Нобелевскую премию мира вручили журналистам
Премия вручена "за усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира", передает Informburo.kz.
Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса стали лауреатами Нобелевской премии мира, сообщил Норвежский Нобелевский комитет в Осло.
Премия вручена "за их усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира".
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2021
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2021 Nobel Peace Prize to Maria Ressa and Dmitry Muratov for their efforts to safeguard freedom of expression, which is a precondition for democracy and lasting peace.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/KHeGG9YOTT
Как отмечает РИА "Новости", Муратов стал третьим россиянином, удостоенным премии мира – до этого приз получали правозащитник Андрей Сахаров и первый президент СССР Михаил Горбачев.
Церемонию объявления лауреата проводил Норвежский нобелевский институт. В списке, по данным Нобелевского комитета, значилось 329 номинантов — 234 человека и 95 организаций.
В 2020 году лауреатом премии мира стала Всемирная продовольственная программа ООН.
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