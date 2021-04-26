Как прогнозируют синоптики, во вторник, 27 апреля, ночью местами, а в дневное время на большей части территории области, включая Костанай, пройдут дожди. В среду, 28 апреля, по области дожди ожидаются местами, а в областном центре осадков не будет.

Фото Ксении РЕБИК



Кроме того, в ближайшие два дня по области местами возможны грозы, туман и град.

- Ночью во вторник термометры покажут 2-7, на юге 12 градусов тепла, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ, - Днем ожидаемая температура воздуха: +12...+17, +24...+29°С. В среду ночью термометры покажут +7...+12, на севере +4°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. Во вторник: ночью +4...+6°С, днём +12...+14°С. В среду: ночью +7...+9°С, днём +13...+15°С.

Во вторник будет дуть юго-западный ветер, которрый в среду сменится на северо-западный. Скорость ветра в ближайшиеи два дня ожидается 9-14 м/с с периодическими усилениями до 15-20 м/с.