В субботу, 17 апреля, на территории Костанайской области, по прогнозам синоптиков, местами ночью дождь и снег, днём местами возможен дождь и туман. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3, на юге +6 градусов, днём +10...+15, на юге +18 градусов.

Фото Георгия ГОВОРОВА

В Костанае 17 апреля переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Днём +13...+15, ночью +1...+3 градуса.

- С 18 по 21 апреля на Костанайскую область будет влиять холодный фронт с арктическим воздухом, - рассказала "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Камиля МИЗАНБАЕВА. - В воскресенье, 18 апреля, по области ночью местами осадки, днём возможен дождь и туман. Ветер северо-западный 9-14, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3, на юге +6 градусов, днём +7...+12, на юге +15 градусов.

В Костанае 18 апреля переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9-14, местами 15-20 м/с. Ночью +1...+3, днём +11...+13 градусов.

В понедельник, 19 апреля, на территории Костанайской области местами ночью снег, низовая метель, местами возможен туман и гололёд. Ветер юго-восточный 9-14, местами 15-20, порывы до 23 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8, на юге 0 градусов, днём -3...+2, на юге +5 градусов.

В Костанае 19 апреля переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 9-14, порывы до 23 м/с. Ночью -3...-5, днём 0...+2 градуса.