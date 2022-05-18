Очередным соперником сборной Казахстана на проходящем в Финляндии чемпионате мира по хоккею с шайбой стала команда Швейцарии, возглавлявшая турнирную таблицу в группе «А».

Нападающий сборной Казахстана Алихан Асетов ведет борьбу за шайбу в окружении трех игроков сборной Швейцарии / Фото icehockey.kz

Швейцарская сборная, одержавшая на старте победу над итальянскими хоккеистами (5:2) и разгромившая затем обидчиков казахстанцев датчан (6:0), в обоих матчах поражала ворота соперника уже в первом периоде. А вот в поединке со сборной Казахстана эта традиция была нарушена, и на перерыв команды ушли при счете 0:0.

На исходе четвертой минуты второго периода счет в матче открыл игрок сборной Швейцарии Денис Мальгин, а через одиннадцать минут Дарио Симион во второй раз огорчил голкипера казахстанской сборной Андрея Шутова.

Никита Михайлис пытается переиграть голкипера сборной Швейцарии Сандро Эшлиманна / Фото icehockey.kz

В заключительной двадцатиминутке, когда сборная Казахстана после удаления Егора Шалапова во второй раз в матче осталась в меньшинстве, защитник Джесси Блэкер перехватил шайбу в своей зоне, убежал с ней к воротам, защищаемым дебютировавшем за сборную Швейцарии Сандро Эшлиманном, и броском справа вернул интригу в матч - 2:1. Произошло это на 46-й минуте, после чего еще десять минут команды играли без заброшенных шайб.

И все же фаворит этого матча смог упрочить свое преимущество на 56-й минуте, когда рекордсмен чемпионатов мира 38-летний нападающий сборной Швейцарии Андрес Амбюль, для которого это мировое первенство стало уже 17-м в его карьере, сделал передачу с левого края находившемуся у дальней штанги Фабрису Эрцогу, а тот переправил шайбу в нижний угол ворот.

Кирилл Панюков (№ 22) и Кертис Волк (№ 14) у ворот сборной Швейцарии / Фото icehockey.kz

Правда, через две минуты Валерий Орехов после передач Никиты Михайлиса и Кертиса Волка вновь свел преимущество сборной Швейцарии до минимума, но все же перевести матч в овертайм казахстанским хоккеистам не удалось. В итоге третье поражение - 2:3 (0:0, 0:2, 1:2).

После трех туров турнирную таблицу в группе «А» с 9 очками возглавили канадцы, выигравшие у сборной Словакии со счетом 5:1 и опередившие швейцарцев благодаря лучшей разнице заброшенных и пропущенных шайб - соответственно 16:5 и 14:4. По шесть очков набрали команда Дании, переигравшая сборную Италии (2:1), и сборная Германии, победившая команду Франции (3:2). По три очка в активе сборных Словакии и Франции, а без набранных очков внизу турнирной таблице располагаются команды Италии и Казахстана, забросившие в трех матчах по 4 шайбы и пропустившие в свои ворота соответственно 13 и 14.

В группе «В» с 9 набранными очками (разница шайб 14:4) лидируют шведские хоккеисты, разгромившие в третьем туре группового этапа сборную Великобритании (6:0), которая, набрав 1 очко, замыкает турнирную таблицу. Также 9 очков на счету идущей второй из-за худшей разницы заброшенных и пропущенных шайб (11:2) команды Финляндии, выигравшей у сборной США - 4:1, которая с 5 очками занимает третье место. Четвертое место и 4 очка у сборной Чехии, уступившей по буллитам команде Австрии - 1:2(Б), которая с 3 очками занимает пятую строчку. Также 3 очка у сборной Латвии, переигравшей норвежских хоккеистов (3:2), в активе которых пока 2 очка.

Сегодня пройдут первые четыре матча четвертого тура, а сборная Казахстана проведет свой очередной поединок завтра, 19 мая, в Хельсинки на льду «Ледового дворца», где ее соперниками будут канадские хоккеисты.