участие сборные команды 15 регионов страны.

Сборная Костанайской области по плаванию - обладатель третьего командного места первенства РК среди спортсменов 2006 г. р. и моложе

Принимавшая участие в первенстве РК юношеская сборная Костанайской области, составленная из воспитанников отделения плавания ДЮСШ № 1 им. Оспанова, Рудненской ДЮСШ №1 и Лисаковской ДЮСШ, в общекомандном зачете заняла третье место. На счету пловцов нашей области семь призовых мест, в том числе три первых, одно второе и три третьих.

Дважды на верхнюю ступеньку пьедестала республиканского первенства поднималась воспитанница ДЮСШ № 1 Анастасия Евстафьева, тренирующаяся под руководством Сергея Горощени. Юная костанайская спортсменка завоевала первые места в плавании на 50 м и на 100 м брассом, при этом она установила рекорд соревнований на дистанции 50 м брассом.

Призеры республиканского первенства по плаванию Дмитрий Энес, Анастасия Евстафьева и Захар Лебедев

Один чемпионский титул на счету воспитанника Лисаковской ДЮСШ Дмитрия Энеса (тренер Сергей Козаченко), ставшего быстрейшим в плавании на 50 м баттерфляем, завершив дистанцию с новым рекордом. Кроме этого, лисаковчанин стал серебряным призером на дистанции 100 м баттерфляем, а также завоевал бронзовые медали в плавании на спине, дважды финишировав третьим на дистанциях 50 м и 100 м.

Обладателем бронзовой награды также стал воспитанник Рудненской ДЮСШ №1 Захар Лебедев (тренер Светлана Давыдова), показавший третий результат на дистанции 1500 м вольным стилем.

По результатам соревнований Дмитрий Энес завоевал путевку на Всемирную Гимназиаду-2022, которая в эти дни стартовала во Франции.

Фото предоставлены ДЮСШ № 1