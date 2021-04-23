В субботу, 24 апреля, на территории Костанайской области, по прогнозам синоптиков, утром и днём местами дождь и туман. Ветер юго-восточный скоростью 9-14, днём местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5, на юге +8 градусов, днём +9...+14, на юге +17.

Фото Георгия ГОВОРОВА

В Костанае в субботу без осадков. Ветер юго-восточный 9-14, порывы 15-20 м/с. Ночью +3...+5, днём +11...+13 градусов.

- На выходных в Костанайской области погода будет формироваться под влиянием ложбины атлантического циклона, - объясняет инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Раиса МАРКЕВИЧ. - 25 и 26 апреля местами ожидаем дождь и грозу, туман, ветер юго-восточный 9-14, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5, местами +8 градусов. Днём 25 апреля столбики термометров могут показать +15...+20, на юге +25 градусов, а 26 апреля станет чуть холоднее: +12...+17, на юге +20...+25 градусов.

В Костанае 25 апреля переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 9-14, местами 15-20 м/с. Ночью +2...+4, днём +15...+17 градусов.

26 апреля в областном центре переменная облачность, возможен дождь. Ветер без порывов. Ночью +3...+5, днём +15...+17 градусов.