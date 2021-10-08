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Нобелевскую премию мира вручили журналистам

8 октября 2021, 15:26 |  Общество

Премия вручена "за усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира", передает Informburo.kz.

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса стали лауреатами Нобелевской премии мира, сообщил Норвежский Нобелевский комитет в Осло.

Премия вручена "за их усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира".

Как отмечает РИА "Новости", Муратов стал третьим россиянином, удостоенным премии мира – до этого приз получали правозащитник Андрей Сахаров и первый президент СССР Михаил Горбачев.

Церемонию объявления лауреата проводил Норвежский нобелевский институт. В списке, по данным Нобелевского комитета, значилось 329 номинантов — 234 человека и 95 организаций.

В 2020 году лауреатом премии мира стала Всемирная продовольственная программа ООН.