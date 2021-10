Премия вручена "за усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира", передает Informburo.kz.

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса стали лауреатами Нобелевской премии мира, сообщил Норвежский Нобелевский комитет в Осло.

Премия вручена "за их усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира".

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2021 Nobel Peace Prize to Maria Ressa and Dmitry Muratov for their efforts to safeguard freedom of expression, which is a precondition for democracy and lasting peace.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/KHeGG9YOTT