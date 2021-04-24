Телевещание будет приостановлено с 03:00 до 17:00.

27 апреля в Казахстане отключат телевидение и радио на время плановых работ, передает Informburo.kz со ссылкой на сайт Комитета информации МИОР РК.

С 03:00 до 17:00 будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. На это время будет приостановлена ретрансляция телерадиоканалов по всей территории Казахстана.

АО "Казтелерадио" проводит такие планово-профилактические работы ежеквартально. В компании отмечают, что это необходимо для обеспечения качественного телерадиовещания. Учитывая, что квартальные планово-профилактические работы позволяют на длительное время отключать сервис, в этот период проводятся и дополнительные работы по модернизации технических средств.